OpenAI améliore le modèle le plus utilisé (et gratuit) de ChatGPT

Des réponses plus pertinentes, mieux contextualisées

gênant

Nous travaillons aussi à rendre la personnalité de ChatGPT plus cohérente d’une conversation à l’autre et d’une mise à jour à l’autre, afin que les améliorations soient perçues comme des gains de capacité tout en préservant une expérience familière et stable.

Moins de refus et moins de réponses moralisatrices

Une mise à jour centrée sur l’expérience utilisateur

Qu'en penser ?



La nouvelle version est disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs de ChatGPT. OpenAI précise que d’autres améliorations concernant les modèles Thinking et Pro arriveront ultérieurement. Avec GPT-5.3 Instant, l’entreprise continue d’affiner son assistant le plus populaire, dans un contexte où la concurrence avec d’autres modèles d’IA générative — notamment ceux de Google et d’Anthropic — ne cesse de s’intensifier.

Avec GPT-5.3 Instant, OpenAI promet des, en particulier lorsqu’elles reposent sur des informations issues du web. Le modèle a été ajusté pour mieux équilibrer les données récupérées en ligne avec ses propres connaissances internes, évitant ainsi de trop dépendre des résultats de recherche. Cette approche doit permettre d’obtenir des réponses plus fiables et plus cohérentes, tout en limitant les erreurs factuelles et les fameuses hallucinations.L’une des critiques les plus fréquentes visant la version précédente, GPT-5.2 Instant, concernait son ton parfois jugé maladroit ou artificiel. OpenAI reconnaît que le modèle pouvait adopter un styleou trop dramatique, avec des formulations excessives. La nouvelle version corrige ce problème en adoptant un style conversationnel plus naturel. Les phrases théâtrales disparaissent, au profit d’échanges plus fluides et plus directs.Parmi les autres ajustements importants, on note que. Certains utilisateurs reprochaient à GPT-5.2 Instant depourtant légitimes ou d’ajouter des préambules moralisateurs avant de répondre.. Le modèle évite désormaislorsqu’il n’y a pas de raison de suspecter une intention malveillante. Tout en promettant un taux d’hallucinations réduit sur un large éventail de sujets.Selon OpenAI, ces améliorations répondent à des problèmes qui apparaissent rarement dans les benchmarks techniques mais qui affectent directement l’expérience quotidienne des utilisateurs : ton, fluidité des échanges ou pertinence contextuelle., destinée à rendre ChatGPT plus agréable et plus utile au quotidien.