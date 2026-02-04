Dassault Systèmes et NVIDIA veulent bâtir une IA industrielle de référence

Une alliance qui s’inscrit dans une histoire déjà longue

Dès l’origine, nos logiciels avaient besoin de capacités graphiques et de calcul pour faire de la visualisation 3D

Une architecture commune pour une IA industrielle de référence

Des applications concrètes dans plusieurs domaines clés

Avec cette alliance, Dassault Systèmes et NVIDIA veulent dessiner une IA industrielle, où simulation, science, jumeaux numériques et intelligence artificielle convergent pour transformer durablement la manière de concevoir, produire et innover. Pour Dassault Systèmes, ce partenariat renforce son statut d’acteur clé de la souveraineté industrielle numérique. Pour NVIDIA, il confirme l’ambition de faire de l’IA non seulement un moteur de performance, mais aussi un pilier structurant des industries du futur.

Dès les années 2000, les deux groupes travaillaient déjà ensemble autour de, dont les besoins en calcul et en visualisation 3D étaient étroitement liés aux capacités graphiques de NVIDIA., rappelle Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes. Le partenariat annoncé aujourd’hui marque toutefois un changement d’échelle et de périmètre.Au cœur de l’accord, on trouve la création d’une, modèles ouverts et bibliothèques logicielles accélérées de NVIDIA. Cette approche vise à faire émerger de véritablesindustriels, validés scientifiquement, capables de devenir des systèmes de référence critiques, et non de simples outils ponctuels d’optimisation.Contrairement à de nombreuses applications d’IA actuelles, souvent limitées à des cas d’usage isolés,, traçable et exploitable à l’échelle des processus industriels complets.Les deux partenaires détaillent déjà, comme la recherche en(via la plateforme NVIDIA BioNeMo), la conception et ingénierie augmentées par l’IA (les jumeaux virtuels SIMULIA, enrichis par les bibliothèques NVIDIA CUDA-X permettront des prédictions physiques quasi instantanées avec un haut niveau de précision). Ou encore: l’intégration des bibliothèques d’IA physique de NVIDIA Omniverse aux jumeaux DELMIA ouvre la voie à des systèmes de production mondiaux pilotés par logiciel.L’un des aspects les plus structurants du partenariat concerne. Grâce à l’IA agentique de NVIDIA et aux modèles ouverts NVIDIA Nemotro,. Il s'agit là. Ces derniers seront capables de fournir aux ingénieurs, chercheurs et industriels une intelligence contextualisée, fiable et immédiatement exploitable, directement intégrée à leurs outils métier.