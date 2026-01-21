ChatGPT muscle son contrôle parental : comment cela fonctionne ?

Comment fonctionne la prédiction d’âge sur ChatGPT

Avec ce tour de vis sécuritaire, OpenAI ne se contente pas de répondre aux régulateurs : la firme prépare surtout le terrain pour sa propre croissance (et se protège contre d'éventuelles mises en cause de responsabilité). En sécurisant l’usage des plus jeunes, Sam Altman s'offre la liberté de déployer un futur Adult Mode sans craindre le retour de flamme médiatique ou juridique.



L'enjeu est clair : transformer ChatGPT en une plateforme universelle capable de s'adapter à chaque profil, du lycéen cherchant de l'aide pour ses devoirs à l'adulte souhaitant explorer des contenus non filtrés. Entre des plages de silence et une surveillance renforcée, OpenAI tente de prouver que l'IA peut être à la fois un outil puissant et un espace contrôlé, calquant son modèle sur celui des géants du divertissement comme YouTube.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de sécurité de l’entreprise, déjà détaillée dans sonet ses. Le déploiement est annoncé comme global, avec une arrivée progressive en EuropeOpenAI explique que, liés au compte, reposant notamment sur l’ancienneté du compte, les heures typiques d’activité (par exemple tard le soir ou après l’école), les schémas d’usage sur la durée (fréquence, régularité, types d’interactions) ou encore l’âge déclaré par l’utilisateur .Le point important : il ne s’agit pas d’un contrôle d’identité systématique, mais d’uneutilisé comme filet de sécurité lorsqu’OpenAI pense qu’un compte pourrait être celui d’un mineur. L’entreprise précise aussi qu’Si le système estime qu’un compte pourrait appartenir à un mineur,pour limiter l’exposition à des contenus sensibles, notamment violence graphique / gore,pouvant, voire violents, contenus d', ou encore contenus favorisant desde beauté, des régimes dangereux ou duOpenAI affirme que cette approche repose sur des travaux et recommandations d’experts, et sur la littérature autour du développement des adolescents (perception du risque, impulsivité, influence sociale, etc.). Et en cas de doute, l’entreprise dit choisir par défaut une expérienceOpenAI sait que ce type de système peut faire des erreurs. Si un adulte est placé à tort dans l’expérience moins de 18 ans, i(il faudra préciser comment il peut s'en rendre compte).La procédure passe par: l’utilisateur peut confirmer son âge avec un selfie en direct (et, selon le pays, parfois une pièce d’identité). OpenAI indique que l’utilisateur peut consulter les protections actives et lancer le processus via Réglages > Compte.Côté vie privée, OpenAI précise que l’entreprise ne reçoit pas le selfie ou la pièce d’identité :, OpenAI ne récupérant que le résultat (âge/date de naissance). Et si un utilisateur ne veut tout simplement pas être soumis au modèle de prédiction, la page d’aide indique qu’une fois l’âge vérifié, OpenAI ne relancera plus la prédiction d’âge sur le compte.