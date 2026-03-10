Comment reconnaître une chanson directement dans ChatGPT grâce à Shazam

Une reconnaissance musicale directement dans ChatGPT

Shazam, quelle est cette musique ?

Comment activer Shazam dans ChatGPT

Une fonction accessible même sans l’app Shazam

Qu'en penser ?



Cette nouveauté montre aussi comment l’écosystème Apple peut s’intégrer progressivement à l’univers de l’IA conversationnelle. On notera que la firme fait comme tout le monde et ne boude plus ce type d'intégration qui apparait comme inéluctable...



Son arrivée dans ChatGPT marque une nouvelle étape : la musique peut désormais être identifiée directement depuis une conversation avec une IA, un exemple supplémentaire de l’évolution rapide des assistants numériques. La fonctionnalité est en cours de déploiement dans ChatGPT et devrait progressivement apparaître chez l’ensemble des utilisateurs si cela n'est pas déjà fait.

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT d’identifier une chanson simplement en tapant une requête comme. L’application affiche alors une interface habituelle qui val’environnement sonore et tente d’identifier le morceau en cours de lecture.Le fonctionnement est identique à celui de Shazam sur les appareils Apple. Une fois la chanson reconnue,. L’intérêt est clair : il n’est plus nécessaire de quitter ChatGPT pour ouvrir Shazam ou un autre service de reconnaissance musicale.Pour utiliser cette fonctionnalité,. La manipulation se fait dans les paramètres de l’app : Paramètres > Applications > Toutes les applis > taper Shazam dans l'onglet Recherche, puis l’ajouter. Une fois activé, Shazam peut être invoqué simplement en commençant une requête par le mot Shazam.L’intégration présente un autre avantage : lLe service fonctionne directement dans ChatGPT et peut être utilisé sur toutes les plateformes où le chatbot est disponible.En revanche,, permettant de retrouver facilement les titres reconnus plus tard.