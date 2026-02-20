OpenAI a-t-elle moins la côte auprès des investisseurs ?
Par Laurence - Publié le
Cela ressemble à une peau de chagrin, sans pour autant remettre en cause l’ampleur du mouvement. Annoncé en septembre dernier à hauteur de 100 milliards de dollars, l’investissement de Nvidia dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT, serait finalement ramené à 30 milliards de dollars. C’est en tout cas ce qu’affirme le quotidien britannique Financial Times ce vendredi.
Apparemment, l’accord pourrait être conclu dès ce week-end, dans le cadre du nouveau tour de table très attendu d’OpenAI. Même revu à la baisse, l’engagement de Nvidia resterait l’un des investissements privés les plus massifs jamais réalisés dans le secteur de l’intelligence artificielle. En outre, d’autres géants de la tech devraient également participer à l’opération, notamment SoftBank et Amazon.
D’après des informations concordantes rapportées par Reuters, Nvidia serait proche de finaliser cet investissement de 30 milliards de dollars afin de prendre une participation directe dans l’un de ses plus gros clients. Ce tour de table viserait à lever plus de 100 milliards de dollars, ce qui valoriserait OpenAI autour de 830 milliards de dollars — un niveau qui placerait l’éditeur de ChatGPT parmi les entreprises privées les mieux valorisées de l’histoire.
Cette opération illustre la montée en puissance des relations croisées entre les grands acteurs de l’IA : fournisseurs de puces, opérateurs cloud et développeurs de modèles avancés renforcent à la fois leurs liens financiers et stratégiques. Pour Nvidia, l’enjeu est clair : sécuriser une position privilégiée auprès d’un client clé, dont les besoins en puissance de calcul explosent.
Le nouvel accord remplacerait ainsi l’engagement annoncé en septembre dernier, par lequel Nvidia prévoyait d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars pour soutenir l’utilisation de ses systèmes dans les centres de données d’OpenAI. À l’époque, le fabricant de GPU envisageait un premier versement de 10 milliards de dollars, conditionné à la signature d’un accord définitif portant sur l’achat massif de ses solutions.
Selon une source proche du dossier citée par Reuters, les négociations ont finalement pris beaucoup plus de temps que prévu, retardant la concrétisation de l’accord initial. Pour le moment, Nvidia a décliné tout commentaire.
Une grande partie des nouveaux fonds levés par OpenAI devrait, sans surprise, servir à acheter des puces Nvidia, indispensables à l’entraînement et au déploiement de ses modèles d’intelligence artificielle. Un cercle (très) vertueux pour le concepteur de GPU, même avec un chèque réduit de 70 milliards de dollars par rapport aux annonces initiales.
En résumé, si Nvidia revoit son ambition à la baisse, le signal reste clair : la course mondiale à l’IA continue de se jouer à coups de dizaines de milliards, et OpenAI demeure l’un des épicentres de cette nouvelle ruée vers l’or numérique.
Une valorisation record pour OpenAI
Des liens de plus en plus étroits dans l’écosystème IA
Un calendrier plus long que prévu
Qu'en penser ?
