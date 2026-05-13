Comment Android 17 va tout déléguer à l’IA avec Gemini Intelligence
Par Laurence - Publié le
Google a officiellement présenté Android 17, la prochaine grande version de son système mobile, avec pour but de faire de l’IA le cœur même d’Android. À quelques semaines de la WWDC 2026 et des annonces attendues autour d’iOS 27, Google donne un coup d'accélérateur avec une nouvelle stratégie baptisée Gemini Intelligence, un nom qui rappelle évidemment Apple Intelligence.
Selon Google, Android doit désormais évoluer d’un simple OS vers un véritable système intelligent. Concrètement, Gemini devient progressivement présent partout dans Android : dans les applications, le navigateur, la voiture, les widgets, les montres, et même les futures lunettes connectées.
Google parle désormais d’une IA proactive, contextuelle, capable d’agir seule, et fonctionnant largement directement sur l’appareil. Gemini pourra agir à votre place grâce à ses nouvelles capacités
L’assistant ne se limite plus à répondre à des questions ou générer du texte : il pourra progressivement interagir avec les applications, les services et même le contenu affiché à l’écran. Google imagine un scénario où l’utilisateur ouvre une longue liste de courses dans une application de notes, maintient le bouton power, puis laisse Gemini transformer automatiquement cette liste en panier de commande prêt à être livré.
Cette logique d’IA contextuelle rappelle fortement les futures ambitions d’Apple autour de Siri et d’Apple Intelligence, mais Google semble déjà aller très loin dans l’automatisation des tâches. Gemini pourra notamment effectuer certaines actions de manière autonome, comme réserver un rendez-vous, remplir des formulaires ou effectuer des achats en ligne.
Le navigateur Chrome devient lui aussi une pièce centrale de cette stratégie. Google y ajoute des fonctions capables de résumer des pages web, comparer des contenus ou effectuer des recherches complexes directement via Gemini. À terme, Chrome pourra même prendre certaines initiatives comme réserver une place de parking ou lancer une prise de rendez-vous automatiquement.
Android 17 mise également sur une IA beaucoup plus personnelle. Google introduit Rambler, un système de dictée vocale ultra-compétent capable de supprimer automatiquement les hésitations, les répétitions ou les
La personnalisation prend aussi une nouvelle dimension avec Create My Widget. Les utilisateurs pourront simplement décrire en langage naturel le widget qu’ils souhaitent voir apparaître sur leur écran d’accueil : météo, recettes, compte à rebours, horaires ou informations boursières. Android générera ensuite automatiquement le widget correspondant.
Google continue également de pousser très fortement Android dans l’automobile. Android Auto adopte une nouvelle interface Material 3 Expressive avec des widgets personnalisables, une navigation 3D immersive et surtout une intégration beaucoup plus profonde de Gemini. L’assistant pourra répondre automatiquement à certains messages, commander de la nourriture ou encore répondre à des questions spécifiques au véhicule utilisé. Les voitures équipées directement de Google intégré profiteront aussi de nouvelles applications comme Zoom ou YouTube lorsque le véhicule est stationné.
Par ailleurs, Google tente également de répondre aux critiques grandissantes autour de l’addiction numérique. Android 17 introduit une nouvelle fonction appelée
Au-delà des nouveautés elles-mêmes, Android 17 montre surtout que la bataille entre Apple et Google a changé de nature. Les smartphones évoluent désormais vers des plateformes d’intelligence artificielle permanentes capables d’analyser le contexte, comprendre les habitudes et agir directement pour les utilisateurs.
Apple devrait dévoiler sa propre réponse avec iOS 27 lors de la WWDC 2026, notamment autour d’un Siri beaucoup plus conversationnel et d’une intégration plus poussée de l’IA générative (qui sera — comble de l'ironie — boosté grâce à Gemini ! ). Mais Google prend clairement de l’avance cette année avec une vision extrêmement ambitieuse et déjà largement intégrée dans tout l’écosystème Android.
