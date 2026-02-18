Toujours aucune trace de Siri intelligent dans iOS 26.4 !
Par Laurence - Publié le
Disponible depuis peu pour les développeurs et les testeurs publics, et malgré de nombreuses nouveautés, la première bêta d’iOS 26.4 n’apporte aucune nouveauté notable pour Siri. Une absence remarquée, tant les attentes autour de la version Apple Intelligence de l’assistant vocal étaient élevées après des mois de rumeurs et de reports.
Depuis l’annonce officielle du retard du nouveau Siri en mars 2025, Mark Gurman expliquait que Apple visait en interne un lancement avec iOS 26.4. Le journaliste de Bloomberg a répété ce calendrier à plusieurs reprises, allant jusqu’à évoquer, fin janvier, une présentation du Siri plus personnalisé dès février. Pendant plusieurs semaines, tout indiquait donc qu’iOS 26.4 serait la mise à jour clé pour faire entrer Siri dans l’ère d’Apple Intelligence.
Pourtant, juste avant la sortie de la bêta 1, Mark Gurman a revu ses informations : le nouveau Siri ne ferait finalement pas partie d’iOS 26.4. Apple aurait rencontré des difficultés techniques importantes, poussant la firme à repousser ses ambitions à iOS 26.5, voire à iOS 27. À ce stade, les ingénieurs utiliseraient iOS 26.5 comme terrain de test pour poursuivre le développement de Siri, ce qui laisse encore une petite chance de voir certaines fonctionnalités arriver plus tard… mais rien n’est garanti.
Apple avait dévoilé la version Apple Intelligence de Siri lors de la WWDC 2024, avec une promesse initiale de lancement sous iOS 18. Pour tenir ces engagements, la firme a dû repenser en profondeur l’architecture de Siri, un chantier manifestement plus long et plus délicat que prévu.
Selon les informations relayées par Gurman, Siri souffrirait encore de temps de réponse trop longs et de requêtes mal interprétées. Apple travaillerait notamment sur une personnalisation plus poussée, une meilleure compréhension de ce qui s’affiche à l’écran, et une capacité accrue à agir dans et entre les applications. Mais ces fonctions ne seraient pas encore suffisamment fiables, avec des soucis récurrents de précision.
Après la publication des informations évoquant l’abandon d’iOS 26.4 comme cible, Apple a confirmé à CNBC que le nouveau Siri arriverait bien en 2026. Officiellement, il est totalement vrai que la firme n’a jamais promis de date plus précise que cette échéance.
Mais journalistes et leakers l'ont présenté comme chose certaine. Autrement dit, il n’y aurait pas réellement de second retard, mais plutôt une déception liée à des attentes nourries par les rumeurs. Apple dispose encore de toute l’année 2026 — jusqu’en décembre — pour tenir sa promesse.
Mark Gurman indique toutefois que les dirigeants d’Apple seraient réticents à repousser le lancement au-delà du printemps 2026, ce qui laisse encore espérer une arrivée avec une mise à jour majeure d’iOS 26 ou, au plus tard, avec iOS 27, qui sera présenté en juin 2026 à la WWDC.
En l’état, iOS 26.4 bêta 1 confirme surtout ce que Siri n’est pas encore, plutôt que ce qu’il deviendra. Alors que d’autres briques d’Apple Intelligence commencent à se matérialiser dans le système, l’assistant vocal reste le chantier le plus sensible — et le plus attendu — de la stratégie IA d’Apple. Il faudra donc encore patienter avant de découvrir si Siri saura enfin tenir les promesses affichées il y a déjà plus d’un an.
Des attentes nourries par les rumeurs
Depuis l’annonce officielle du retard du nouveau Siri en mars 2025, Mark Gurman expliquait que Apple visait en interne un lancement avec iOS 26.4. Le journaliste de Bloomberg a répété ce calendrier à plusieurs reprises, allant jusqu’à évoquer, fin janvier, une présentation du Siri plus personnalisé dès février. Pendant plusieurs semaines, tout indiquait donc qu’iOS 26.4 serait la mise à jour clé pour faire entrer Siri dans l’ère d’Apple Intelligence.
Pourtant, juste avant la sortie de la bêta 1, Mark Gurman a revu ses informations : le nouveau Siri ne ferait finalement pas partie d’iOS 26.4. Apple aurait rencontré des difficultés techniques importantes, poussant la firme à repousser ses ambitions à iOS 26.5, voire à iOS 27. À ce stade, les ingénieurs utiliseraient iOS 26.5 comme terrain de test pour poursuivre le développement de Siri, ce qui laisse encore une petite chance de voir certaines fonctionnalités arriver plus tard… mais rien n’est garanti.
Un chantier plus complexe que prévu
Apple avait dévoilé la version Apple Intelligence de Siri lors de la WWDC 2024, avec une promesse initiale de lancement sous iOS 18. Pour tenir ces engagements, la firme a dû repenser en profondeur l’architecture de Siri, un chantier manifestement plus long et plus délicat que prévu.
Selon les informations relayées par Gurman, Siri souffrirait encore de temps de réponse trop longs et de requêtes mal interprétées. Apple travaillerait notamment sur une personnalisation plus poussée, une meilleure compréhension de ce qui s’affiche à l’écran, et une capacité accrue à agir dans et entre les applications. Mais ces fonctions ne seraient pas encore suffisamment fiables, avec des soucis récurrents de précision.
Pas de nouveau retard officiel… mais une déception
Après la publication des informations évoquant l’abandon d’iOS 26.4 comme cible, Apple a confirmé à CNBC que le nouveau Siri arriverait bien en 2026. Officiellement, il est totalement vrai que la firme n’a jamais promis de date plus précise que cette échéance.
Mais journalistes et leakers l'ont présenté comme chose certaine. Autrement dit, il n’y aurait pas réellement de second retard, mais plutôt une déception liée à des attentes nourries par les rumeurs. Apple dispose encore de toute l’année 2026 — jusqu’en décembre — pour tenir sa promesse.
Mark Gurman indique toutefois que les dirigeants d’Apple seraient réticents à repousser le lancement au-delà du printemps 2026, ce qui laisse encore espérer une arrivée avec une mise à jour majeure d’iOS 26 ou, au plus tard, avec iOS 27, qui sera présenté en juin 2026 à la WWDC.
Qu'en penser ?
En l’état, iOS 26.4 bêta 1 confirme surtout ce que Siri n’est pas encore, plutôt que ce qu’il deviendra. Alors que d’autres briques d’Apple Intelligence commencent à se matérialiser dans le système, l’assistant vocal reste le chantier le plus sensible — et le plus attendu — de la stratégie IA d’Apple. Il faudra donc encore patienter avant de découvrir si Siri saura enfin tenir les promesses affichées il y a déjà plus d’un an.