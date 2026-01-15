Un milliard pour avoir Gemini sur Siri : pourquoi OpenAi a refusé ?
Par Laurence - Publié le
Apple et Google auraient scellé l’un des partenariats les plus stratégiques – et coûteux – de l’ère de l’IA générative. Mais d'après le Financial Times, tout aurait pu être différent !
Officiellement, les modèles Gemini de Google alimenteront la prochaine génération de Siri, attendue dans le courant de l’année avec iOS 26.4. L’annonce, clairement destinée à rassurer les investisseurs après les retards accumulés autour d’Apple Intelligence, s’accompagne d’un point clé : les modèles de Google fonctionneront sur les infrastructures Private Cloud Compute de la Pomme, afin de préserver la confidentialité des données des utilisateurs.
De son côté, Google a précisé qu’il s’agissait d’un contrat pluriannuel, sans en dévoiler les modalités financières. Pour le Financial Times, l’accord visant à faire de Gemini le moteur IA de Siri représenterait plusieurs milliards de dollars, confirmant les spéculations autour d’un coût avoisinant un milliard de dollars par an pour Apple.
Si le chiffre exact n’est pas confirmé, cette estimation reste cohérente avec les rumeurs persistantes. Ce montant — certes conséquent — pourrait être raisonnable au regard des enjeux : Apple sécurise rapidement un accès à des modèles d’IA de pointe, capables de rivaliser avec ChatGPT ou Claude, tout en gagnant du temps pour développer ses propres technologies en interne.
Ironie de la situation, Apple continuerait par ailleurs à percevoir bien plus de la part de Google via leur accord historique sur le moteur de recherche par défaut de Safari, dont les montants annuels sont estimés à plus de 20 milliards de dollars. Dans cette perspective, le partenariat autour de Gemini pourrait même s’avérer financièrement équilibré pour Cupertino.
Autre révélation notable du Financial Times : OpenAI aurait fait le choix conscient de ne pas supporter Siri. Selon une source proche du dossier, la firme aurait préféré concentrer ses efforts sur le développement de son propre appareil IA, avec l’ambition de dépasser les géants de la tech plutôt que de s’intégrer à leur écosystème.
Il est presque certain que des discussions ont bien eu lieu entre Apple et OpenAI, mais rien n’indique qu’une offre formelle ait été soumise – ni explicitement refusée. La formulation laisse toutefois entendre qu’OpenAI avait déjà tranché en interne, quelle que soit l’issue des négociations.
Ce partenariat entre Apple et Google apparaît ainsi avant tout comme une solution pragmatique à court et moyen terme. En s’appuyant sur Gemini, Apple peut répondre rapidement aux attentes autour de Siri 2.0, tout en poursuivant en parallèle le développement de ses propres modèles et de ses futures puces IA côté serveurs. Cette stratégie transitoire est certes coûteuse, mais sans doute indispensable pour rester dans la course face à une concurrence de plus en plus agressive.
