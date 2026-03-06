Oracle prépare des milliers de licenciements pour financer l’explosion de l’IA
Par Laurence - Publié le
La course à l’intelligence artificielle coûte de plus en plus cher aux géants du cloud. Selon Bloomberg, Oracle envisagerait désormais des milliers de suppressions d’emplois afin de compenser l’explosion des investissements nécessaires à l’expansion de ses centres de données dédiés à l’IA.
Longtemps considéré comme un acteur secondaire face à Amazon, Microsoft ou Google, Oracle s’est repositionné ces derniers mois comme un fournisseur majeur de puissance de calcul pour l’intelligence artificielle.
Cette évolution s’explique notamment par un accord estimé à 300 milliards de dollars avec OpenAI, destiné à fournir l’infrastructure nécessaire à l’entraînement et à l’exploitation de modèles d’IA à grande échelle.
Mais ce repositionnement stratégique a un coût considérable. Pour répondre à la demande, Oracle doit multiplier la construction de centres de données spécialisés, particulièrement gourmands en capital.
Face à ces investissements massifs, l’entreprise envisagerait désormais des milliers de suppressions de postes, selon Bloomberg. Les réductions d’effectifs pourraient toucher plusieurs divisions et être mises en œuvre dès ce mois-ci. Certaines fonctions seraient également supprimées en raison de l’automatisation croissante liée à l’intelligence artificielle.
Ces coupes devraient être plus importantes que les ajustements habituels d’effectifs pratiqués par Oracle ces dernières années. L’entreprise aurait également commencé à geler ou ralentir les recrutements dans certaines équipes de sa division cloud. Au 31 mai 2025, Oracle comptait environ 162 000 employés dans le monde.
L’expansion rapide de l’infrastructure IA soulève aussi des interrogations sur la capacité d’Oracle à financer cette croissance. En décembre dernier, l’entreprise avait déjà indiqué que ses dépenses d’investissement pour l’exercice 2026 pourraient dépasser de 15 milliards de dollars les 35 milliards initialement prévus.
En février, Oracle a également annoncé son intention de lever entre 45 et 50 milliards de dollars pour soutenir le développement de ses centres de données. Cette stratégie s’explique par l’arrivée de nouveaux clients majeurs, notamment xAI ou Meta, qui ont besoin d’une puissance de calcul colossale pour leurs projets d’IA.
Les investisseurs s’inquiètent toutefois de la situation financière du groupe. Les résultats publiés en décembre avaient déjà montré une consommation de trésorerie d’environ 10 milliards de dollars sur la première moitié de l’exercice fiscal.
Dans ce contexte, le titre Oracle a reculé de plus de 15 % sur l’année écoulée. L’entreprise, présidée par Larry Ellison, doit publier ses résultats trimestriels mardi prochain. Les analystes surveilleront de près les annonces concernant les investissements dans l’IA et l’évolution des dépenses.
Le cas Oracle illustre un paradoxe de plus en plus visible dans la tech : l’intelligence artificielle représente une opportunité de croissance majeure, mais elle impose aussi des investissements gigantesques en infrastructures.
Dans cette course mondiale à la puissance de calcul, même les géants du cloud doivent désormais arbitrer entre expansion rapide et maîtrise des coûts — parfois au prix de restructurations internes importantes.
Des investissements colossaux dans l’infrastructure IA
Longtemps considéré comme un acteur secondaire face à Amazon, Microsoft ou Google, Oracle s’est repositionné ces derniers mois comme un fournisseur majeur de puissance de calcul pour l’intelligence artificielle.
Cette évolution s’explique notamment par un accord estimé à 300 milliards de dollars avec OpenAI, destiné à fournir l’infrastructure nécessaire à l’entraînement et à l’exploitation de modèles d’IA à grande échelle.
Mais ce repositionnement stratégique a un coût considérable. Pour répondre à la demande, Oracle doit multiplier la construction de centres de données spécialisés, particulièrement gourmands en capital.
Des licenciements pour contenir la pression financière
Face à ces investissements massifs, l’entreprise envisagerait désormais des milliers de suppressions de postes, selon Bloomberg. Les réductions d’effectifs pourraient toucher plusieurs divisions et être mises en œuvre dès ce mois-ci. Certaines fonctions seraient également supprimées en raison de l’automatisation croissante liée à l’intelligence artificielle.
Ces coupes devraient être plus importantes que les ajustements habituels d’effectifs pratiqués par Oracle ces dernières années. L’entreprise aurait également commencé à geler ou ralentir les recrutements dans certaines équipes de sa division cloud. Au 31 mai 2025, Oracle comptait environ 162 000 employés dans le monde.
Une expansion qui inquiète les investisseurs
L’expansion rapide de l’infrastructure IA soulève aussi des interrogations sur la capacité d’Oracle à financer cette croissance. En décembre dernier, l’entreprise avait déjà indiqué que ses dépenses d’investissement pour l’exercice 2026 pourraient dépasser de 15 milliards de dollars les 35 milliards initialement prévus.
En février, Oracle a également annoncé son intention de lever entre 45 et 50 milliards de dollars pour soutenir le développement de ses centres de données. Cette stratégie s’explique par l’arrivée de nouveaux clients majeurs, notamment xAI ou Meta, qui ont besoin d’une puissance de calcul colossale pour leurs projets d’IA.
Une pression croissante sur la trésorerie
Les investisseurs s’inquiètent toutefois de la situation financière du groupe. Les résultats publiés en décembre avaient déjà montré une consommation de trésorerie d’environ 10 milliards de dollars sur la première moitié de l’exercice fiscal.
Dans ce contexte, le titre Oracle a reculé de plus de 15 % sur l’année écoulée. L’entreprise, présidée par Larry Ellison, doit publier ses résultats trimestriels mardi prochain. Les analystes surveilleront de près les annonces concernant les investissements dans l’IA et l’évolution des dépenses.
L’IA, moteur de croissance… mais aussi de restructuration
Le cas Oracle illustre un paradoxe de plus en plus visible dans la tech : l’intelligence artificielle représente une opportunité de croissance majeure, mais elle impose aussi des investissements gigantesques en infrastructures.
Dans cette course mondiale à la puissance de calcul, même les géants du cloud doivent désormais arbitrer entre expansion rapide et maîtrise des coûts — parfois au prix de restructurations internes importantes.