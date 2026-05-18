Google réserve Gemini Intelligence aux flagships Android avec 12 Go de RAM

On en dit quoi ?



Google va encore plus loin qu'Apple sur l'exigence matérielle, mais le résultat est le même pour l'utilisateur : l'IA mobile devient un privilège réservé aux téléphones premium récents. Alors oui on comprend bien la logique, les modèles en local ont besoin de mémoire vive pour tenir la charge sans tuer la batterie ni faire ramer le système. Mais ça pose une vraie question d'accès : si vous avez un Pixel 9 ou un iPhone 15 standard, vous êtes déjà mis de côté. La promesse de démocratisation portée par Google et Apple sur l'IA ressemble surtout, pour l'instant, à un bon argument de plus pour vendre la génération suivante de téléphones. Mais ça n'étonnera personne.