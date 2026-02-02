Gemini veut récupérer vos conversations ChatGPT et Claude
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous avez des mois de discussions accumulées sur ChatGPT ou Claude ? Google aimerait bien pouvoir les récupérer. Une fonctionnalité "Import AI chats", repérée en bêta dans Gemini, permettrait d'importer directement vos historiques de conversations depuis les chatbots concurrents. Sauf que voilà, vos échanges pourraient servir à entraîner les modèles IA de Google.
C'est le site TestingCatalog qui a repéré cette nouvelle fonction potentielle. Dans la version bêta de Gemini, un bouton "Import AI chats" est apparu dans le menu des pièces jointes. Le principe est simple. Vous exportez vos conversations depuis ChatGPT, Claude ou un autre assistant IA (sous forme de fichier zip ou JSON), puis vous les uploadez dans Gemini. Vos échanges passés se retrouvent alors intégrés à votre activité Google.
Sur le papier, c'est une bonne idée. Google sait très bien que l'historique de conversations est un verrou d'écosystème fort. Après des mois d'échanges avec un assistant, on a construit une sorte de mémoire partagée. Repartir de zéro ailleurs, ça peut être pénible. Du coup, en proposant cet import, Google essaie de lever ce frein pour attirer les utilisateurs vers Gemini.
Il existe déjà des sites qui proposent ce type de fonctions, comme Move2Gemini.io ou ChatGPT2Gemini.com. Sauf que très franchement, confier vos données à des outils tiers, ce n'est pas du tout rassurant, surtout qu'on parle là de conversations parfois très intimes. Une solution officielle serait quand même franchement plus pratique.
Sauf que voilà, on ne sait pas encore si toutes les "mémoires" seront transférées. Sur ChatGPT, la fonctionnalité Memory permet à l'assistant de retenir vos préférences d'une conversation à l'autre. Si Gemini ne récupère que le texte brut sans ce contexte, l'intérêt sera forcément moins dingue.
Et puis il y a le sujet le plus important. Google précise que les conversations importées peuvent servir à entraîner ses modèles IA. Autrement dit, vos mois de discussions avec ChatGPT pourraient finir par nourrir elles aussi Gemini. Pour Google, c'est tout bénéfice : du contenu conversationnel massif, gratuit, et déjà pré-mâché.
Alors c'est sûr, en Europe, le RGPD impose la portabilité des données. Vous avez le droit de transférer vos informations d'un service à un autre. Mais le fait que Google puisse exploiter ces données importées pour l'entraînement pose une vraie question. D'ailleurs, Gemini lui-même ne propose pas de bouton "tout télécharger" pour exporter l'ensemble de vos conversations. La portabilité, visiblement, ça marche surtout dans un sens.
L'idée est vraiment bonne et utile, surtout pour ceux qui changent souvent de modèle. Mais on ne va pas se mentir, Google ne proposera pas cette fonction pour être sympa avec vous. L'objectif est bien sûr d'alimenter les modèles de Gemini, de récupérer de nouveaux clients, et potentiellement de se conformer aux réglementations en Europe qui pourraient vite leur retomber dessus en cas de non-conformité. L'autre point important, ça sera aussi la transparence du système : est-ce que les utilisateurs sauront clairement que leurs échanges servent à l'entraînement ? Et surtout, pourront-ils s'y opposer ?
Google passe à l'offensive
C'est le site TestingCatalog qui a repéré cette nouvelle fonction potentielle. Dans la version bêta de Gemini, un bouton "Import AI chats" est apparu dans le menu des pièces jointes. Le principe est simple. Vous exportez vos conversations depuis ChatGPT, Claude ou un autre assistant IA (sous forme de fichier zip ou JSON), puis vous les uploadez dans Gemini. Vos échanges passés se retrouvent alors intégrés à votre activité Google.
Sur le papier, c'est une bonne idée. Google sait très bien que l'historique de conversations est un verrou d'écosystème fort. Après des mois d'échanges avec un assistant, on a construit une sorte de mémoire partagée. Repartir de zéro ailleurs, ça peut être pénible. Du coup, en proposant cet import, Google essaie de lever ce frein pour attirer les utilisateurs vers Gemini.
Mais jusqu'où ?
Il existe déjà des sites qui proposent ce type de fonctions, comme Move2Gemini.io ou ChatGPT2Gemini.com. Sauf que très franchement, confier vos données à des outils tiers, ce n'est pas du tout rassurant, surtout qu'on parle là de conversations parfois très intimes. Une solution officielle serait quand même franchement plus pratique.
Sauf que voilà, on ne sait pas encore si toutes les "mémoires" seront transférées. Sur ChatGPT, la fonctionnalité Memory permet à l'assistant de retenir vos préférences d'une conversation à l'autre. Si Gemini ne récupère que le texte brut sans ce contexte, l'intérêt sera forcément moins dingue.
La question des données
Et puis il y a le sujet le plus important. Google précise que les conversations importées peuvent servir à entraîner ses modèles IA. Autrement dit, vos mois de discussions avec ChatGPT pourraient finir par nourrir elles aussi Gemini. Pour Google, c'est tout bénéfice : du contenu conversationnel massif, gratuit, et déjà pré-mâché.
Alors c'est sûr, en Europe, le RGPD impose la portabilité des données. Vous avez le droit de transférer vos informations d'un service à un autre. Mais le fait que Google puisse exploiter ces données importées pour l'entraînement pose une vraie question. D'ailleurs, Gemini lui-même ne propose pas de bouton "tout télécharger" pour exporter l'ensemble de vos conversations. La portabilité, visiblement, ça marche surtout dans un sens.
On en dit quoi ?
L'idée est vraiment bonne et utile, surtout pour ceux qui changent souvent de modèle. Mais on ne va pas se mentir, Google ne proposera pas cette fonction pour être sympa avec vous. L'objectif est bien sûr d'alimenter les modèles de Gemini, de récupérer de nouveaux clients, et potentiellement de se conformer aux réglementations en Europe qui pourraient vite leur retomber dessus en cas de non-conformité. L'autre point important, ça sera aussi la transparence du système : est-ce que les utilisateurs sauront clairement que leurs échanges servent à l'entraînement ? Et surtout, pourront-ils s'y opposer ?