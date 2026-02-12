Facebook anime vos photos de profil avec l'IA et ajoute des filtres aux Stories
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta a lancé de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour Facebook. Le réseau social permet désormais d'animer sa photo de profil en quelques secondes, de restyler ses Stories avec des filtres artistiques, et d'ajouter des arrière-plans animés à ses publications texte. Le déploiement, qui a débuté le 10 février, est progressif, avec de nouvelles options prévues tout au long de 2026.
Des photos de profil qui bougent
Facebook permet donc désormais d'animer sa photo de profil grâce à Meta AI. Vous choisissez un cliché depuis votre galerie ou parmi ceux déjà publiés sur Facebook, vous sélectionnez un effet parmi cinq animations prédéfinies (naturel, chapeau de fête, confettis, vague ou cœur), et la photo prend vie en quelques secondes. Le résultat peut ensuite être partagé sur votre fil d'actualité et s'afficher directement sur votre profil. Meta promet d'ajouter d'autres animations au fil de l'année, avec des options saisonnières pour les fêtes et les grands événements.
Des filtres artistiques et des fonds qui bougent
Côté Stories et Memories, Meta a aussi lancé un outil baptisé Restyle. L'idée, c'est de transformer l'ambiance d'une vieille photo avec des filtres prédéfinis (anime, illustré, glowy) ou par des prompts textuels pour demander exactement le rendu que vous voulez. Vous pouvez jouer avec l'éclairage, les couleurs, et même remplacer le décor complet de votre portrait. Et puis il y a les fonds animés pour les publications texte : feuilles qui tombent, vagues de l'océan, et d'autres options qui devraient arriver au fil des mois.
Une photo, une personne, face caméra
Petit bémol quand même : pour que l'animation fonctionne correctement, la photo doit montrer une seule personne, face à la caméra, le visage bien visible, et sans objet dans les mains. Les photos de groupe ou les selfies avec votre chat sur l'épaule, ça sera pour une prochaine fois.
On en dit quoi ?
Meta cherche à remettre un peu de fun dans Facebook. Mark Zuckerberg aimerait retrouver l'esprit de l'ancien Facebook, le réseau social décomplexé des débuts. Sauf que Snapchat faisait des filtres AR il y a dix ans, Instagram a ses Reels, et TikTok joue dans une autre cour. Là, on vous propose d'ajouter des confettis sur votre tête. C'est rigolo, mais bon. Le vrai sujet, c'est que les 18-30 ans ne vont plus sur Facebook, et un chapeau de fête virtuel ne va certainement pas changer ça. Si vous ne voyez pas encore ces nouveautés, c'est que le déploiement va être progressif.