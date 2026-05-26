Alexa+ arrive en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon a lancé Alexa+ en France ce 26 mai 2026 en accès anticipé, et la firme l'annonce : 97 % des appareils Echo commercialisés pourront accueillir cette nouvelle version dopée à l'IA générative. Restent quelques exceptions, surtout des modèles très anciens qui n'ont quasiment jamais circulé dans l'Hexagone.
Amazon a publié sa liste officielle, et c'est plutôt rassurant pour les possesseurs d'enceintes connectées de la marque. La plupart des Echo, Echo Dot, Echo Show et autres modèles vendus en France ces dernières années sont compatibles avec la nouvelle version. Les exclus se comptent sur les doigts : Amazon Tap, Echo Dot première génération, Echo et Echo Plus première génération, Echo Show 1 et 2, Echo Spot première génération. Des modèles qui datent d'avant 2018 pour la plupart, et que peu de gens utilisent encore au quotidien.
Pour la version française d'Alexa+, Amazon a fait appel à Mistral AI. Concrètement, plus de 70 modèles tournent en parallèle derrière l'assistant, et les modèles de la pépite française gèrent les langues autres que l'anglais, dont le français. Le reste passe par les modèles Nova maison, avec une infrastructure montée sur AWS Bedrock. Côté abonnement, c'est gratuit pendant l'accès anticipé, puis 22,99 euros par mois. Les abonnés Prime, eux, sont inclus d'office sans surcoût.
La promesse d'Alexa+, c'est de passer du gadget vocal à l'assistant qui fait vraiment des choses. Vous demandez une table dans un restaurant, il réserve via The Fork. Vous gérez le chauffage, il enchaîne les commandes sans qu'on doive répéter
L'engagement de garder 97 % du parc compatible, c'est quand même un bon point. Amazon aurait pu en profiter pour pousser au renouvellement des Echo, et c'est tout l'inverse. Le tarif de 22,99 euros hors Prime risque par contre de bloquer un peu, surtout quand on voit que la majorité des fonctions intéressantes existent déjà côté ChatGPT ou Gemini pour moins cher. L'argument fort reste l'intégration maison : la connexion avec The Fork, la domotique, le calendrier. Mistral AI doit maintenant tenir la distance face aux modèles concurrents, parce que le français version Alexa, ces dernières années, c'était pas franchement la fête.
Presque tous les Echo embarquent la mise à jour
Amazon a publié sa liste officielle, et c'est plutôt rassurant pour les possesseurs d'enceintes connectées de la marque. La plupart des Echo, Echo Dot, Echo Show et autres modèles vendus en France ces dernières années sont compatibles avec la nouvelle version. Les exclus se comptent sur les doigts : Amazon Tap, Echo Dot première génération, Echo et Echo Plus première génération, Echo Show 1 et 2, Echo Spot première génération. Des modèles qui datent d'avant 2018 pour la plupart, et que peu de gens utilisent encore au quotidien.
Mistral AI aux commandes pour le français
Pour la version française d'Alexa+, Amazon a fait appel à Mistral AI. Concrètement, plus de 70 modèles tournent en parallèle derrière l'assistant, et les modèles de la pépite française gèrent les langues autres que l'anglais, dont le français. Le reste passe par les modèles Nova maison, avec une infrastructure montée sur AWS Bedrock. Côté abonnement, c'est gratuit pendant l'accès anticipé, puis 22,99 euros par mois. Les abonnés Prime, eux, sont inclus d'office sans surcoût.
Une vraie IA qui agit, pas juste qui parle
La promesse d'Alexa+, c'est de passer du gadget vocal à l'assistant qui fait vraiment des choses. Vous demandez une table dans un restaurant, il réserve via The Fork. Vous gérez le chauffage, il enchaîne les commandes sans qu'on doive répéter
Alexaà chaque phrase. Amazon avance même que 76 % des usages américains d'Alexa+ seraient impossibles avec un simple chatbot. Le déploiement se fait par vagues hebdomadaires, et l'arrivée sur navigateur Mac et PC est attendue cet été. Côté partenaires, Samsung intègre Alexa+ dans ses téléviseurs et son électroménager, BMW l'embarque dans ses voitures, et même la bague Oura s'y met.
On en dit quoi ?
L'engagement de garder 97 % du parc compatible, c'est quand même un bon point. Amazon aurait pu en profiter pour pousser au renouvellement des Echo, et c'est tout l'inverse. Le tarif de 22,99 euros hors Prime risque par contre de bloquer un peu, surtout quand on voit que la majorité des fonctions intéressantes existent déjà côté ChatGPT ou Gemini pour moins cher. L'argument fort reste l'intégration maison : la connexion avec The Fork, la domotique, le calendrier. Mistral AI doit maintenant tenir la distance face aux modèles concurrents, parce que le français version Alexa, ces dernières années, c'était pas franchement la fête.