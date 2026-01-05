Le premier appareil OpenAI se précise : ChatGPT change de dimension
Par Laurence - Publié le
OpenAI continue de préciser ses ambitions matérielles. Selon les dernières rumeurs, la firme travaillerait activement sur son premier appareil grand public qui serait largement centré sur l’audio, le tout accompagné d’une refonte en profondeur de ses modèles vocaux pour ChatGPT. Un virage stratégique qui marque la volonté d’OpenAI de dépasser le simple cadre logiciel.
D’après The Information, OpenAI prévoit de lancer un nouveau modèle audio avancé pour ChatGPT d’ici la fin du premier trimestre 2026. Ce modèle reposerait sur une architecture entièrement revue, avec plusieurs améliorations notables : une voix plus naturelle et expressive, des réponses plus riches et plus précises, mais surtout une meilleure gestion des conversations en temps réel.
Parmi les évolutions clés, ce modèle serait capable de parler en même temps que l’utilisateur, de gérer les interruptions et les échanges qui se chevauchent — un point faible des assistants vocaux actuels — et d’offrir une interaction plus fluide, proche d’un dialogue humain. Ces capacités seraient directement pensées pour alimenter un futur appareil physique.
Toujours selon des sources proches du dossier, le premier appareil signé OpenAI ne serait pas attendu avant un an, ce qui laisse envisager un lancement fin 2026, voire début 2027. Loin d’être un produit isolé, il s’agirait du premier élément d’une famille plus large d’appareils.
L’écosystème imaginé par OpenAI serait entièrement centré sur la voix. Parmi les pistes évoquées en interne figurent des lunettes connectées ou encore un haut-parleur intelligent sans écran, conçus comme des compagnons IA ambiants plutôt que comme des gadgets traditionnels.
OpenAI aurait d'ailleurs récemment réorganisé ses équipes. Ingénierie, produit et recherche auraient été regroupés au cours des deux derniers mois afin d’accélérer le développement des technologies audio, un domaine où l’entreprise est en retrait par rapport à ses modèles textuels. Cette consolidation témoigne d’un changement de priorité : la voix deviendrait un pilier stratégique, au même titre que le texte ou l’image.
Ce projet matériel a pris une nouvelle dimension depuis l’acquisition, en mai 2025, de la startup io Products, fondée par Jony Ive, ancien designer en chef d’Apple. L’opération, estimée à environ 6,5 milliards de dollars, a placé Ive et ses équipes au cœur de la réflexion design d’OpenAI.
La philosophie affichée est claire : réduire la dépendance aux écrans et corriger les défauts des appareils grand public récents, souvent jugés envahissants ou addictifs. Quitte à le porter autours du cou ! Une approche qui rappelle la quête d’une nouvelle ère informatique, plus discrète et moins intrusive, chère à l’ex-designer d’Apple.
OpenAI s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, où de nombreux acteurs cherchent à réinventer l’interface homme-machine autour de la voix. Des tentatives récentes, comme l'échec de Humane AI Pin, ont toutefois montré les limites commerciales de ces concepts. D’autres startups explorent des formats alternatifs, allant des pendentifs aux bagues connectées.
Avec l’expertise d’OpenAI en IA générative et le savoir-faire industriel de Jony Ive, le projet pourrait néanmoins se distinguer. Même si OpenAI reste discret sur les détails, cette accélération autour de l’audio et du matériel grand public pourrait à terme bousculer des acteurs bien établis comme Apple ou Google sur le terrain des assistants vocaux. En misant sur une IA conversationnelle plus naturelle et sur des appareils sans écran, OpenAI semble vouloir redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie au quotidien.
De nouveaux modèles audio attendus dès début 2026
D’après The Information, OpenAI prévoit de lancer un nouveau modèle audio avancé pour ChatGPT d’ici la fin du premier trimestre 2026. Ce modèle reposerait sur une architecture entièrement revue, avec plusieurs améliorations notables : une voix plus naturelle et expressive, des réponses plus riches et plus précises, mais surtout une meilleure gestion des conversations en temps réel.
Parmi les évolutions clés, ce modèle serait capable de parler en même temps que l’utilisateur, de gérer les interruptions et les échanges qui se chevauchent — un point faible des assistants vocaux actuels — et d’offrir une interaction plus fluide, proche d’un dialogue humain. Ces capacités seraient directement pensées pour alimenter un futur appareil physique.
Quid du 1er produit ?
Toujours selon des sources proches du dossier, le premier appareil signé OpenAI ne serait pas attendu avant un an, ce qui laisse envisager un lancement fin 2026, voire début 2027. Loin d’être un produit isolé, il s’agirait du premier élément d’une famille plus large d’appareils.
L’écosystème imaginé par OpenAI serait entièrement centré sur la voix. Parmi les pistes évoquées en interne figurent des lunettes connectées ou encore un haut-parleur intelligent sans écran, conçus comme des compagnons IA ambiants plutôt que comme des gadgets traditionnels.
OpenAI aurait d'ailleurs récemment réorganisé ses équipes. Ingénierie, produit et recherche auraient été regroupés au cours des deux derniers mois afin d’accélérer le développement des technologies audio, un domaine où l’entreprise est en retrait par rapport à ses modèles textuels. Cette consolidation témoigne d’un changement de priorité : la voix deviendrait un pilier stratégique, au même titre que le texte ou l’image.
Ce projet matériel a pris une nouvelle dimension depuis l’acquisition, en mai 2025, de la startup io Products, fondée par Jony Ive, ancien designer en chef d’Apple. L’opération, estimée à environ 6,5 milliards de dollars, a placé Ive et ses équipes au cœur de la réflexion design d’OpenAI.
La philosophie affichée est claire : réduire la dépendance aux écrans et corriger les défauts des appareils grand public récents, souvent jugés envahissants ou addictifs. Quitte à le porter autours du cou ! Une approche qui rappelle la quête d’une nouvelle ère informatique, plus discrète et moins intrusive, chère à l’ex-designer d’Apple.
Qu'en penser ?
OpenAI s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, où de nombreux acteurs cherchent à réinventer l’interface homme-machine autour de la voix. Des tentatives récentes, comme l'échec de Humane AI Pin, ont toutefois montré les limites commerciales de ces concepts. D’autres startups explorent des formats alternatifs, allant des pendentifs aux bagues connectées.
Avec l’expertise d’OpenAI en IA générative et le savoir-faire industriel de Jony Ive, le projet pourrait néanmoins se distinguer. Même si OpenAI reste discret sur les détails, cette accélération autour de l’audio et du matériel grand public pourrait à terme bousculer des acteurs bien établis comme Apple ou Google sur le terrain des assistants vocaux. En misant sur une IA conversationnelle plus naturelle et sur des appareils sans écran, OpenAI semble vouloir redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie au quotidien.