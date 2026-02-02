Gemini veut récupérer vos conversations ChatGPT et Claude

On en dit quoi ?



L'idée est vraiment bonne et utile, surtout pour ceux qui changent souvent de modèle. Mais on ne va pas se mentir, Google ne proposera pas cette fonction pour être sympa avec vous. L'objectif est bien sûr d'alimenter les modèles de Gemini, de récupérer de nouveaux clients, et potentiellement de se conformer aux réglementations en Europe qui pourraient vite leur retomber dessus en cas de non-conformité. L'autre point important, ça sera aussi la transparence du système : est-ce que les utilisateurs sauront clairement que leurs échanges servent à l'entraînement ? Et surtout, pourront-ils s'y opposer ?