À peine parti d’Apple, devinez où John Giannandrea a retrouvé un emploi ?

Un nouveau chapitre (à temps partiel)

Une figure majeure de l’IA

Qu'en penser ?



Reste à savoir si cette phase de conseil constitue une transition… ou le début d’un nouveau chapitre. Dans un écosystème IA en pleine effervescence, les profils expérimentés comme celui de Giannandrea restent particulièrement recherchés. Et malgré un passage mitigé chez Apple, son expertise pourrait bien continuer à peser dans les prochaines grandes avancées du secteur.

Selon plusieurs sources, John Giannandrea devrait collaborer avec, une startup basée à Cambridge, au. Il aurait pour fonction d'aider l’entreprise ànotamment en ouvrant un bureau dans la Silicon Valley et en recrutant des talents de haut niveau.Le poste parait encore flou — sans titre officiel pour le moment — mais il est certainement stratégique pour une société qui cherche à accélérer sa croissance. Contrairement à ses fonctions chez Apple, Giannandrea ne devrait pas s’engager à plein temps.Il envisagerait en effet, répartissant son temps entre différents projets. Cette approche laissera ouverte la possibilité d’un futur rôle plus structuré ou d’un positionnement durable comme conseiller indépendant.Avant de rejoindre Apple en 2018,, où il dirigeait les activités liées à la recherche et à l’intelligence artificielle. Son arrivée à Cupertino avait été perçue comme un signal fort, Apple cherchant alors à rattraper son retard dans le domaine.Mais son bilan est aujourd’hui largement critiqué.Pire, la firme a dû s’appuyer sur des technologies externes — notamment celles de Google — pour certaines fonctionnalités de Siri et d’Apple Intelligence.Outre cela, son départ, évoqué dès décembre, s’inscrit dans une réorganisation plus large des efforts d’Apple en matière d’IA. La Pomme semble désormais vouloir accélérer, après plusieurs années jugées trop prudentes face à la concurrence.