Le créateur d’OpenClaw rejoint OpenAI ! Quel impact pour son projet ?
Par Laurence - Publié le
À peine un mois après son lancement, OpenClaw connaît déjà un tournant majeur. Son créateur, Peter Steinberger, rejoint officiellement OpenAI, tandis que son projet va changer de statut pour devenir une fondation indépendante, tout en restant entièrement open source. Un double mouvement qui illustre bien les tensions actuelles entre innovation communautaire et industrialisation de l’IA.
Lancé il y a à peine quelques semaines — et déjà rebaptisé à trois reprises — OpenClaw s’est rapidement imposé comme l’un des projets les plus intéressants autour des agents IA. Là où le secteur parle de ces agents depuis plus d’un an de manière très théorique, OpenClaw a réussi à rendre le concept concret, utilisable, presque évident. En un temps record, le logiciel a suscité un véritable engouement dans la communauté technique, attirant développeurs, bidouilleurs et observateurs aguerris de l’écosystème IA.
Dans un message publié sur son site, Peter Steinberger explique avoir longuement réfléchi avant de franchir le pas. Son objectif était clair : préserver l’ouverture et l’indépendance d’OpenClaw, tout en lui donnant les moyens de se développer. Selon lui, OpenAI est apparu comme l’environnement le plus cohérent pour poursuivre cette vision, tant sur le plan technique que philosophique.
OpenAI s’est engagé à sponsoriser le projet et à permettre à Peter Steinberger d’y consacrer du temps, sans l’absorber ni le refermer. Pour formaliser cette séparation, OpenClaw va donc devenir une fondation, pensée comme un espace neutre pour expérimenter, soutenir plusieurs modèles et entreprises, et surtout garantir aux utilisateurs la maîtrise de leurs données.
L’un des points les plus frappants dans cette annonce reste l’importance accordée à la communauté. Steinberger parle d’un écosystème
Ce recrutement intrigue aussi du côté d’OpenAI. Après des avancées notables sur ses outils de développement, notamment Codex, l’arrivée de Peter Steinberger — et plus largement son expertise sur les agents — pourrait influencer la trajectoire des futures applications de l’entreprise. Avec des équipes déjà reconnues pour leur travail sur les interfaces et l’automatisation, OpenAI semble vouloir renforcer sa capacité à transformer des concepts IA complexes en outils réellement exploitables.
Il reste désormais à voir comment OpenClaw évoluera sous ce nouveau cadre. Mais une chose est sûre : en seulement un mois, le projet a déjà réussi là où beaucoup échouent — capter l’attention, fédérer une communauté, et s’imposer comme une référence émergente dans un domaine en pleine effervescence.
OpenClaw, un projet fulgurant
Quels effets pour OpenAI ?
magique, fait de penseurs, de hackers et de passionnés cherchant des alternatives plus ouvertes aux plateformes propriétaires. Le passage en fondation vise précisément à protéger cet esprit, tout en donnant au projet une structure capable de tenir dans la durée.
Qu'en penser ?
