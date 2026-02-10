DuckDuckGo lance un chat vocal IA chiffré et gratuit sur Duck.ai

Un chat vocal IA qui n'exploite pas les données

Une pierre supplémentaire dans l’écosystème Duck.ai

Qu'en penser ?



Dans un contexte de méfiance croissante vis-à-vis de l’IA, DuckDuckGo prend soin de rappeler que le chat vocal est totalement facultatif. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser Duck.ai — ou qui changent d’avis — peuvent désactiver la fonction à tout moment depuis les réglages du service.



Avec ce lancement, DuckDuckGo tente de démontrer qu’il est possible de proposer des expériences IA modernes, y compris vocales, sans compromis sur la confidentialité. Une approche qui tranche avec celle de nombreux acteurs du secteur, et qui pourrait séduire les utilisateurs curieux d’IA… mais soucieux de leurs données personnelles.

Cette nouvelle fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs, directement depuis leur navigateur, tout en bénéficiant des garanties de confidentialité propres à DuckDuckGo. Le service est enauprès des utilisateurs gratuits, avec des limites quotidiennes, tandis que les abonnés DuckDuckGo profitent de plafonds plus élevés.DuckDuckGo insiste sur un point clé :. Concrètement, lorsque l’utilisateur démarre une discussion vocale, Duck.ai établit uneentre le navigateur et un modèle d’OpenAI, via un relais que DuckDuckGo affirme ne pas pouvoir déchiffrer., où il est transcrit et traité afin de générer une réponse à la fois orale et textuelle. Une fois la conversation terminée,, ni par DuckDuckGo, ni par OpenAI. Le moteur de recherche précise par ailleurs qu’OpenAI est contractuellement limité à un usage strictement technique des données, nécessaire au fonctionnement du service.Annoncé en mars 2025,. La plateforme permet déjà d’interagir avec plusieurs grands modèles d’IA issus de laboratoires comme OpenAI, Meta, Anthropic ou encore Mistral, sans créer de compte obligatoire ni associer les conversations à une identité personnelle.Au fil des mois, Duck.ai s’est enrichi de nouvelles fonctions, notamment la, et ce mode vocal marque une étape supplémentaire dans son évolution. À ce stade, la fonctionnalité est disponible sur la majorité des navigateurs, à l’exception de Firefox, dont la compatibilité est annoncée comme imminente.