D'où vient ce robot humanoïde invité à la Maison-Blanche ?

Une démonstration hautement symbolique

Fondée en 2022 par l’entrepreneur Brett Adcock, Figure AI s’impose rapidement comme l’un des acteurs majeurs de la robotique humanoïde. La société développe ses machines autour de son système maison Helix, un modèle combinant vision, langage et action, capable d’apprendre par observation et commandes vocales. Portée par l’engouement pour l’ IA physique , elle a levé plus d’un milliard de dollars, atteignant une valorisation de 39 milliards. Son but est de déployer des milliers de robots dans l’industrie et les foyers dans les prochaines années. Déjà, Figure AI collabore avec BMW pour automatiser certaines tâches en usine, marquant ses premiers pas concrets dans le monde industriel.

Une course mondiale aux robots humanoïdes

Qu'en penser ?



La présence d’un robot à la Maison-Blanche intervient dans un contexte de compétition technologique accrue, notamment face à la Chine. Les États-Unis cherchent à maintenir leur leadership dans les domaines de l’IA et de la robotique. Mais cette accélération soulève aussi de nombreuses questions : sécurité, responsabilité en cas d’incident, impact sur l’emploi… Autant de sujets sur lesquels les régulateurs devront rapidement se positionner.



Si les robots industriels sont déjà largement répandus, les humanoïdes capables d’interagir dans des environnements ouverts représentent une nouvelle étape. Avec cette apparition symbolique à Washington, Figure AI gagne en visibilité à un moment clé de son développement, alors que les premiers déploiements commerciaux sont attendus entre 2025 et 2026. Une chose est certaine : la robotique humanoïde est en train de sortir des laboratoires pour entrer dans le quotidien — et désormais, jusque dans les lieux de pouvoir.

La Maison-Blanche a accueilli pour la première fois un robot humanoïde lors d’un événement officiel, avec Melania Trump apparaissant aux côtés du modèle Figure 3 développé par Figure AI. Présenté lors d’unCette démonstration, l’une des plus médiatisées aux États-Unis, souligne l’importance stratégique croissante de ces technologies dans un contexte de rivalité internationale. La Première dame a notamment, imaginant des robots capables d’accompagner les enfants à domicile, tandis que Figure AI envisage des usages plus larges, allant des tâches domestiques aux applications commerciales.Figure AI n’est pas seule sur ce créneau. Elle doit faire face à une concurrence féroce, notamment avec, ou encore. Pour elle, il s'agit de développer uncapable d’évoluer dans des environnements humains — entrepôts, usines, commerces — et d’assister ou remplacer certaines tâches.Ainsi, le modèle actuel de Figure, baptisé Figure 02, est déjà testé dans des environnements industriels, notamment chez, pour des tâches logistiques comme la préparation de commandes.La stratégie de Figure AI repose sur un élément clé : l. Grâce à un partenariat avec OpenAI, ses robots embarquent des modèles de langage capables d’améliorer leur compréhension et leur capacité d’adaptation. Une approche qui pourrait faire la différence face à des systèmes plus traditionnels, souvent limités à des tâches répétitives et préprogrammées.