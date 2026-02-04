Dassault Systèmes et NVIDIA veulent bâtir une IA industrielle de référence
Depuis Houston, à l’occasion de son événement annuel 3DEXPERIENCE World, Dassault Systèmes a officialisé un partenariatavec NVIDIA, leader mondial des infrastructures et logiciels d’intelligence artificielle. Les deux firmes entendent ainsi bâtir une architecture commune d’IA industrielle critique, capable d’être déployée à grande échelle dans l’ensemble des secteurs industriels.
Une alliance qui s’inscrit dans une histoire déjà longue
La collaboration entre Dassault Systèmes et NVIDIA ne date pas d’hier. Dès les années 2000, les deux groupes travaillaient déjà ensemble autour de CATIA, le logiciel phare de conception assistée par ordinateur du groupe français, dont les besoins en calcul et en visualisation 3D étaient étroitement liés aux capacités graphiques de NVIDIA.
Dès l’origine, nos logiciels avaient besoin de capacités graphiques et de calcul pour faire de la visualisation 3D, rappelle Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes. Le partenariat annoncé aujourd’hui marque toutefois un changement d’échelle et de périmètre.
Une architecture commune pour une IA industrielle de référence
Au cœur de l’accord, on trouve la création d’une architecture industrielle unifiée, combinant les jumeaux virtuels de Dassault Systèmes avec les infrastructures d’IA, modèles ouverts et bibliothèques logicielles accélérées de NVIDIA. Cette approche vise à faire émerger de véritables World Models industriels, validés scientifiquement, capables de devenir des systèmes de référence critiques, et non de simples outils ponctuels d’optimisation.
Contrairement à de nombreuses applications d’IA actuelles, souvent limitées à des cas d’usage isolés, cette IA industrielle se veut fiable, traçable et exploitable à l’échelle des processus industriels complets.
Des applications concrètes dans plusieurs domaines clés
Les deux partenaires détaillent déjà plusieurs axes d’application majeurs, comme la recherche en biologie et science des matériaux (via la plateforme NVIDIA BioNeMo), la conception et ingénierie augmentées par l’IA (les jumeaux virtuels SIMULIA, enrichis par les bibliothèques NVIDIA CUDA-X permettront des prédictions physiques quasi instantanées avec un haut niveau de précision). Ou encore la création d'usines virtuelles et la production autonome : l’intégration des bibliothèques d’IA physique de NVIDIA Omniverse aux jumeaux DELMIA ouvre la voie à des systèmes de production mondiaux pilotés par logiciel.
L’un des aspects les plus structurants du partenariat concerne la plateforme 3DEXPERIENCE. Grâce à l’IA agentique de NVIDIA et aux modèles ouverts NVIDIA Nemotro, Dassault Systèmes entend développer des compagnons virtuels experts. Il s'agit là d'assistants intelligents —certes— mais d'un niveau technique bien supérieurs aux modèles publics. Ces derniers seront capables de fournir aux ingénieurs, chercheurs et industriels une intelligence contextualisée, fiable et immédiatement exploitable, directement intégrée à leurs outils métier.
Qu'en penser ?
Avec cette alliance, Dassault Systèmes et NVIDIA veulent dessiner une IA industrielle, où simulation, science, jumeaux numériques et intelligence artificielle convergent pour transformer durablement la manière de concevoir, produire et innover. Pour Dassault Systèmes, ce partenariat renforce son statut d’acteur clé de la souveraineté industrielle numérique. Pour NVIDIA, il confirme l’ambition de faire de l’IA non seulement un moteur de performance, mais aussi un pilier structurant des industries du futur.