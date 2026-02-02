Google dégaine Project Genie et fait trembler l'industrie du jeu vidéo

On en dit quoi ?



C'est quand même étonnant de voir la bourse paniquer pour un outil qui génère 60 secondes de balade en 720p, mais on le comprend quand même. Les développeurs qui conçoivent des mécaniques, écrivent des scénarios et créent des univers cohérents n'ont pas à trembler. Pas dans l'immédiat en tout cas. Mais le signal est là : Google investit des sommes colossales dans les "world models", et DeepMind ne cache pas que c'est une brique sur le chemin de l'AGI. Le vrai sujet, ce n'est pas Genie tel qu'il existe aujourd'hui, mais ce qu'il deviendra dans deux ou trois ans quand la limite passera de 60 secondes à 60 minutes.