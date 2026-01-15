Un milliard pour avoir Gemini sur Siri : pourquoi OpenAi a refusé ?

Un partenariat au prix délirant !

Ce partenariat entre Apple et Google apparaît ainsi avant tout comme une solution pragmatique à court et moyen terme. En s’appuyant sur Gemini, Apple peut répondre rapidement aux attentes autour de Siri 2.0, tout en poursuivant en parallèle le développement de ses propres modèles et de ses futures puces IA côté serveurs. Cette stratégie transitoire est certes coûteuse, mais sans doute indispensable pour rester dans la course face à une concurrence de plus en plus agressive.

Officiellement, les modèles Gemini de Google alimenteront la prochaine génération de Siri, attendue dans le courant de l’année avec iOS 26.4.: les modèles de Google fonctionneront sur les infrastructuresde la Pomme, afin de préserver la confidentialité des données des utilisateurs.De son côté,. Pour le, l’accord visant à faire de Gemini le moteur IA de Siri représenterait plusieurs milliards de dollars, confirmant les spéculations autourSi le chiffre exact n’est pas confirmé, cette estimation reste cohérente avec les rumeurs persistantes. Ce montant — certes conséquent — pourrait être: Apple sécurise rapidement un accès à des modèles d’IA de pointe, capables de rivaliser avec ChatGPT ou Claude, tout en gagnant du temps pour développer ses propres technologies en interne.Ironie de la situation,, dont les montants annuels sont estimés à plus de 20 milliards de dollars. Dans cette perspective, le partenariat autour de Gemini pourrait même s’avérer financièrement équilibré pour Cupertino.Autre révélation notable duSelon une source proche du dossier, la firme aurait préféré, avec l’ambition de dépasser les géants de la tech plutôt que de s’intégrer à leur écosystème.Il est presque certain que des discussions ont bien eu lieu entre Apple et OpenAI, mais rien n’indique qu’une offre formelle ait été soumise – ni explicitement refusée. La formulation laisse toutefois entendre qu’, quelle que soit l’issue des négociations.