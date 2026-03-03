Apple pourrait héberger son futur Siri sur les serveurs de Google

UNE TRANSITION COMPLIQUÉE VERS L’IA À GRANDE ÉCHELLE

DES LIMITES TECHNIQUES À PRIVATE CLOUD COMPUTE

UNE INFRASTRUCTURE ENCORE SOUS-EXPLOITÉE… MAIS PAS SUFFISANTE

APPLE SE PRÉPARE À UN SIRI NOUVELLE GÉNÉRATION

Qu'en penser ?



Avec le lancement attendu, plus tard cette année, d’un Siri nouvelle génération basé sur Gemini, Apple chercherait avant tout à anticiper une explosion de l’usage de l’IA sur iPhone, iPad et Mac. D’où cette demande adressée à Google, qui marquerait un tournant stratégique : accepter, au moins partiellement, de s’appuyer sur une infrastructure externe pour un service aussi central que Siri. Si rien n’est encore officiel, cette approche souligne une réalité de plus en plus difficile à ignorer pour Apple : à l’ère de l’IA générative, le cloud devient aussi stratégique que le matériel.

Pendant des années, la priorité aurait été donnée au matériel et aux fonctionnalités visibles par le grand public, reléguant les technologies de support au second plan.Cette approche aurait entraîné le départ de plusieurs experts clés, dont Patrick Gates, à l’origine de l’idée d’intégrer des puces Apple dans les centres de données — un concept qui a ensuite servi de fondation àLorsque Cupertino aurait pleinement pris conscience de l’importance du cloud pour soutenir ses ambitions en intelligence artificielle, son infrastructure interne aurait déjà montré des signes de fragilité. Dans ce contexte,, notamment Amazon, pour répondre à ses besoins croissants en puissance de calcul.Si Apple dispose bien de sa propre architecture cloud, baptisée Private Cloud Compute,. Les serveurs utilisent des puces dérivées de composants conçus à l’origine pour des appareils grand public. Or, ces processeurs ne seraientpour les charges de travail intensives liées aux grands modèles d’IA.Autre difficulté :Aussi, faire tourner efficacement de grands modèles de langage comme Gemini s’avérerait plus complexe que prévu.Pendant des années, les ingénieurs IA d’Apple n’auraient tout simplement pas été autorisés à utiliser les technologies cloud de Google, principalement pour des raisons de confidentialité.La situation aurait toutefois évolué en 2023, lorsque. Depuis, Cupertino aurait commencé à adopter progressivement l’infrastructure de Google pour certains usages liés à l’intelligence artificielle.Paradoxalement,. Certains serveurs destinés au cloud IA d’Apple seraient même toujours stockés dans des entrepôts, sans avoir été installés.Mais cette marge apparente pourrait rapidement disparaître avec l’arrivée d’une, bien plus gourmande en calcul. Apple chercherait ainsi à anticiper un pic massif d’usage de l’IA sur ses appareils.C’estL’objectif serait de s’assurer d’une capacité suffisante pour faire tourner des modèles comme Gemini, tout en évitant d’être pris de court lors du lancement.Si cette stratégie se confirme, elle marquerait un tournant important : pour la première fois, Apple accepterait de s’appuyer plus largement sur une infrastructure externe pour un service aussi central que Siri — preuve que, à l’ère de l’IA générative, le cloud devient aussi stratégique que le matériel.