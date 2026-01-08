Gemini est-il en train d'enterrer ChatGPT ?

On en dit quoi ?



C'était franchement prévisible. Google dispose d'une force de frappe en matière de distribution qu'OpenAI ne peut tout simplement pas égaler. Android, Chrome, Gmail, Google Maps : autant de portes d'entrée pour Gemini que ChatGPT doit compenser par la seule qualité de son produit. La vraie question est de savoir si OpenAI peut maintenir son avance technologique suffisamment longtemps pour justifier l'effort d'aller télécharger une app séparée. Pour l'instant, les 68% de parts de marché restent confortables, mais la tendance est là, et surtout, la qualité de Gemini est saluée par énormément d'utilisateurs (moi le premier). Et vous, vous utilisez quoi comme IA au quotidien ?