Clair Obscur Expedition 33 perd ses prix aux Indie Game Awards… Mais pourquoi ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le RPG français de Sandfall Interactive vient d'être disqualifié des Indie Game Awards 2025. En cause : l'utilisation d'images générées par intelligence artificielle pendant le développement, alors que le studio avait affirmé le contraire lors de sa candidature.
Un mensonge qui coûte cher
Clair Obscur Expedition 33 avait décroché deux récompenses majeures aux Indie Game Awards : Meilleur premier jeu et Jeu de l'année. Quelques jours plus tard, les organisateurs ont annulé ces victoires. Lors de la soumission du jeu, un représentant de Sandfall Interactive avait déclaré qu'aucune IA générative n'avait été utilisée. Or une interview du producteur François Meurisse avec El País, datant de juillet 2025, a refait surface. Il y admettait avoir utilisé de l'IA, même si pas beaucoup. Le règlement des Indie Game Awards est strict sur ce point : tolérance zéro envers l'IA générative.
pas beaucoup. Le règlement des Indie Game Awards est strict sur ce point : tolérance zéro envers l'IA générative.
Des affiches oubliées dans le jeu
Le problème remonte en réalité à la sortie du jeu, le 24 avril 2025. Des joueurs avaient repéré des affiches avec des textures visiblement générées par IA. Il s'agissait de placeholders, ces images temporaires utilisées pendant le développement en attendant les assets définitifs. Sauf que ces placeholders avaient été oubliés dans la version finale. Sandfall Interactive n'avait pas communiqué sur le sujet mais les avait discrètement remplacés lors d'une mise à jour. Cette correction n'a pas suffi à éviter la sanction, puisque la violation avait eu lieu au moment de la candidature.
Blue Prince récupère le GOTY
Les prix ont été redistribués aux dauphins. Blue Prince hérite du titre de Jeu de l'année, tandis que Sorry We're Closed repart avec le prix du Meilleur premier jeu. Le studio français peut toutefois se consoler : ses neuf récompenses aux Game Awards 2025, dont le GOTY principal, restent intactes. Les Game Awards n'appliquent pas les mêmes règles que les Indie Game Awards concernant l'intelligence artificielle. Avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus et les félicitations du président Macron, Clair Obscur reste le plus gros succès vidéoludique français de l'année.
On en dit quoi ?
C'est un peu la double peine pour Sandfall Interactive. Le studio n'a pas utilisé l'IA pour créer ses personnages ou ses décors, mais quelques images temporaires oubliées dans le jeu lui coûtent deux trophées. Le directeur créatif Guillaume Broche a bien précisé que toute la partie créative avait été réalisée par des humains. Difficile de ne pas remarquer une certaine disproportion entre la faute et la sanction, même si mentir lors de la candidature n'était pas la meilleure des idées. Et vous, vous trouvez qu'oublier quelques visuels en IA mérite la disqualification, ou les Indie Game Awards font un peu de zèle anti-IA ?