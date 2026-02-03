Avec Xcode 26.3, Apple laisse l’IA coder pour vous
Apple franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses outils de développement. Elle vient d’annoncer une mise à jour majeure de Xcode, avec la prise en charge d’outils agentiques de code. Une approche où des agents IA peuvent accompagner les développeurs tout au long du cycle de création d’une application.
Concrètement, Apple permet désormais d’utiliser des agents de codage avancés, directement au sein de Xcode. Sur son site, elle explique que ces agents peuvent désormais collaborer sur l’ensemble du cycle de développement.
Leur rôle ne se limite plus à générer du code ou corriger ponctuellement des erreurs : ils sont capables de rechercher de la documentation, d’analyser la structure des fichiers d’un projet, de modifier des réglages ou encore d’ajuster la configuration globale de l’application. Bref de faire une partie du travail à votre place !
Notons que ces agents seront capables de vérifier visuellement leur travail grâce à Xcode Previews, puis enchaîner plusieurs compilations pour identifier et corriger des problèmes. Les développeurs peuvent se connecter avec leur compte Anthropic ou OpenAI, ou renseigner directement une clé API pour activer ces fonctionnalités.
Avec cette mise à jour, Xcode devient également compatible avec le Model Context Protocol, un standard industriel conçu pour faciliter les échanges entre systèmes d’IA et plateformes logicielles traditionnelles. Les développeurs ne sont pas cantonnés à Claude Agent ou Codex. Tout agent ou outil compatible MCP peut théoriquement être intégré à Xcode, offrant une flexibilité inédite dans le choix des modèles et des workflows.
Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui avec la Release Candidate de Xcode 26.3 (faut-il attendre les autres ce soir ?). Les développeurs intéressés peuvent en apprendre davantage sur le site officiel d’Apple dédié au développement.
Avec cette annonce, Apple confirme sa volonté de faire de Xcode un environnement de développement résolument tourné vers l’IA, tout en laissant aux développeurs la maîtrise des outils et des modèles qu’ils souhaitent utiliser.
Pour Susan Prescott, vice-présidente en charge des relations développeurs chez Apple, cette évolution s’inscrit pleinement dans la stratégie de la marque (
Chez Apple, notre objectif est de mettre des technologies de pointe directement entre les mains des développeurs afin qu’ils puissent créer les meilleures apps possibles. L’agentic coding démultiplie la productivité et la créativité, en simplifiant les flux de travail pour laisser plus de place à l’innovation.
