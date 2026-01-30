Pourquoi Amazon pourrait investir 50 milliards de dollars dans OpenAI
Par Laurence - Publié le
Amazon pourrait bientôt franchir une étape majeure dans sa stratégie d’intelligence artificielle. Selon plusieurs sources concordantes, le géant du e-commerce serait en discussions avancées pour investir jusqu’à 50 milliards de dollars dans OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT. Un montant colossal qui représenterait potentiellement la moitié d’un tour de table estimé à… 100 milliards de dollars.
Rien n’est officiellement signé pour l’instant, mais les négociations seraient suffisamment sérieuses pour attirer l’attention de l’ensemble du secteur technologique. Si l’opération aboutit, Amazon deviendrait l’un des principaux soutiens financiers d’OpenAI, aux côtés d’autres poids lourds évoqués dans les discussions comme Nvidia ou encore SoftBank.
Ce financement s’inscrirait dans une nouvelle levée de fonds géante destinée à soutenir les coûts vertigineux liés au développement des modèles d’intelligence artificielle. Construire, entraîner et faire tourner des IA de pointe nécessite aujourd’hui des infrastructures informatiques et énergétiques colossales, ce qui pousse OpenAI à multiplier les partenariats stratégiques.
L’enjeu n’est pas uniquement financier. Les discussions porteraient également sur un élargissement de la collaboration technologique entre les deux entreprises. Amazon pourrait non seulement fournir davantage de puissance de calcul via ses services cloud, mais aussi intégrer directement les modèles d’OpenAI dans ses propres produits et plateformes.
Concrètement, cela pourrait se traduire par l’utilisation des technologies de ChatGPT dans l’écosystème Amazon : assistants vocaux, services en ligne, outils professionnels ou encore solutions internes pour les employés. Ces derniers pourraient d’ailleurs obtenir un accès direct aux modèles d’OpenAI pour leurs usages professionnels.
Un tel rapprochement serait néanmoins stratégique et délicat. Amazon est déjà un investisseur historique d’Anthropic, l’un des principaux concurrents d’OpenAI. Injecter des dizaines de milliards dans OpenAI reviendrait donc à soutenir deux acteurs rivaux majeurs de l’IA, une position à la fois opportuniste et risquée.
Ce type de financement circulaire — où un fournisseur de cloud et de puces investit massivement dans un client qui consomme ensuite ses infrastructures — devient toutefois de plus en plus courant dans l’industrie de l’IA. Les géants technologiques sécurisent ainsi des clients majeurs tout en s’assurant une place au cœur de l’innovation.
Ces discussions s’inscrivent dans une dynamique plus large. OpenAI chercherait à lever jusqu’à 100 milliards de dollars supplémentaires et envisagerait une introduction en Bourse fin 2026. En parallèle, son dirigeant Sam Altman multiplierait les rencontres avec des fonds souverains et investisseurs internationaux, notamment au Moyen-Orient.
Certaines estimations évoquent déjà une valorisation potentielle dépassant les 800 milliards de dollars pour OpenAI, ce qui placerait l’entreprise parmi les sociétés technologiques les plus valorisées de l’histoire.
Si l’accord se concrétise, il marquerait l’une des plus importantes opérations financières jamais réalisées dans le domaine de l’intelligence artificielle. Pour Amazon, ce serait une manière de sécuriser son rôle clé dans l’infrastructure de l’IA mondiale. Pour OpenAI, un moyen d’accélérer encore son expansion technologique. Dans tous les cas, cette alliance potentielle illustre une réalité désormais évidente : la bataille de l’intelligence artificielle se joue autant sur les algorithmes que sur la puissance financière et industrielle des géants du numérique.
Un investissement massif encore en négociation
Un partenariat qui irait bien au-delà de l’argent
Un jeu d’équilibriste pour Amazon
OpenAI vise une valorisation record
Qu'en penser ?
