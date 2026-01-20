Abandonner Safari pour Chrome sur son iPhone ? Google veut vous mâcher le travail !

Un import Safari guidé, directement depuis iOS

pas à pas

Ce que Chrome pourra importer (et ce que ça implique)

Un déploiement attendu rapidement



La fonction est actuellement en test dans Chrome 145 via TestFlight. La version stable actuelle étant Chrome 144, l’arrivée dans le grand public semble proche — potentiellement dans les prochaines semaines, dès la prochaine mise à jour majeure.



Pour Google, c’est aussi un levier stratégique évident : réduire la friction au moment de quitter Safari, c’est mécaniquement augmenter les chances que les utilisateurs fassent de Chrome leur navigateur principal… y compris sur iPhone.

Repérée par, la nouveauté prend la forme d’un outil d’import du typedans Chrome, qui guidera l’utilisateur pour récupérer ses données Safari depuis iOS. Aujourd’hui, la migration est souvent pensée pour les ordinateurs de bureau et un peu moins pour les mobiles.n effet, iOS empêche Chrome de récupérer directement les données Safari, Apple verrouillant l’accès à ces informations. Aussi la solution choisie par Google passe donc parUne fois ce fichier créé et enregistré sur l’iPhone, Chrome proposera un assistant qui permettra de l’importer.Dans le flux d’import, l: mots de passe, cartes bancaires, historique de navigation et favoris. Chrome affichera aussi une mention précisant que les données seront enregistrées dans le compte Google. Il ne s'agit pas d’un simple import local, mais bienUne fois l’import terminé, Chrome avertit que le fichier créé contient des informations privées, puis propose. En effet, ce fichier est une bombe à retardement s’il reste dans l’app Fichiers ou dans Téléchargements, surtout si l’iPhone est partagé ou sauvegardé sans précaution.