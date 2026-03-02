OpenAI lève 110 milliards de dollars avec Amazon et c'est énorme
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI vient de boucler un tour de table record de 110 milliards de dollars. Amazon arrive en tête avec 50 milliards, suivi par Nvidia et SoftBank à 30 milliards chacun. Microsoft, partenaire historique depuis 2019, n'a pas participé. Les deux entreprises jurent que leur relation reste solide, mais avec un accord cloud de 100 milliards sur AWS en parallèle, Amazon ne compte visiblement pas faire de la figuration.
Dans le détail des chiffres, Amazon injecte à lui tout seul 50 milliards de dollars dans OpenAI, dont 15 milliards immédiatement et 35 milliards supplémentaires sous conditions. Nvidia et SoftBank complètent ce tableau vertigineux avec 30 milliards chacun. La valorisation d'OpenAI atteint 730 milliards de dollars avant injection, soit environ 840 milliards une fois l'opération bouclée. Pour mémoire, la précédente levée de 40 milliards en 2025 valorisait l'entreprise à 300 milliards. On a plus que doublé en quelques mois, c'est faramineux.
En parallèle, OpenAI et AWS étendent leur accord cloud existant de 38 milliards avec un nouveau contrat de 100 milliards de dollars étalé sur huit ans. OpenAI va utiliser environ 2 gigawatts de capacité sur les puces Trainium d'Amazon, les Trainium3 actuels et les Trainium4 attendus en 2027. Un nouveau service baptisé Stateful Runtime, co-développé par les deux entreprises, sera proposé sur Amazon Bedrock dans les prochains mois. AWS devient aussi le fournisseur cloud tiers exclusif pour distribuer Frontier, la plateforme d'agents d'OpenAI.
Du côté de Redmond, on s'est empressé de publier une déclaration conjointe avec OpenAI. Le message tient en une phrase : rien ne change dans les termes du partenariat. Microsoft conserve sa licence exclusive sur la propriété intellectuelle des modèles et Azure reste le fournisseur cloud exclusif des API stateless. Ce qui veut dire que tout appel API aux modèles d'OpenAI, même depuis un service développé avec Amazon, doit transiter par l'infrastructure Microsoft. Et le partage de revenus inclut aussi les recettes générées par les partenariats tiers, Amazon compris.
Franchement, c'est un vrai numéro d'équilibriste de la part d'OpenAI. L'entreprise sécurise des financements massifs, diversifie son infrastructure cloud, et en même temps rassure Microsoft en lui laissant l'air de rien les clés de la boutique côté API et propriété intellectuelle. C'est malin. Mais ça pose quand même une question : jusqu'à quand ce ménage à trois peut-il tenir ? Amazon ne signe pas un chèque pareil pour faire de la figuration, et Microsoft n'a pas vraiment l'habitude de partager. Le tout pour une entreprise qui n'est toujours pas rentable, faut quand même le souligner.
