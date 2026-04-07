Apple attaquée en justice par des YouTubeurs pour avoir entrainé son IA avec leurs vidéos

Qu’en penser ?



Cette affaire illustre parfaitement le malaise grandissant autour de l’IA générative. Les modèles deviennent toujours plus puissants, mais leur entraînement repose souvent sur des contenus produits par d’autres, sans transparence ni rémunération.



Apple, qui soigne habituellement son image sur les questions de confidentialité et de respect des utilisateurs, se retrouve ici sur un terrain beaucoup plus sensible. Si les accusations sont confirmées, cela pourrait entacher son positionnement et relancer le débat sur l’éthique de l’IA.



Au-delà, c’est toute l’industrie qui pourrait être contrainte d’évoluer vers des modèles plus encadrés, voire rémunérés, pour éviter une multiplication de ce type de contentieux.