Elon Musk admet avoir utilisé ChatGPT pour entraîner Grok

Un aveu inattendu au tribunal

pratique standard

Qu’est-ce que la « distillation » de connaissance ?

Une pratique répandue dans l’industrie

Qu'en penser ?



L’aveu d’Elon Musk montre à quel point le développement des IA modernes repose désormais sur des techniques hybrides et parfois floues juridiquement. Derrière la rivalité très médiatique entre OpenAI et xAI, c’est surtout toute l’industrie qui expérimente des méthodes visant à accélérer la course à l’intelligence artificielle générative.



La question reste désormais de savoir où placer la frontière entre inspiration technique, optimisation légitime et copie déguisée. Car si toutes les IA commencent à apprendre les unes des autres, le risque est aussi de voir émerger un écosystème où les mêmes réponses, les mêmes biais et les mêmes erreurs se répètent partout.

Depuis plusieurs jours, les témoignages s'enchaînent dans le cadre du procès qui oppose Elon Musk à OpenAI. EtL’information, soulevée notamment par, est loin d’être anodine. Elon Musk fait aujourd’hui partie des principaux concurrents d’OpenAI avec son assistant conversationnel Grok, intégré à X et aux Tesla. Le patron de xAI a toutefois minimisé la portée de cette utilisation, évoquant unedans l’industrie de l’IA.Derrière ce terme technique se cache une: utiliser un modèle d’intelligence artificielle déjà très performant pour entraîner un autre modèle plus petit ou plus récent.Concrètement, une IA dite étudiant apprend à reproduire les réponses d’une IA enseignant. Cela permetl’entraînement, deles coûts de calcul et d’obtenir rapidement de bonnessans repartir entièrement de zéro.Le problème, c’est que cette technique soulève plusieurs. D’abord sur le: les réponses générées par une IA concurrente peuvent-elles être utilisées librement ? Ensuite sur le: si un modèle copie les comportements d’un autre, il hérite aussi potentiellement de ses erreurs, biais ou hallucinations.Même si Elon Musk se retrouve aujourd’hui sous les projecteurs, la distillation est loin d’être spécifique à xAI. Deutilisent des modèles existants pour améliorer leurs propres systèmes.Le sujet est toutefois particulièrementdans le cas d’OpenAI, car l’entreprise accuse régulièrement certains concurrents ou développeurs de réutiliser ses modèles sans autorisation.Cette affaire illustre aussi un: les entreprises se concurrencent férocement tout en s’inspirant parfois mutuellement dans leurs méthodes d’entraînement.