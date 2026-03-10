Comment reconnaître une chanson directement dans ChatGPT grâce à Shazam
Par Laurence - Publié le
La reconnaissance musicale fait son entrée dans ChatGPT. Le chatbot d’OpenAI intègre désormais la technologie de Shazam, permettant d’identifier un morceau directement depuis la conversation, sans quitter l’application.
Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT d’identifier une chanson simplement en tapant une requête comme
Le fonctionnement est identique à celui de Shazam sur les appareils Apple. Une fois la chanson reconnue, ChatGPT affiche le titre du morceau et l’artiste, avec la possibilité d’écouter un aperçu audio directement dans l’interface. L’intérêt est clair : il n’est plus nécessaire de quitter ChatGPT pour ouvrir Shazam ou un autre service de reconnaissance musicale.
Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit d’ajouter Shazam dans les applications intégrées de ChatGPT. La manipulation se fait dans les paramètres de l’app : Paramètres > Applications > Toutes les applis > taper Shazam dans l'onglet Recherche, puis l’ajouter. Une fois activé, Shazam peut être invoqué simplement en commençant une requête par le mot Shazam.
L’intégration présente un autre avantage : l’application Shazam n’est pas obligatoire pour utiliser la reconnaissance musicale. Le service fonctionne directement dans ChatGPT et peut être utilisé sur toutes les plateformes où le chatbot est disponible.
En revanche, si l’utilisateur possède déjà l’application Shazam, les morceaux identifiés via ChatGPT seront automatiquement ajoutés à sa bibliothèque Shazam, permettant de retrouver facilement les titres reconnus plus tard.
Cette nouveauté montre aussi comment l’écosystème Apple peut s’intégrer progressivement à l’univers de l’IA conversationnelle. On notera que la firme fait comme tout le monde et ne boude plus ce type d'intégration qui apparait comme inéluctable...
Son arrivée dans ChatGPT marque une nouvelle étape : la musique peut désormais être identifiée directement depuis une conversation avec une IA, un exemple supplémentaire de l’évolution rapide des assistants numériques. La fonctionnalité est en cours de déploiement dans ChatGPT et devrait progressivement apparaître chez l’ensemble des utilisateurs si cela n'est pas déjà fait.
Une reconnaissance musicale directement dans ChatGPT
Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT d’identifier une chanson simplement en tapant une requête comme
Shazam, quelle est cette musique ?. L’application affiche alors une interface habituelle qui va écouter l’environnement sonore et tente d’identifier le morceau en cours de lecture.
Le fonctionnement est identique à celui de Shazam sur les appareils Apple. Une fois la chanson reconnue, ChatGPT affiche le titre du morceau et l’artiste, avec la possibilité d’écouter un aperçu audio directement dans l’interface. L’intérêt est clair : il n’est plus nécessaire de quitter ChatGPT pour ouvrir Shazam ou un autre service de reconnaissance musicale.
Comment activer Shazam dans ChatGPT
Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit d’ajouter Shazam dans les applications intégrées de ChatGPT. La manipulation se fait dans les paramètres de l’app : Paramètres > Applications > Toutes les applis > taper Shazam dans l'onglet Recherche, puis l’ajouter. Une fois activé, Shazam peut être invoqué simplement en commençant une requête par le mot Shazam.
Une fonction accessible même sans l’app Shazam
L’intégration présente un autre avantage : l’application Shazam n’est pas obligatoire pour utiliser la reconnaissance musicale. Le service fonctionne directement dans ChatGPT et peut être utilisé sur toutes les plateformes où le chatbot est disponible.
En revanche, si l’utilisateur possède déjà l’application Shazam, les morceaux identifiés via ChatGPT seront automatiquement ajoutés à sa bibliothèque Shazam, permettant de retrouver facilement les titres reconnus plus tard.
Qu'en penser ?
Cette nouveauté montre aussi comment l’écosystème Apple peut s’intégrer progressivement à l’univers de l’IA conversationnelle. On notera que la firme fait comme tout le monde et ne boude plus ce type d'intégration qui apparait comme inéluctable...
Son arrivée dans ChatGPT marque une nouvelle étape : la musique peut désormais être identifiée directement depuis une conversation avec une IA, un exemple supplémentaire de l’évolution rapide des assistants numériques. La fonctionnalité est en cours de déploiement dans ChatGPT et devrait progressivement apparaître chez l’ensemble des utilisateurs si cela n'est pas déjà fait.