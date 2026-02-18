Toujours aucune trace de Siri intelligent dans iOS 26.4 !

Des attentes nourries par les rumeurs

Un chantier plus complexe que prévu

Pas de nouveau retard officiel… mais une déception

Qu'en penser ?



En l’état, iOS 26.4 bêta 1 confirme surtout ce que Siri n’est pas encore, plutôt que ce qu’il deviendra. Alors que d’autres briques d’Apple Intelligence commencent à se matérialiser dans le système, l’assistant vocal reste le chantier le plus sensible — et le plus attendu — de la stratégie IA d’Apple. Il faudra donc encore patienter avant de découvrir si Siri saura enfin tenir les promesses affichées il y a déjà plus d’un an.

Depuis l’annonce officielle du retard du nouveau Siri en mars 2025,Le journaliste dea répété ce calendrier à plusieurs reprises, allant jusqu’à évoquer, fin janvier, une. Pendant plusieurs semaines, tout indiquait donc qu’iOS 26.4 serait la mise à jour clé pour faire entrer Siri dans l’ère d’Apple Intelligence.Pourtant, juste avant la sortie de la bêta 1, Mark Gurman a revu ses informations : le nouveau Siri ne ferait finalement pas partie d’iOS 26.4. Apple aurait rencontré des, poussant la firme à repousser ses ambitions à iOS 26.5, voire à iOS 27. À ce stade,ce qui laisse encore une petite chance de voir certaines fonctionnalités arriver plus tard… mais rien n’est garanti.Apple avait dévoilé la version Apple Intelligence de Siri lors de la WWDC 2024, avec une promesse initiale de lancement sous iOS 18. Pour tenir ces engagements, la firme a dû, un chantier manifestement plus long et plus délicat que prévu.Selon les informations relayées par Gurman,. Apple travaillerait notamment sur une personnalisation plus poussée, une meilleure compréhension de ce qui s’affiche à l’écran, et une capacité accrue à agir dans et entre les applications. Mais, avec des soucis récurrents de précision.Après la publication des informations évoquant l’abandon d’iOS 26.4 comme cible, Apple a confirmé àque. Officiellement, il est totalement vrai que lMais journalistes etl'ont présenté comme chose certaine. Autrement dit, il n’y aurait pas réellement de second retard, mais plutôt une déception liée à des attentes nourries par les rumeurs.Mark Gurman indique toutefois que, ce qui laisse encore espérer une arrivée avec une mise à jour majeure d’iOS 26 ou, au plus tard, avec iOS 27, qui sera présenté en juin 2026 à la WWDC.