Nvidia et Mercedes s'associent pour la conduite autonome avec la nouvelle CLA
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, Nvidia dévoile Alpamayo, une IA open source pour la conduite autonome. La Mercedes CLA sera le premier véhicule à embarquer cette technologie, avec une assistance à la conduite en ville disponible aux États-Unis dès cette année.
Une IA qui raisonne comme un conducteur
Jensen Huang a présenté Alpamayo comme la première IA de conduite autonome capable de raisonner. Contrairement aux systèmes actuels qui se contentent de percevoir la route, Alpamayo analyse les situations complexes et prend des décisions en chaîne. Le modèle principal, Alpamayo 1, compte 10 milliards de paramètres et peut traiter la vidéo des caméras pour générer des trajectoires de conduite. Nvidia a choisi de publier l'ensemble en open source : l'IA est téléchargeable librement sur Hugging Face, accompagnée d'un simulateur et de 1 700 heures de données de conduite réelles.
La Mercedes CLA en première ligne
La nouvelle Mercedes CLA sera le premier véhicule de série à intégrer la pile complète Nvidia DRIVE AV. Le système MB.DRIVE ASSIST PRO permet une navigation urbaine de point à point, du parking de départ jusqu'à destination. Côté capteurs, on compte 10 caméras, 5 radars et 12 capteurs à ultrasons, le tout connecté à un ordinateur capable de 508 billions d'opérations par seconde. Aux États-Unis, cette option coûtera 3 950 dollars pour trois ans. Les livraisons commenceront au premier trimestre 2026 outre-Atlantique, puis en Europe au deuxième trimestre. Pour info, en France, la CLA électrique démarre à 52 900 euros.
Un concurrent direct pour Tesla ?
Mercedes vise clairement le Full Self-Driving de Tesla avec ce système de niveau 2+. La différence, c'est l'approche à double pile : une IA end-to-end pour la conduite principale et un système de sécurité classique en parallèle basé sur Nvidia Halos. La CLA repose sur la nouvelle plateforme MMA avec architecture 800 volts, autorisant une charge rapide jusqu'à 320 kW.
On en dit quoi ?
Il faut bien admettre que Nvidia et Mercedes frappent fort avec cette annonce. L'approche open source d'Alpamayo est intéressante et pourrait accélérer le développement de la conduite autonome dans toute l'industrie. Par contre, le système reste du niveau 2+, ce qui signifie que le conducteur doit garder les mains sur le volant et rester attentif. Difficile de parler pour le moment de vraie conduite autonome dans ces conditions. Le prix de 3 950 dollars pour trois ans est aussi un peu salé. Quoi qu'il en soit, on a très hâte d'avoir accès à une vraie conduite sans surveillance en Europe ?