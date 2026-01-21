ChatGPT muscle son contrôle parental : comment cela fonctionne ?
Dans un contexte très tendu, OpenAI commence à déployer un outil de prédiction de l’âge, destiné à vérifier si un compte appartient —probablement— à un utilisateur de moins de 18 ans. Il s'agit ici de placer des garde-fous renforcés pour les adolescents, en évitant de brider les adultes.
Cette annonce s'inscrit dans la stratégie de sécurité de l'entreprise, déjà détaillée dans son Teen Safety Blueprint et ses principes de comportement des modèles pour les mineurs. Le déploiement est annoncé comme global, avec une arrivée progressive en Europe dans les prochaines semaines.
OpenAI explique que ChatGPT s’appuie sur un modèle de prédiction qui combine des signaux comportementaux, liés au compte, reposant notamment sur l’ancienneté du compte, les heures typiques d’activité (par exemple tard le soir ou après l’école), les schémas d’usage sur la durée (fréquence, régularité, types d’interactions) ou encore l’âge déclaré par l’utilisateur .
Le point important : il ne s’agit pas d’un contrôle d’identité systématique, mais d’une vérification par extrapolation, utilisé comme filet de sécurité lorsqu’OpenAI pense qu’un compte pourrait être celui d’un mineur. L’entreprise précise aussi qu’elle utilise le déploiement pour apprendre quels signaux améliorent la précision, et affiner le modèle dans le temps.
Si le système estime qu’un compte pourrait appartenir à un mineur, ChatGPT active automatiquement des protections supplémentaires pour limiter l’exposition à des contenus sensibles, notamment violence graphique / gore, défis viraux pouvant encourager des comportements à risque, voire violents, contenus d'automutilation, ou encore contenus favorisant des standards extrêmes de beauté, des régimes dangereux ou du body shaming.
OpenAI affirme que cette approche repose sur des travaux et recommandations d’experts, et sur la littérature autour du développement des adolescents (perception du risque, impulsivité, influence sociale, etc.). Et en cas de doute, l’entreprise dit choisir par défaut une expérience plus sûre.
OpenAI sait que ce type de système peut faire des erreurs. Si un adulte est placé à tort dans l’expérience moins de 18 ans, il pourra récupérer l’accès complet via une vérification d’âge simple. (il faudra préciser comment il peut s'en rendre compte).
La procédure passe par Persona, un service tiers de vérification d’identité : l’utilisateur peut confirmer son âge avec un selfie en direct (et, selon le pays, parfois une pièce d’identité). OpenAI indique que l’utilisateur peut consulter les protections actives et lancer le processus via Réglages > Compte.
Côté vie privée, OpenAI précise que l’entreprise ne reçoit pas le selfie ou la pièce d’identité : Persona vérifie et supprime ces éléments sous quelques jours, OpenAI ne récupérant que le résultat (âge/date de naissance). Et si un utilisateur ne veut tout simplement pas être soumis au modèle de prédiction, la page d’aide indique qu’une fois l’âge vérifié, OpenAI ne relancera plus la prédiction d’âge sur le compte.
Avec ce tour de vis sécuritaire, OpenAI ne se contente pas de répondre aux régulateurs : la firme prépare surtout le terrain pour sa propre croissance (et se protège contre d'éventuelles mises en cause de responsabilité). En sécurisant l'usage des plus jeunes, Sam Altman s'offre la liberté de déployer un futur Adult Mode sans craindre le retour de flamme médiatique ou juridique.
L'enjeu est clair : transformer ChatGPT en une plateforme universelle capable de s'adapter à chaque profil, du lycéen cherchant de l'aide pour ses devoirs à l'adulte souhaitant explorer des contenus non filtrés. Entre des plages de silence et une surveillance renforcée, OpenAI tente de prouver que l'IA peut être à la fois un outil puissant et un espace contrôlé, calquant son modèle sur celui des géants du divertissement comme YouTube.
Comment fonctionne la prédiction d’âge sur ChatGPT
Quelles restrictions s’appliquent si ChatGPT pense que vous avez moins de 18 ans
Et si ChatGPT se trompe ?
Qu'en penser
