SpaceX et xAI fusionnent : Elon Musk détaille son plan ambitieux
Par Laurence
Elon Musk passe à l’étape supérieure. Le milliardaire a annoncé la fusion de SpaceX et de xAI, une opération qui intègre également X, désormais détenu par xAI. Avec toujours pour but de créer son application universel, et désormais de créer un moteur d’innovation verticalement intégré, combinant intelligence artificielle, lanceurs spatiaux, Internet par satellite et plateforme d’information en temps réel.
Dans son message, Elon Musk explique que SpaceX a acquis xAI afin de
Selon plusieurs sources, SpaceX et Tesla ont déjà investi 2 milliards de dollars chacun dans xAI lors de précédents tours de financement. Le rapprochement facilite donc le soutien financier à long terme du développement de l’IA maison, notamment du chatbot Grok, conçu pour rivaliser avec ChatGPT. Le fait que SpaceX et xAI soient toutes deux non cotées simplifie l’opération. Selon Bloomberg, une fusion impliquant Tesla aurait même été évoquée en interne, sans aboutir à ce stade.
Le cœur de la vision d'Elon Musk repose sur un constat : les data centers terrestres ne suffiront pas à absorber la croissance de l’IA. Consommation électrique massive, besoins en refroidissement, pression sur les réseaux et opposition croissante des communautés locales… autant de limites jugées structurelles.
Pour le milliardaire, la solution est évidente : l’IA doit donc migrer dans l’espace.
L’idée consiste à déployer une nouvelle constellation de satellites dédiés au calcul, alimentés par l’énergie solaire, capables de dissiper leur chaleur directement dans le vide spatial. Musk évoque même des cadences de lancement vertigineuses, allant jusqu’à un million de tonnes de satellites par an.
Un tel projet ne serait évidemment pas envisageable sans Starship, le lanceur géant de SpaceX. Conçu pour transporter des charges très lourdes à moindre coût, Starship deviendrait l’outil central pour la mise en orbite de data centers spatiaux à grande échelle.
Toujours selon Elon Musk, exploiter ne serait-ce qu’un millionième de l’énergie solaire représenterait déjà plus d’un million de fois la consommation énergétique actuelle de l’humanité. À ses yeux, l’espace est donc le seul environnement capable d’absorber une telle montée en puissance.
Cette fusion intervient toutefois dans un contexte délicat pour xAI. Le chatbot Grok a récemment été critiqué pour certains usages jugés problématiques. À la suite d’interventions des autorités, xAI a dû restreindre certaines fonctionnalités.
Par ailleurs, X reste une plateforme clivante, régulièrement accusée de laxisme en matière de modération. Son intégration complète à xAI confirme néanmoins la stratégie de Musk : faire converger données en temps réel, IA et diffusion mondiale au sein d’un même écosystème.
SpaceX joue déjà un rôle central dans le programme spatial américain, et Elon Musk détiendrait environ 40 % du capital de l’entreprise. Une introduction en bourse est régulièrement évoquée, avec des valorisations potentielles allant jusqu’à 1 500 milliards de dollars.
Avec cette fusion, Elon Musk ne se contente plus de relier des entreprises : il tente de relier des infrastructures planétaires — et orbitales — à une IA omniprésente. Une vision à la frontière de la science-fiction, mais qui, chez SpaceX, a déjà prouvé qu’elle pouvait rapidement basculer dans le réel.
