SpaceX et xAI veulent piloter des essaims de drones autonomes pour l'armée

On en dit quoi ?



On est quand même dans une situation où celui qui voulait interdire les armes autonomes il y a dix ans se retrouve à concourir pour en fabriquer. Côté Europe, on regarde ça de loin pour l'instant, mais la course aux drones militaires pilotés par IA est lancée, et elle ne va pas ralentir au final. On espère juste qu'Apple ne va pas se positionner pour piloter des armes via Siri, sinon l'humanité est foutue.