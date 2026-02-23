Maître de la vie privée, DuckDuckGo ajoute l’édition d’images à Duck.ai

Retoucher des images par simple prompt

Métadonnées C2PA et limites d’usage

Une IA optionnelle, par choix

Qu'en penser ?



Avec cette nouvelle brique, DuckDuckGo propose une alternative intéressante aux services d’édition d’images dopés à l’IA, souvent critiqués pour leur appétit en données personnelles. Sans compte, sans pistage, et avec des garde-fous techniques clairs, Duck.ai continue de tracer une voie à part dans l’écosystème de l’IA grand public.

La nouvelle fonctionnalité est, via l’option New Image. Les utilisateurs peuvent soit démarrer à partir d’une image existante, soit glisser-déposer un fichier (JPEG, JPG, PNG ou WebP) directement dans la zone de saisie. Il suffit ensuite de— retouches, ajouts ou transformations — pour que le modèle d’IA se charge du reste.Comme pour la génération d’images,, mais en prenant soin de supprimer les métadonnées et l’adresse IP avant toute transmission., afin d’indiquer clairement qu’elles ont été altérées par un outil d’IA. Une mesure de transparence de plus, dans un contexte où l’authenticité des contenus visuels devient un enjeu majeur.Les abonnés DuckDuckGo bénéficient toutefois de plafonds plus élevés, sans que la société ne remette en cause l’accès libre à la fonctionnalité.: Duck.ai est distinct du moteur de recherche principal. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas mêler IA et recherche peuvent continuer à utiliser une version entièrement sans IA via l’interface dédiée noai.duckduckgo.com.Ce positionnement n’est pas anodin.. En réponse, l’entreprise martèle que toutes ses fonctionnalités liées à l’IA sont strictement optionnelles, et conçues avec une approche privacy-first.