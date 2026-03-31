Opera Neon, le navigateur agentique, passe à la vitesse supérieure
Par Laurence - Publié le
Opera continue d’accélérer sur le terrain des navigateurs dopés à l’IA. Avec une nouvelle mise à jour, Opera Neon intègre désormais le Model Context Protocol (MCP), une avancée qui pourrait transformer en profondeur la manière d’interagir avec le web.
Derrière cet acronyme se cache un nouvel élément clé de l’écosystème IA. Il s'agit du Model Context Protocol (MCP), initialement développé par Anthropic puis confié à la Linux Foundation, vise à créer un standard universel permettant de connecter des modèles d’IA à des services externes.
Concrètement, MCP permet à des outils comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude, de s’intégrer directement avec des plateformes comme Notion, Google Drive, Slack ou GitHub. Il s'agit de donner aux IA un accès contextuel aux données et aux actions, au-delà d’une simple conversation.
Lancé en version payante, Opera Neon se distingue par son approche dite
Le navigateur propose déjà plusieurs fonctionnalités clés, comme
Opera a également enrichi Neon avec des fonctions de recherche avancée et l’intégration de Gemini 3 Pro. Avec l’arrivée du MCP, Opera franchit une nouvelle étape. Désormais, des outils d’IA compatibles peuvent par exemple accéder aux onglets ouverts. Parmi les services compatibles, Opera cite notamment ChatGPT, Claude, mais aussi des outils d’automatisation comme n8n ou OpenClaw.
L’intérêt principal de cette intégration est clair : réduire les frictions et le context switching. Plutôt que de jongler entre plusieurs applications, l’utilisateur peut laisser l’IA récupérer des informations depuis plusieurs onglets, mettre à jour des documents, déclencher des automatisations et enchaîner des tâches complexes.
Le tout sans intervention manuelle à chaque étape. Mais Opera voit plus loin : cette intégration pourrait servir de porte d’entrée vers de nouveaux workflows, où le navigateur devient un véritable hub d’orchestration de l’IA.
Avec Neon, Opera ne cache plus ses ambitions : transformer le navigateur en plateforme active, capable de comprendre, agir et automatiser. L’ajout du MCP renforce cette vision et positionne Opera en pionnier sur un segment encore émergent.
Evidemment, on ne peut s'empêcher de noter le gain immédiat pour les utilisateurs avancés mais on perd complètement le suivi d'un document et de son travail, de même que les connaissances liées à l'exercice de recherche...
MCP : le standard qui connecte les IA entre elles
Derrière cet acronyme se cache un nouvel élément clé de l’écosystème IA. Il s'agit du Model Context Protocol (MCP), initialement développé par Anthropic puis confié à la Linux Foundation, vise à créer un standard universel permettant de connecter des modèles d’IA à des services externes.
Concrètement, MCP permet à des outils comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude, de s’intégrer directement avec des plateformes comme Notion, Google Drive, Slack ou GitHub. Il s'agit de donner aux IA un accès contextuel aux données et aux actions, au-delà d’une simple conversation.
Opera Neon : un navigateur pensé pour l’IA agentique
Lancé en version payante, Opera Neon se distingue par son approche dite
agentique: l’IA n’est plus seulement un assistant, mais un acteur capable d’agir à la place de l’utilisateur.
Le navigateur propose déjà plusieurs fonctionnalités clés, comme
Tasks(pour les espaces de travail capables d’analyser et d’agir sur plusieurs sources),
Cards(des prompts réutilisables pour automatiser certaines tâches),
Do(un mode où l’IA navigue et exécute des actions pour l’utilisateur) ou encore
Make(création de widgets, apps ou rapports à partir de données).
Opera a également enrichi Neon avec des fonctions de recherche avancée et l’intégration de Gemini 3 Pro. Avec l’arrivée du MCP, Opera franchit une nouvelle étape. Désormais, des outils d’IA compatibles peuvent par exemple accéder aux onglets ouverts. Parmi les services compatibles, Opera cite notamment ChatGPT, Claude, mais aussi des outils d’automatisation comme n8n ou OpenClaw.
Vers la fin du “copier-coller” entre apps ?
L’intérêt principal de cette intégration est clair : réduire les frictions et le context switching. Plutôt que de jongler entre plusieurs applications, l’utilisateur peut laisser l’IA récupérer des informations depuis plusieurs onglets, mettre à jour des documents, déclencher des automatisations et enchaîner des tâches complexes.
Le tout sans intervention manuelle à chaque étape. Mais Opera voit plus loin : cette intégration pourrait servir de porte d’entrée vers de nouveaux workflows, où le navigateur devient un véritable hub d’orchestration de l’IA.
Qu'en penser ?
Avec Neon, Opera ne cache plus ses ambitions : transformer le navigateur en plateforme active, capable de comprendre, agir et automatiser. L’ajout du MCP renforce cette vision et positionne Opera en pionnier sur un segment encore émergent.
Evidemment, on ne peut s'empêcher de noter le gain immédiat pour les utilisateurs avancés mais on perd complètement le suivi d'un document et de son travail, de même que les connaissances liées à l'exercice de recherche...