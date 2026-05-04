Elon Musk admet avoir utilisé ChatGPT pour entraîner Grok
Par Laurence - Publié le
Un aveu d’Elon Musk lors de son procès contre OpenAI relance un débat sensible dans l’industrie de l’intelligence artificielle : celui de la distillation de connaissance. Le patron de xAI a reconnu avoir utilisé partiellement ChatGPT pour entraîner son propre chatbot Grok, une pratique courante dans le secteur… mais loin de faire consensus.
Depuis plusieurs jours, les témoignages s'enchaînent dans le cadre du procès qui oppose Elon Musk à OpenAI. Et le milliardaire a confirmé que xAI avait utilisé des réponses générées par ChatGPT pour améliorer Grok.
L’information, soulevée notamment par Reuters, est loin d’être anodine. Elon Musk fait aujourd’hui partie des principaux concurrents d’OpenAI avec son assistant conversationnel Grok, intégré à X et aux Tesla. Le patron de xAI a toutefois minimisé la portée de cette utilisation, évoquant une
Derrière ce terme technique se cache une méthode de plus en plus répandue : utiliser un modèle d’intelligence artificielle déjà très performant pour entraîner un autre modèle plus petit ou plus récent.
Concrètement, une IA dite étudiant apprend à reproduire les réponses d’une IA enseignant. Cela permet d’accélérer l’entraînement, de réduire les coûts de calcul et d’obtenir rapidement de bonnes performances sans repartir entièrement de zéro.
Le problème, c’est que cette technique soulève plusieurs questions. D’abord sur le plan légal : les réponses générées par une IA concurrente peuvent-elles être utilisées librement ? Ensuite sur le plan technique : si un modèle copie les comportements d’un autre, il hérite aussi potentiellement de ses erreurs, biais ou hallucinations.
Même si Elon Musk se retrouve aujourd’hui sous les projecteurs, la distillation est loin d’être spécifique à xAI. De nombreux laboratoires IA utilisent des modèles existants pour améliorer leurs propres systèmes.
Le sujet est toutefois particulièrement sensible dans le cas d’OpenAI, car l’entreprise accuse régulièrement certains concurrents ou développeurs de réutiliser ses modèles sans autorisation.
Cette affaire illustre aussi un paradoxe grandissant dans l’industrie de l’IA : les entreprises se concurrencent férocement tout en s’inspirant parfois mutuellement dans leurs méthodes d’entraînement.
L’aveu d’Elon Musk montre à quel point le développement des IA modernes repose désormais sur des techniques hybrides et parfois floues juridiquement. Derrière la rivalité très médiatique entre OpenAI et xAI, c’est surtout toute l’industrie qui expérimente des méthodes visant à accélérer la course à l’intelligence artificielle générative.
La question reste désormais de savoir où placer la frontière entre inspiration technique, optimisation légitime et copie déguisée. Car si toutes les IA commencent à apprendre les unes des autres, le risque est aussi de voir émerger un écosystème où les mêmes réponses, les mêmes biais et les mêmes erreurs se répètent partout.
Un aveu inattendu au tribunal
Depuis plusieurs jours, les témoignages s'enchaînent dans le cadre du procès qui oppose Elon Musk à OpenAI. Et le milliardaire a confirmé que xAI avait utilisé des réponses générées par ChatGPT pour améliorer Grok.
L’information, soulevée notamment par Reuters, est loin d’être anodine. Elon Musk fait aujourd’hui partie des principaux concurrents d’OpenAI avec son assistant conversationnel Grok, intégré à X et aux Tesla. Le patron de xAI a toutefois minimisé la portée de cette utilisation, évoquant une
pratique standarddans l’industrie de l’IA.
Qu’est-ce que la « distillation » de connaissance ?
Derrière ce terme technique se cache une méthode de plus en plus répandue : utiliser un modèle d’intelligence artificielle déjà très performant pour entraîner un autre modèle plus petit ou plus récent.
Concrètement, une IA dite étudiant apprend à reproduire les réponses d’une IA enseignant. Cela permet d’accélérer l’entraînement, de réduire les coûts de calcul et d’obtenir rapidement de bonnes performances sans repartir entièrement de zéro.
Le problème, c’est que cette technique soulève plusieurs questions. D’abord sur le plan légal : les réponses générées par une IA concurrente peuvent-elles être utilisées librement ? Ensuite sur le plan technique : si un modèle copie les comportements d’un autre, il hérite aussi potentiellement de ses erreurs, biais ou hallucinations.
Une pratique répandue dans l’industrie
Même si Elon Musk se retrouve aujourd’hui sous les projecteurs, la distillation est loin d’être spécifique à xAI. De nombreux laboratoires IA utilisent des modèles existants pour améliorer leurs propres systèmes.
Le sujet est toutefois particulièrement sensible dans le cas d’OpenAI, car l’entreprise accuse régulièrement certains concurrents ou développeurs de réutiliser ses modèles sans autorisation.
Cette affaire illustre aussi un paradoxe grandissant dans l’industrie de l’IA : les entreprises se concurrencent férocement tout en s’inspirant parfois mutuellement dans leurs méthodes d’entraînement.
Qu'en penser ?
L’aveu d’Elon Musk montre à quel point le développement des IA modernes repose désormais sur des techniques hybrides et parfois floues juridiquement. Derrière la rivalité très médiatique entre OpenAI et xAI, c’est surtout toute l’industrie qui expérimente des méthodes visant à accélérer la course à l’intelligence artificielle générative.
La question reste désormais de savoir où placer la frontière entre inspiration technique, optimisation légitime et copie déguisée. Car si toutes les IA commencent à apprendre les unes des autres, le risque est aussi de voir émerger un écosystème où les mêmes réponses, les mêmes biais et les mêmes erreurs se répètent partout.