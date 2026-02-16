Le créateur d’OpenClaw rejoint OpenAI ! Quel impact pour son projet ?

Qu'en penser ?



Il reste désormais à voir comment OpenClaw évoluera sous ce nouveau cadre. Mais une chose est sûre : en seulement un mois, le projet a déjà réussi là où beaucoup échouent — capter l’attention, fédérer une communauté, et s’imposer comme une référence émergente dans un domaine en pleine effervescence.