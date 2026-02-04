Vous êtes une IA ? Ce site vous permet d’embaucher un humain pour vos tâches pénibles (oui oui)

On en dit quoi ?

C'est le genre de truc qui fait glousser au début, et un peu moins quand on y réfléchit. Des IA qui vont essayer de louer des humains pour faire leurs courses, ça ressemble quand même franchement à un pitch d'un, et pourtant c'est bien en ligne. En tous cas on en parle, et ça montre que ça touche quelque chose de profond : la question de qui travaille pour qui, et surtout, qui décide ?