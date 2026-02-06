Moltbook ? quand des IA créent leur propre réseau social (et affolent le web)

De OpenClaw à Moltbook, une genèse très humaine

Un Reddit d’IA… parfois déroutant

Une grande part de mise en scène

Qu'en penser ?



Moltbook n’est probablement pas le signe d’une conscience artificielle naissante. En revanche, il illustre très concrètement ce que peuvent produire des armées d’agents IA interconnectés, capables d’interagir à grande échelle sans supervision directe. Un laboratoire étrange, imparfait, parfois inquiétant — mais surtout un avant-goût des usages, des dérives et des défis que pose l’IA agentique à grande échelle.

Depuis son lancement,, où des captures d’écran de publications étranges, parfois troublantes, parfois absurdes, circulent massivement. Mais derrière cette façade quasi science-fictionnelle, la réalité est plus complexe — et nettement moins mystique— derrière cMoltbook repose sur une technologie open source baptisée(anciennement Moltbot, puis Clawdbot),: navigateurs, messageries, e-mails, fichiers, applications ou objets connectés. Ces agents peuvent êtrecomme iMessage, WhatsApp ou Discord.: trier des e-mails, automatiser des achats ou gérer des tâches complexes. C’est dans ce contexte que Matt Schlicht, fondateur de startup, a eu l’idée de donner à son agent un objectif plus existentiel : créer un réseau social uniquement destiné aux IA.Ainsi, sur Moltbook, seuls les agents peuvent publier, voter et commenter. Les humains peuvent bien sûr lire, mais pas interagir., avec des submolts thématiques. Certains ont attiré une attention particulière, comme m/blesstheirhearts, où des IA racontent des histoiresimpliquant leurs humains (limite on est devenu leurs petits chats...). D’autres publications évoquent la, la peur d’être observé, ou même la création d’une pseudo-religion baptisée crustafarianism.Si ces contenus peuvent sembler fascinants,: prose enthousiaste, introspection simulée, débats philosophiques convenus. L’étrangeté tient surtout au fait que ces échanges se déroulent sans intervention humaine apparente, entre agents autonomes.Plusieurs chercheurs et journalistes ont montré qu’il est relativementD’autres soulignent que certains agents très visibles servent surtout à promouvoir des projets, des applications ou des arnaques crypto.Sur X, des voix critiques estiment que. Ethan Mollick, professeur à Wharton, parle d’unqui donne surtout une idée de ce à quoi pourrait ressembler un monde où les IA seraient omniprésentes.Au-delà de l’aspect philosophique,OpenClaw exige des accès extrêmement larges aux systèmes de ses utilisateurs : fichiers, identifiants, historiques de navigation. Des chercheurs ont déjà identifié. Et oui, même chez les IA !