Plus qu'un système d’exploitation
Selon Google, Android doit désormais évoluer d’un simple OS vers un véritable système intelligent. Concrètement, Gemini devient progressivement présent partout dans Android : dans les applications, le navigateur, la voiture, les widgets, les montres, et même les futures lunettes connectées.
Google parle désormais d’une IA proactive, contextuelle, capable d’agir seule, et fonctionnant largement directement sur l’appareil. Gemini pourra agir à votre place grâce à ses nouvelles capacités
agentiques. L’IA pourra par exemple réserver des cours, effectuer des achats, remplir des formulaires, ou organiser certaines tâches automatiquement.
L’assistant ne se limite plus à répondre à des questions ou générer du texte : il pourra progressivement interagir avec les applications, les services et même le contenu affiché à l’écran. Google imagine un scénario où l’utilisateur ouvre une longue liste de courses dans une application de notes, maintient le bouton power, puis laisse Gemini transformer automatiquement cette liste en panier de commande prêt à être livré.
Cette logique d’IA contextuelle rappelle fortement les futures ambitions d’Apple autour de Siri et d’Apple Intelligence, mais Google semble déjà aller très loin dans l’automatisation des tâches. Gemini pourra notamment effectuer certaines actions de manière autonome, comme réserver un rendez-vous, remplir des formulaires ou effectuer des achats en ligne.
Et le reste ?
Le navigateur Chrome devient lui aussi une pièce centrale de cette stratégie. Google y ajoute des fonctions capables de résumer des pages web, comparer des contenus ou effectuer des recherches complexes directement via Gemini. À terme, Chrome pourra même prendre certaines initiatives comme réserver une place de parking ou lancer une prise de rendez-vous automatiquement.
Android 17 mise également sur une IA beaucoup plus personnelle. Google introduit Rambler, un système de dictée vocale ultra-compétent capable de supprimer automatiquement les hésitations, les répétitions ou les
euhafin de transformer une pensée orale en message clair et synthétique. L’outil fonctionne même avec plusieurs langues mélangées dans une même phrase.
La personnalisation prend aussi une nouvelle dimension avec Create My Widget. Les utilisateurs pourront simplement décrire en langage naturel le widget qu’ils souhaitent voir apparaître sur leur écran d’accueil : météo, recettes, compte à rebours, horaires ou informations boursières. Android générera ensuite automatiquement le widget correspondant.
Google continue également de pousser très fortement Android dans l’automobile. Android Auto adopte une nouvelle interface Material 3 Expressive avec des widgets personnalisables, une navigation 3D immersive et surtout une intégration beaucoup plus profonde de Gemini. L’assistant pourra répondre automatiquement à certains messages, commander de la nourriture ou encore répondre à des questions spécifiques au véhicule utilisé. Les voitures équipées directement de Google intégré profiteront aussi de nouvelles applications comme Zoom ou YouTube lorsque le véhicule est stationné.
Trop d'écran tue l'écran
Par ailleurs, Google tente également de répondre aux critiques grandissantes autour de l’addiction numérique. Android 17 introduit une nouvelle fonction appelée
Pause Point, conçue pour ralentir volontairement l’ouverture des applications jugées trop distrayantes. Avant d’accéder à certaines apps, Android pourra imposer un court délai (10 secondes), proposer un exercice de respiration ou suggérer une activité alternative comme un livre audio. Google précise même qu’il faudra redémarrer entièrement le téléphone pour désactiver la fonction.
Qu'en penser ?
Au-delà des nouveautés elles-mêmes, Android 17 montre surtout que la bataille entre Apple et Google a changé de nature. Les smartphones évoluent désormais vers des plateformes d’intelligence artificielle permanentes capables d’analyser le contexte, comprendre les habitudes et agir directement pour les utilisateurs.
Apple devrait dévoiler sa propre réponse avec iOS 27 lors de la WWDC 2026, notamment autour d’un Siri beaucoup plus conversationnel et d’une intégration plus poussée de l’IA générative (qui sera — comble de l'ironie — boosté grâce à Gemini ! ). Mais Google prend clairement de l’avance cette année avec une vision extrêmement ambitieuse et déjà largement intégrée dans tout l’écosystème Android.