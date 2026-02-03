SpaceX et xAI fusionnent : Elon Musk détaille son plan ambitieux

Qu'en penser ?



Cette fusion intervient toutefois dans un contexte délicat pour xAI. Le chatbot Grok a récemment été critiqué pour certains usages jugés problématiques. À la suite d’interventions des autorités, xAI a dû restreindre certaines fonctionnalités.



Par ailleurs, X reste une plateforme clivante, régulièrement accusée de laxisme en matière de modération. Son intégration complète à xAI confirme néanmoins la stratégie de Musk : faire converger données en temps réel, IA et diffusion mondiale au sein d’un même écosystème.



SpaceX joue déjà un rôle central dans le programme spatial américain, et Elon Musk détiendrait environ 40 % du capital de l’entreprise. Une introduction en bourse est régulièrement évoquée, avec des valorisations potentielles allant jusqu’à 1 500 milliards de dollars.



Avec cette fusion, Elon Musk ne se contente plus de relier des entreprises : il tente de relier des infrastructures planétaires — et orbitales — à une IA omniprésente. Une vision à la frontière de la science-fiction, mais qui, chez SpaceX, a déjà prouvé qu’elle pouvait rapidement basculer dans le réel.