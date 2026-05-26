Alexa+ arrive en France

On en dit quoi ?



L'engagement de garder 97 % du parc compatible, c'est quand même un bon point. Amazon aurait pu en profiter pour pousser au renouvellement des Echo, et c'est tout l'inverse. Le tarif de 22,99 euros hors Prime risque par contre de bloquer un peu, surtout quand on voit que la majorité des fonctions intéressantes existent déjà côté ChatGPT ou Gemini pour moins cher. L'argument fort reste l'intégration maison : la connexion avec The Fork, la domotique, le calendrier. Mistral AI doit maintenant tenir la distance face aux modèles concurrents, parce que le français version Alexa, ces dernières années, c'était pas franchement la fête.