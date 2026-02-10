DuckDuckGo lance un chat vocal IA chiffré et gratuit sur Duck.ai
Publié le
Comme tous les autres, DuckDuckGo poursuit son offensive sur le terrain de l’IA, mais sans toutefois renoncer à sa promesse de départ : la protection de la vie privée. Le moteur de recherche a annoncé l’arrivée d’un mode vocal en temps réel, gratuit et chiffré, au sein de Duck.ai, sa plateforme de chatbot lancée l’an dernier.
Cette nouvelle fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de discuter oralement avec une IA, directement depuis leur navigateur, tout en bénéficiant des garanties de confidentialité propres à DuckDuckGo. Le service est en cours de déploiement auprès des utilisateurs gratuits, avec des limites quotidiennes, tandis que les abonnés DuckDuckGo profitent de plafonds plus élevés.
DuckDuckGo insiste sur un point clé : les conversations vocales ne sont ni stockées ni utilisées pour entraîner les modèles d’IA. Concrètement, lorsque l’utilisateur démarre une discussion vocale, Duck.ai établit une connexion chiffrée entre le navigateur et un modèle d’OpenAI, via un relais que DuckDuckGo affirme ne pas pouvoir déchiffrer.
L’audio est transmis en temps réel à OpenAI, où il est transcrit et traité afin de générer une réponse à la fois orale et textuelle. Une fois la conversation terminée, aucune donnée audio n’est conservée, ni par DuckDuckGo, ni par OpenAI. Le moteur de recherche précise par ailleurs qu’OpenAI est contractuellement limité à un usage strictement technique des données, nécessaire au fonctionnement du service.
Annoncé en mars 2025, Duck.ai se positionne comme une alternative plus respectueuse de la vie privée face aux chatbots grand public. La plateforme permet déjà d’interagir avec plusieurs grands modèles d’IA issus de laboratoires comme OpenAI, Meta, Anthropic ou encore Mistral, sans créer de compte obligatoire ni associer les conversations à une identité personnelle.
Au fil des mois, Duck.ai s’est enrichi de nouvelles fonctions, notamment la génération d’images, et ce mode vocal marque une étape supplémentaire dans son évolution. À ce stade, la fonctionnalité est disponible sur la majorité des navigateurs, à l’exception de Firefox, dont la compatibilité est annoncée comme imminente.
Dans un contexte de méfiance croissante vis-à-vis de l’IA, DuckDuckGo prend soin de rappeler que le chat vocal est totalement facultatif. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser Duck.ai — ou qui changent d’avis — peuvent désactiver la fonction à tout moment depuis les réglages du service.
Avec ce lancement, DuckDuckGo tente de démontrer qu’il est possible de proposer des expériences IA modernes, y compris vocales, sans compromis sur la confidentialité. Une approche qui tranche avec celle de nombreux acteurs du secteur, et qui pourrait séduire les utilisateurs curieux d’IA… mais soucieux de leurs données personnelles.
Un chat vocal IA qui n'exploite pas les données
Une pierre supplémentaire dans l’écosystème Duck.ai
Qu'en penser ?
