Maître de la vie privée, DuckDuckGo ajoute l’édition d’images à Duck.ai
Par Laurence - Publié le
Après avoir introduit la génération d’images à la fin de l’année dernière, DuckDuckGo poursuit l’enrichissement de Duck.ai. Le chatbot privé de l’éditeur permet désormais d’éditer des images à partir d’instructions textuelles, gratuitement et sans création de compte, tout en conservant les principes de confidentialité qui font la réputation de la plateforme.
La nouvelle fonctionnalité est accessible depuis le menu latéral de Duck.ai, via l’option New Image. Les utilisateurs peuvent soit démarrer à partir d’une image existante, soit glisser-déposer un fichier (JPEG, JPG, PNG ou WebP) directement dans la zone de saisie. Il suffit ensuite de décrire les modifications souhaitées — retouches, ajouts ou transformations — pour que le modèle d’IA se charge du reste.
Comme pour la génération d’images, DuckDuckGo s’appuie sur un modèle fourni par OpenAI, mais en prenant soin de supprimer les métadonnées et l’adresse IP avant toute transmission. Les images importées sont stockées localement sur l’appareil de l’utilisateur, et non sur des serveurs distants.
DuckDuckGo confirme également que les images modifiées sont étiquetées avec des métadonnées conformes au standard C2PA, afin d’indiquer clairement qu’elles ont été altérées par un outil d’IA. Une mesure de transparence de plus, dans un contexte où l’authenticité des contenus visuels devient un enjeu majeur.
L’outil est utilisable gratuitement, sans compte, avec des limites quotidiennes. Les abonnés DuckDuckGo bénéficient toutefois de plafonds plus élevés, sans que la société ne remette en cause l’accès libre à la fonctionnalité.
DuckDuckGo insiste sur un point clé : Duck.ai est distinct du moteur de recherche principal. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas mêler IA et recherche peuvent continuer à utiliser une version entièrement sans IA via l’interface dédiée noai.duckduckgo.com.
Ce positionnement n’est pas anodin. Un récent sondage mené par DuckDuckGo a montré qu’une large majorité d’utilisateurs ne souhaitent pas voir l’IA intégrée à leur moteur de recherche. En réponse, l’entreprise martèle que toutes ses fonctionnalités liées à l’IA sont strictement optionnelles, et conçues avec une approche privacy-first.
Avec cette nouvelle brique, DuckDuckGo propose une alternative intéressante aux services d’édition d’images dopés à l’IA, souvent critiqués pour leur appétit en données personnelles. Sans compte, sans pistage, et avec des garde-fous techniques clairs, Duck.ai continue de tracer une voie à part dans l’écosystème de l’IA grand public.
Retoucher des images par simple prompt
Métadonnées C2PA et limites d’usage
Une IA optionnelle, par choix
Qu'en penser ?
