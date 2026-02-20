Comment ? Jony Ive va sortir un HomePod avec OpenAI !
Après avoir bouleversé le monde avec ChatGPT, OpenAI semble prête à franchir une nouvelle étape stratégique. Selon The Information, le tout premier appareil issu de la collaboration entre OpenAI et Jony Ive ne serait ni un wearable futuriste ni des lunettes connectées, mais un haut-parleur intelligent (qui a dit HomePod ?).
D’après le média, ce smart speaker serait le premier produit OpenAI à être commercialisé, avec un lancement attendu début 2027. Le prix se situerait entre 200 et 300 dollars, un positionnement comparable à celui des enceintes connectées haut de gamme.
L’appareil ne se contenterait pas de commandes vocales. Il intégrerait une caméra, capable d’analyser l’environnement de l’utilisateur : objets posés à proximité, interactions dans la pièce ou conversations environnantes. Le rapport évoque également une fonction d’identification visuelle, proche de Face ID, qui permettrait notamment d’identifier des objets pour faciliter des achats. Pour ceux qui suivent les rumeurs, on est très proche du HomePad en préparation chez Apple ou encore, tout simplement, d’un Echo d’Amazon !
Ce haut-parleur ne serait que la première pierre d’une gamme matérielle plus large. Toujours selon The Information, deux autres produits sont en cours de développement actif : des lunettes connectées orientées IA, et une lampe intelligente, qui pourrait servir d’interface ambiante avec l’assistant. Cette approche évoque une vision de l’IA présente dans l’environnement, plus discrète qu’un smartphone, mais constamment accessible.
Si Jony Ive est bien au cœur du projet, son rôle reste particulier. Il continue de diriger LoveFrom, son studio de design, qui demeure juridiquement indépendant d’OpenAI. LoveFrom est chargé d’imaginer les concepts et le design des appareils, tandis que les équipes internes d’OpenAI s’occupent du développement matériel, logiciel et de l’analyse des usages.
Cette séparation des responsabilités ne serait pas sans frictions. Plusieurs employés d’OpenAI auraient exprimé des frustrations face à un manque de transparence de LoveFrom et à des itérations jugées lentes sur les designs proposés. À cela s’ajouteraient des difficultés d’intégration des équipes issues du rachat de Io, une startup spécialisée dans le hardware, récemment acquise par OpenAI.
Une future rivalité directe avec Apple ? Cette incursion dans le matériel place OpenAI sur une trajectoire qui rappelle inévitablement Apple. La firme planche de son côté sur plusieurs appareils dopés à l’IA, incluant des wearables et de nouveaux produits autour du HomePod.
