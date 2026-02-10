STMicroelectronics s’allie à Amazon AWS : un tournant pour l’industrie européenne !

Qu'en penser ?



Ce rapprochement illustre une tendance de fond : les géants du cloud ne se contentent plus d’acheter des composants standards, mais cherchent à co-construire leurs briques technologiques avec des partenaires clés. À l’heure où les centres de données deviennent le cœur de l’économie numérique, la maîtrise des semi-conducteurs apparaît plus que jamais comme un levier stratégique majeur.