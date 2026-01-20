Abandonner Safari pour Chrome sur son iPhone ? Google veut vous mâcher le travail !
Par Laurence - Publié le
Même s'il n'est plus le navigateur par défaut de l'iPhone, abandonner Safari pour un autre n'est pas toujours facile, et encore moins facilité. Mais Google entend bien apporter quelques modifications pour encourager les utilisateurs à passer sur Chrome, notamment en simplifiant la migration de ses données.
Un import Safari guidé, directement depuis iOS
Repérée par The Mac Observer, la nouveauté prend la forme d’un outil d’import du type
pas à pasdans Chrome, qui guidera l’utilisateur pour récupérer ses données Safari depuis iOS. Aujourd’hui, la migration est souvent pensée pour les ordinateurs de bureau et un peu moins pour les mobiles.
Comment ça fonctionne ? Simplement via un fichier ZIP exporté depuis Réglages. En effet, iOS empêche Chrome de récupérer directement les données Safari, Apple verrouillant l’accès à ces informations. Aussi la solution choisie par Google passe donc par un export manuel sous forme de fichier ZIP, en suivant le chemin suivant : Réglages > Apps > Safari > Export Browsing Data. Une fois ce fichier créé et enregistré sur l’iPhone, Chrome proposera un assistant qui permettra de l’importer.
Ce que Chrome pourra importer (et ce que ça implique)
Dans le flux d’import, l’utilisateur pourra choisir quels types de données importer, avec notamment : mots de passe, cartes bancaires, historique de navigation et favoris. Chrome affichera aussi une mention précisant que les données seront enregistrées dans le compte Google. Il ne s'agit pas d’un simple import local, mais bien d’une synchronisation via l’écosystème Google.
Une fois l’import terminé, Chrome avertit que le fichier créé contient des informations privées, puis propose une option rapide pour supprimer immédiatement le ZIP. En effet, ce fichier est une bombe à retardement s’il reste dans l’app Fichiers ou dans Téléchargements, surtout si l’iPhone est partagé ou sauvegardé sans précaution.
Un déploiement attendu rapidement
La fonction est actuellement en test dans Chrome 145 via TestFlight. La version stable actuelle étant Chrome 144, l’arrivée dans le grand public semble proche — potentiellement
dans les prochaines semaines,dès la prochaine mise à jour majeure.
Pour Google, c’est aussi un levier stratégique évident : réduire la friction au moment de quitter Safari, c’est mécaniquement augmenter les chances que les utilisateurs fassent de Chrome leur navigateur principal… y compris sur iPhone.