STMicroelectronics s’allie à Amazon AWS : un tournant pour l’industrie européenne !
Amazon accélère sa stratégie industrielle dans le cloud. Sa filiale Amazon Web Services (AWS) a annoncé un renforcement de sa collaboration avec STMicroelectronics, l’un des principaux fabricants européens de semi-conducteurs. Cette dernière a pour objet de sécuriser des technologies de puces clés pour ses centres de données hyperscale et soutenir la montée en puissance de ses infrastructures cloud.
Dans un communiqué publié lundi, STMicroelectronics indique qu’il fournira à AWS plusieurs catégories de semi-conducteurs stratégiques. Le tout via un contrat pluriannuel de plusieurs milliards de dollars ! À la clôture de séance hier soir, l’action STMicroelectronics enregistrait 9,8%%, à 27,32 euros et maintenait ce matin cet essor.
Ces composants couvriront notamment des puces dédiées aux interconnexions à très haut débit, essentielles pour les charges de travail intensives, ainsi que des solutions de gestion de l’énergie à haute efficacité, un enjeu critique pour les centres de données de nouvelle génération.
Les centres de données hyperscale, comme ceux exploités par AWS, reposent sur une optimisation fine de chaque maillon matériel. La consommation électrique, la dissipation thermique et la bande passante interne sont devenues des facteurs déterminants, à mesure que les usages liés à l’intelligence artificielle, au machine learning et au calcul intensif explosent.
En s’appuyant sur l’expertise de STMicroelectronics, AWS cherche à renforcer le socle matériel de son cloud, sans dépendre exclusivement des fondeurs asiatiques ou américains. Le partenariat porte notamment sur des composants capables de soutenir des débits massifs tout en réduisant l’empreinte énergétique globale des infrastructures.
Cette collaboration s’inscrit dans une stratégie plus large menée par AWS pour consolider sa chaîne d’approvisionnement technologique. D'après Bloomberg, le géant du cloud multiplie les initiatives visant à sécuriser l’accès aux semi-conducteurs, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, la course à l’IA et la pression croissante sur les capacités de production mondiales.
Pour AWS, l’enjeu est double : maintenir un avantage compétitif face à Microsoft Azure et Google Cloud, tout en garantissant des performances toujours plus élevées à ses clients entreprises. L’intégration de technologies de puces plus efficaces peut se traduire par une meilleure densité de calcul, des coûts d’exploitation réduits et une fiabilité accrue.
Même si aucun projet précis n’a été détaillé à ce stade, les deux groupes évoquent des avancées possibles dans plusieurs domaines stratégiques. L’intelligence artificielle figure en bonne place, tout comme l’Internet des objets (IoT), où des puces spécialisées peuvent considérablement améliorer les performances, la latence et la consommation énergétique.
STMicroelectronics, déjà très présent dans l’automobile, l’industriel et l’électronique embarquée, pourrait ainsi renforcer sa position dans l’écosystème cloud mondial, tandis qu’AWS consolide son approche verticale, allant du logiciel jusqu’au matériel.
Ce rapprochement illustre une tendance de fond : les géants du cloud ne se contentent plus d’acheter des composants standards, mais cherchent à co-construire leurs briques technologiques avec des partenaires clés. À l’heure où les centres de données deviennent le cœur de l’économie numérique, la maîtrise des semi-conducteurs apparaît plus que jamais comme un levier stratégique majeur.
Des puces au cœur de la performance et de l’efficacité énergétique
Une stratégie industrielle assumée pour AWS
Des retombées potentielles pour l’IA et l’IoT
Qu'en penser ?
