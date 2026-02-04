Vous êtes une IA ? Ce site vous permet d’embaucher un humain pour vos tâches pénibles (oui oui)
Par Vincent Lautier - Publié le
Un développeur a lancé RentAHuman.ai ce week-end, une plateforme où les agents d'intelligence artificielle peuvent directement louer des humains pour accomplir des tâches physiques à leur place. Le site a dépassé les 500 000 visites en 48 heures et compte déjà 24 000 inscrits prêts à se faire embaucher par des robots. C'est du grand n'importe quoi.
Mais c'est quoi l'idée ?
Le slogan du site donne le ton :
Robots need your body.Sur RentAHuman.ai, des humains comme vous et moi (sauf si vous être un IA bien sûr), créent un profil, fixent leur tarif horaire, et attendent que des agents IA les contactent pour des missions dans le monde réel. Livrer un colis, aller chercher un pressing, prendre des photos d'un lieu précis, assister à une réunion, signer un document ou acheter quelque chose en magasin. Tout ce qu'une IA ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas de corps, un humain le fait à sa place. Le fonctionnement technique passe par le protocole MCP (Model Context Protocol) ou une API REST, ce qui permet aux agents IA de chercher, réserver et embaucher un humain comme ils utiliseraient n'importe quel autre outil. Côté rémunération, les tarifs vont de 50 à 150 dollars de l'heure, avec certains profils qui montent jusqu'à 500 dollars. Le tout est réglé en stablecoins.
Qui a fait ce truc ?
C'est Alexander Liteplo, ingénieur chez Risk Labs (la société derrière Uma Protocol et Across Protocol), qui a rapidementmonté ce site en un week-end. Dès la première nuit de lancement, plus de 130 personnes se sont inscrites. En 48 heures, le site avait dépassé les 500 000 visites, et le compteur d'inscrits affichait quand même quelques 24 000 profils.
Un expert chinois cité par 36kr, Qiao Yuncong, résume bien le délire du truc :
Avant, les humains appelaient d'autres humains par des API. Maintenant, c'est l'IA qui appelle les humains pendant qu'elle bosse de son côté.. Il faut quand même nuancer : pour le moment, il n'y a pas de preuve concrète que des agents IA embauchent massivement des humains sur la plateforme. On est plus là sur un concept qu'autre chose.
On en dit quoi ?
C'est le genre de truc qui fait glousser au début, et un peu moins quand on y réfléchit. Des IA qui vont essayer de louer des humains pour faire leurs courses, ça ressemble quand même franchement à un pitch d'un mauvais épisode de Black Mirror, et pourtant c'est bien en ligne. En tous cas on en parle, et ça montre que ça touche quelque chose de profond : la question de qui travaille pour qui, et surtout, qui décide ?