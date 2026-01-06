Nvidia et Mercedes s'associent pour la conduite autonome avec la nouvelle CLA

On en dit quoi ?



Il faut bien admettre que Nvidia et Mercedes frappent fort avec cette annonce. L'approche open source d'Alpamayo est intéressante et pourrait accélérer le développement de la conduite autonome dans toute l'industrie. Par contre, le système reste du niveau 2+, ce qui signifie que le conducteur doit garder les mains sur le volant et rester attentif. Difficile de parler pour le moment de vraie conduite autonome dans ces conditions. Le prix de 3 950 dollars pour trois ans est aussi un peu salé. Quoi qu'il en soit, on a très hâte d'avoir accès à une vraie conduite sans surveillance en Europe ?