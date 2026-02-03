Avec Xcode 26.3, Apple laisse l’IA coder pour vous

Des agents IA intégrés au cœur du développement

Chez Apple, notre objectif est de mettre des technologies de pointe directement entre les mains des développeurs afin qu’ils puissent créer les meilleures apps possibles. L’agentic coding démultiplie la productivité et la créativité, en simplifiant les flux de travail pour laisser plus de place à l’innovation

Concrètement,. Sur son site, elle explique que ces agents peuvent désormais collaborer sur l’ensemble du cycle de développement.Leur rôle ne se limite plus à générer du code ou corriger ponctuellement des erreurs : ils sont. Bref de faire une partie du travail à votre place !Notons que ces agents seront capables degrâce à, puis enchaîner plusieurs compilations pour identifier et corriger des problèmes. Les développeurs peuvent se connecter avec leur compte Anthropic ou OpenAI, ou renseigner directement une clé API pour activer ces fonctionnalités.Avec cette mise à jour,, un standard industriel conçu pour faciliter les échanges entre systèmes d’IA et plateformes logicielles traditionnelles. Les développeurs ne sont pas cantonnés à Claude Agent ou Codex. Tout agent ou outil compatible MCP peut théoriquement être intégré à Xcode, offrant une flexibilité inédite dans le choix des modèles et des workflows.Pour Susan Prescott, vice-présidente en charge des relations développeurs chez Apple, cette évolution s’inscrit pleinement) :(faut-il attendre les autres ce soir ?). Les développeurs intéressés peuvent en apprendre davantage sur le site officiel d’Apple dédié au développement.Avec cette annonce, Apple confirme sa volonté de faire de Xcode un environnement de développement résolument tourné vers l’IA, tout en laissant aux développeurs la maîtrise des outils et des modèles qu’ils souhaitent utiliser.