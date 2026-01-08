Gemini est-il en train d'enterrer ChatGPT ?
Selon les dernières données de Similarweb, la domination de ChatGPT sur le marché de l'IA générative s'érode rapidement. En un an, la plateforme d'OpenAI est passée de 87% à 68% de parts de marché, alors que Gemini de Google a plus que triplé sa présence. Un basculement qui a déclenché une nouvelle alerte chez OpenAI.
Les chiffres publiés fin décembre par Similarweb sont sans appel. ChatGPT, qui trustait 87,2% du trafic web de l'IA générative il y a un an, n'en capte plus que 68%. Dans le même temps, Gemini de Google est passé de 5,4% à 18,2%, soit une multiplication par plus de trois. Le reste du marché se partage entre Grok (2,9%), DeepSeek (environ 4%), Claude et Perplexity (2% chacun) et Microsoft Copilot (1,2%). En volume, ChatGPT reste largement devant avec 5,5 milliards de visiteurs en décembre 2025, contre 1,7 milliard pour Gemini. Mais la dynamique est clairement en faveur de Google.
Si l'on regarde les taux de croissance, l'écart est fou. Le trafic de ChatGPT a progressé de 49,5% sur un an, ce qui reste honorable. Celui de Gemini a bondi de 563,6%. Côté trafic référent vers les sites externes, Gemini affiche +388% contre +52% pour ChatGPT. En décembre, le mois suivant le lancement de Gemini 3, le trafic de ChatGPT a reculé de 5,6% alors que celui de Gemini grimpait de 28%. OpenAI compte certes 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, mais Google bénéficie d'un avantage structurel considérable : Android. Deux fois plus d'utilisateurs Android américains interagissent avec Gemini directement via le système d'exploitation que via l'application dédiée. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit, l'IA est déjà là.
La réaction d'OpenAI ne s'est pas fait attendre. Selon plusieurs sources, le lancement de Gemini 3 a déclenché un
C'était franchement prévisible. Google dispose d'une force de frappe en matière de distribution qu'OpenAI ne peut tout simplement pas égaler. Android, Chrome, Gmail, Google Maps : autant de portes d'entrée pour Gemini que ChatGPT doit compenser par la seule qualité de son produit. La vraie question est de savoir si OpenAI peut maintenir son avance technologique suffisamment longtemps pour justifier l'effort d'aller télécharger une app séparée. Pour l'instant, les 68% de parts de marché restent confortables, mais la tendance est là, et surtout, la qualité de Gemini est saluée par énormément d'utilisateurs (moi le premier). Et vous, vous utilisez quoi comme IA au quotidien ?
Une chute de 19 points en douze mois
La croissance parle d'elle-même
OpenAI en panique
code redinterne. Sam Altman aurait demandé à ses équipes de recentrer les efforts sur ChatGPT, quitte à repousser d'autres projets. La riposte s'est traduite par le déploiement en urgence de GPT-5.2 en décembre. Côté revenus, OpenAI prévoit 13 milliards de dollars en 2025, mais la bataille pour les utilisateurs se joue maintenant. L'entreprise mise aussi sur son futur premier appareil physique, développé avec Jony Ive, pour créer un nouvel axe de différenciation.
On en dit quoi ?
