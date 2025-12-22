Clair Obscur Expedition 33 perd ses prix aux Indie Game Awards… Mais pourquoi ?

On en dit quoi ?



C'est un peu la double peine pour Sandfall Interactive. Le studio n'a pas utilisé l'IA pour créer ses personnages ou ses décors, mais quelques images temporaires oubliées dans le jeu lui coûtent deux trophées. Le directeur créatif Guillaume Broche a bien précisé que toute la partie créative avait été réalisée par des humains. Difficile de ne pas remarquer une certaine disproportion entre la faute et la sanction, même si mentir lors de la candidature n'était pas la meilleure des idées. Et vous, vous trouvez qu'oublier quelques visuels en IA mérite la disqualification, ou les Indie Game Awards font un peu de zèle anti-IA ?