Opera Neon, le navigateur agentique, passe à la vitesse supérieure

MCP : le standard qui connecte les IA entre elles

Opera Neon : un navigateur pensé pour l’IA agentique

agentique

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Make

Vers la fin du “copier-coller” entre apps ?

Qu'en penser ?



Avec Neon, Opera ne cache plus ses ambitions : transformer le navigateur en plateforme active, capable de comprendre, agir et automatiser. L’ajout du MCP renforce cette vision et positionne Opera en pionnier sur un segment encore émergent.



Evidemment, on ne peut s'empêcher de noter le gain immédiat pour les utilisateurs avancés mais on perd complètement le suivi d'un document et de son travail, de même que les connaissances liées à l'exercice de recherche...

Derrière cet acronyme se cache un nouvel élément clé de l’écosystème IA. Il s'agit du(MCP), initialement développé par Anthropic puis confié à la Linux Foundation, vise à créer un standard universel permettant de connecter des modèles d’IA à des services externes.Concrètement, MCP permet à des outils comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude, decomme Notion, Google Drive, Slack ou GitHub. Il s'agit de donner aux IA un accès contextuel aux données et aux actions, au-delà d’une simple conversation.Lancé en version payante, Opera Neon se distingue par son approche diteLe navigateur propose déjà, comme(pour les espaces de travail capables d’analyser et d’agir sur plusieurs sources),(des prompts réutilisables pour automatiser certaines tâches),(un mode où l’IA navigue et exécute des actions pour l’utilisateur) ou encore(création de widgets, apps ou rapports à partir de données).Opera a également enrichi Neon avecAvec l’arrivée du MCP, Opera franchit une nouvelle étape. Désormais, des outils d’IA compatibles peuvent par exemple accéder aux onglets ouverts. Parmi les services compatibles, Opera cite notamment, mais aussi des outils d’automatisation comme n8n ouL’intérêt principal de cette intégration est clair : réduire les frictions et le. Plutôt que de jongler entre plusieurs applications, l’utilisateur peut, mettre à jour des documents, déclencher des automatisations et enchaîner des tâches complexes.Le tout sans intervention manuelle à chaque étape. Mais Opera voit plus loin : cette intégration pourrait servir de