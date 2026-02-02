Google dégaine Project Genie et fait trembler l'industrie du jeu vidéo
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a lancé Project Genie, un outil d'IA basé sur le modèle Genie 3 de DeepMind qui génère des mondes interactifs en temps réel à partir d'un simple texte. Réservé aux abonnés AI Ultra à 249,99 dollars par mois aux États-Unis, le projet a aussitôt provoqué une chute brutale en bourse des éditeurs de jeux vidéo.
Des mondes générés en quelques secondes
Project Genie est une solution qui se base sur Genie 3, un modèle développé par Google DeepMind. Le principe est simple : vous décrivez un environnement par écrit, et l'IA génère un monde en 3D dans lequel vous pouvez vous déplacer en temps réel, en 720p à 24 images par seconde. Trois modes sont déjà proposés : le "world sketching" pour créer un environnement à partir de texte ou d'images, le "world exploration" qui génère les chemins au fur et à mesure, et le "world remixing" pour modifier un monde existant. Pour Google, c'est avant tout un projet de recherche. Mais l'ambition est claire : poser les bases des "world models", capables de simuler des environnements réalistes.
Un accès très sélectif
On vous l'a dit, Project Genie est réservé aux abonnés Google AI Ultra aux États-Unis, à 249,99 dollars par mois. Autant dire que ça reste une curiosité pour les intéressés fortunés. Côté technique, les limites sont quand même bien présentes : sessions plafonnées à 60 secondes, contrôles très approximatifs, physique bancale, et le modèle a tendance à "oublier" certains éléments du décor quand vous revenez sur vos pas. Pas de mécaniques de jeu non plus, pas d'objectifs, pas de score, pas de multijoueur. Google promet une expansion à d'autres pays, mais sans donner de date pour le moment.
La bourse panique, les développeurs s'inquiètent
L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur les marchés. En 24 heures, Unity a perdu 24 %, Roblox 13 %, Take-Two environ 8 % et même Nintendo a reculé de 5 %. Les investisseurs ont visiblement un peu peur que l'IA rende les studios classiques obsolètes. Sauf que voilà : ce que produit Genie, ce ne sont pas des jeux vidéo. Il n'y a ni game design, ni narration, ni direction artistique. Juste des environnements visuels dans lesquels on se balade pendant une minute.
Côté développeurs, l'inquiétude est quand même réelle, d'autant plus que la question des droits d'auteur reste entière : certains testeurs ont réussi à générer des environnements très proches de jeux Nintendo avant que Google ne renforce ses filtres.
On en dit quoi ?
C'est quand même étonnant de voir la bourse paniquer pour un outil qui génère 60 secondes de balade en 720p, mais on le comprend quand même. Les développeurs qui conçoivent des mécaniques, écrivent des scénarios et créent des univers cohérents n'ont pas à trembler. Pas dans l'immédiat en tout cas. Mais le signal est là : Google investit des sommes colossales dans les "world models", et DeepMind ne cache pas que c'est une brique sur le chemin de l'AGI. Le vrai sujet, ce n'est pas Genie tel qu'il existe aujourd'hui, mais ce qu'il deviendra dans deux ou trois ans quand la limite passera de 60 secondes à 60 minutes.