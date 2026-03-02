OpenAI lève 110 milliards de dollars avec Amazon et c'est énorme

On en dit quoi ?



Franchement, c'est un vrai numéro d'équilibriste de la part d'OpenAI. L'entreprise sécurise des financements massifs, diversifie son infrastructure cloud, et en même temps rassure Microsoft en lui laissant l'air de rien les clés de la boutique côté API et propriété intellectuelle. C'est malin. Mais ça pose quand même une question : jusqu'à quand ce ménage à trois peut-il tenir ? Amazon ne signe pas un chèque pareil pour faire de la figuration, et Microsoft n'a pas vraiment l'habitude de partager. Le tout pour une entreprise qui n'est toujours pas rentable, faut quand même le souligner.