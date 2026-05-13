Comment Android 17 va tout déléguer à l’IA avec Gemini Intelligence

Plus qu'un système d’exploitation

agentiques

Et le reste ?

euh

Trop d'écran tue l'écran

Pause Point

Qu'en penser ?



Au-delà des nouveautés elles-mêmes, Android 17 montre surtout que la bataille entre Apple et Google a changé de nature. Les smartphones évoluent désormais vers des plateformes d’intelligence artificielle permanentes capables d’analyser le contexte, comprendre les habitudes et agir directement pour les utilisateurs.



Apple devrait dévoiler sa propre réponse avec iOS 27 lors de la WWDC 2026, notamment autour d’un Siri beaucoup plus conversationnel et d’une intégration plus poussée de l’IA générative (qui sera — comble de l'ironie — boosté grâce à Gemini ! ). Mais Google prend clairement de l’avance cette année avec une vision extrêmement ambitieuse et déjà largement intégrée dans tout l’écosystème Android.

Selon Google,. Concrètement, Gemini devient progressivement présent partout dans Android : dans les applications, le navigateur, la voiture, les widgets, les montres, et même les futures lunettes connectées.Google parle désormais d’une IA proactive, contextuelle, capable d’agir seule, et fonctionnant largement directement sur l’appareil.. L’IA pourra par exemple réserver des cours, effectuer des achats, remplir des formulaires, ou organiser certaines tâches automatiquement.L’assistant ne se limite plus à répondre à des questions ou générer du texte :Google imagine un scénario où l’utilisateur ouvre une longue liste de courses dans une application de notes, maintient le bouton power, puis laisse Gemini transformer automatiquement cette liste en panier de commande prêt à être livré.mais Google semble déjà aller très loin dans l’automatisation des tâches. Gemini pourra notamment effectuer certaines actions de manière autonome, comme réserver un rendez-vous, remplir des formulaires ou effectuer des achats en ligne.Google y ajoute des fonctions capables de résumer des pages web, comparer des contenus ou effectuer des recherches complexes directement via Gemini. À terme, Chrome pourra même prendre certaines initiatives comme réserver une place de parking ou lancer une prise de rendez-vous automatiquement.Google introduitcapable de supprimer automatiquement les hésitations, les répétitions ou lesafin de transformer une pensée orale en message clair et synthétique. L’outil fonctionne même avec plusieurs langues mélangées dans une même phrase.La personnalisation prend aussi une nouvelle dimension avec. Les utilisateurs pourront simplement décrire en langage naturel le widget qu’ils souhaitent voir apparaître sur leur écran d’accueil : météo, recettes, compte à rebours, horaires ou informations boursières. Android générera ensuite automatiquement le widget correspondant.Google continue également de pousser très fortement Android dans l’automobile.. L’assistant pourra, commander de la nourriture ou encore répondre à des questions spécifiques au véhicule utilisé. Les voitures équipées directement de Google intégré profiteront aussi de nouvelles applications comme Zoom ou YouTube lorsque le véhicule est stationné.Par ailleurs,Android 17 introduit une nouvelle fonction appelée, conçue pour. Avant d’accéder à certaines apps, Android pourra imposer un court délai (10 secondes),ou suggérer une activité alternative comme un livre audio. Google précise même qu’il faudra redémarrer entièrement le téléphone pour désactiver la fonction.