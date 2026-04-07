Apple attaquée en justice par des YouTubeurs pour avoir entrainé son IA avec leurs vidéos
Par Laurence - Publié le
Nouveau front judiciaire pour Apple dans la guerre de l’IA. Trois chaînes YouTube accusent la firme d’avoir exploité des millions de vidéos sans autorisation pour entraîner ses modèles. Une affaire qui pourrait faire jurisprudence dans l’industrie.
Trois chaînes bien installées sur YouTube — h3h3Productions (ainsi que H3 Podcast et ses déclinaisons), MrShortGame Golf et Golfholics — ont déposé une plainte collective contre Apple devant un tribunal fédéral californien.
Les demandeurs l'accusent de ne pas avoir respecté le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en contournant les protections de YouTube afin de récupérer et exploiter massivement des contenus vidéo protégés par le droit d’auteur. Pour eux, la firme aurait
Ils affirment également que certaines de leurs vidéos apparaissent dans les données utilisées par Apple pour entraîner ses modèles d’IA, comme le suggéreraient plusieurs publications techniques de la firme.
Le reproche est double : d’une part, l’utilisation de contenus protégés sans autorisation, de l’autre, l’absence totale de compensation pour les créateurs, alors même que ces données participeraient au développement d’une industrie pesant plusieurs milliers de milliards de dollars. Dans leur action, les YouTubeurs dénoncent une pratique qu’ils qualifient
Cupertino n’est pas la seule visée. Les mêmes parties ont récemment engagé des actions similaires contre plusieurs acteurs majeurs de l’IA et des réseaux sociaux, dont Meta, Nvidia, ByteDance et Snap Inc..
Cette multiplication des plaintes illustre une tension croissante entre les créateurs de contenus et les entreprises développant des modèles d’IA générative. Le cœur du débat : l’utilisation massive de données publiques, mais protégées, pour entraîner ces systèmes.
Les demandeurs demandent à la fois des dommages et intérêts et une injonction visant à arrêter l’utilisation de leurs contenus. Si la justice leur donne raison, cela pourrait contraindre Apple — et plus largement toute l’industrie — à revoir ses pratiques.
Au-delà de ce cas précis, c’est toute la question de la propriété des données utilisées pour l’IA qui est posée. Entre fair use et violation du droit d’auteur, la frontière reste floue et fait déjà l’objet de nombreuses batailles judiciaires.
Cette affaire illustre parfaitement le malaise grandissant autour de l’IA générative. Les modèles deviennent toujours plus puissants, mais leur entraînement repose souvent sur des contenus produits par d’autres, sans transparence ni rémunération.
Apple, qui soigne habituellement son image sur les questions de confidentialité et de respect des utilisateurs, se retrouve ici sur un terrain beaucoup plus sensible. Si les accusations sont confirmées, cela pourrait entacher son positionnement et relancer le débat sur l’éthique de l’IA.
Au-delà, c’est toute l’industrie qui pourrait être contrainte d’évoluer vers des modèles plus encadrés, voire rémunérés, pour éviter une multiplication de ce type de contentieux.
Une plainte collective déposée en Californie
Trois chaînes bien installées sur YouTube — h3h3Productions (ainsi que H3 Podcast et ses déclinaisons), MrShortGame Golf et Golfholics — ont déposé une plainte collective contre Apple devant un tribunal fédéral californien.
Les demandeurs l'accusent de ne pas avoir respecté le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en contournant les protections de YouTube afin de récupérer et exploiter massivement des contenus vidéo protégés par le droit d’auteur. Pour eux, la firme aurait
délibérément contournéles mécanismes empêchant le scraping, afin d'alimenter ses modèles d’intelligence artificielle.
Ils affirment également que certaines de leurs vidéos apparaissent dans les données utilisées par Apple pour entraîner ses modèles d’IA, comme le suggéreraient plusieurs publications techniques de la firme.
Le reproche est double : d’une part, l’utilisation de contenus protégés sans autorisation, de l’autre, l’absence totale de compensation pour les créateurs, alors même que ces données participeraient au développement d’une industrie pesant plusieurs milliers de milliards de dollars. Dans leur action, les YouTubeurs dénoncent une pratique qu’ils qualifient
d’attaque inacceptablecontre la communauté des créateurs, dont le travail serait exploité sans contrepartie.
Une offensive plus large contre les géants de la tech
Cupertino n’est pas la seule visée. Les mêmes parties ont récemment engagé des actions similaires contre plusieurs acteurs majeurs de l’IA et des réseaux sociaux, dont Meta, Nvidia, ByteDance et Snap Inc..
Cette multiplication des plaintes illustre une tension croissante entre les créateurs de contenus et les entreprises développant des modèles d’IA générative. Le cœur du débat : l’utilisation massive de données publiques, mais protégées, pour entraîner ces systèmes.
Quels risques pour Apple ?
Les demandeurs demandent à la fois des dommages et intérêts et une injonction visant à arrêter l’utilisation de leurs contenus. Si la justice leur donne raison, cela pourrait contraindre Apple — et plus largement toute l’industrie — à revoir ses pratiques.
Au-delà de ce cas précis, c’est toute la question de la propriété des données utilisées pour l’IA qui est posée. Entre fair use et violation du droit d’auteur, la frontière reste floue et fait déjà l’objet de nombreuses batailles judiciaires.
Qu’en penser ?
Cette affaire illustre parfaitement le malaise grandissant autour de l’IA générative. Les modèles deviennent toujours plus puissants, mais leur entraînement repose souvent sur des contenus produits par d’autres, sans transparence ni rémunération.
Apple, qui soigne habituellement son image sur les questions de confidentialité et de respect des utilisateurs, se retrouve ici sur un terrain beaucoup plus sensible. Si les accusations sont confirmées, cela pourrait entacher son positionnement et relancer le débat sur l’éthique de l’IA.
Au-delà, c’est toute l’industrie qui pourrait être contrainte d’évoluer vers des modèles plus encadrés, voire rémunérés, pour éviter une multiplication de ce type de contentieux.