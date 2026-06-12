ChatGPT franchit le cap du milliard d’utilisateurs
Par Laurence - Publié le
Trois ans et demi après son lancement, ChatGPT vient de franchir un seuil symbolique qui confirme l’ampleur du phénomène. Selon CNBC, le chatbot d’OpenAI a dépassé le milliard d’utilisateurs mensuels en mai 2026, devenant ainsi l’une des applications grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire du numérique.
Un chiffre impressionnant, mais qui met aussi en lumière un paradoxe de plus en plus visible : jamais l’intelligence artificielle n’a été autant utilisée… et jamais elle n’a suscité autant d’inquiétudes.
Lorsque ChatGPT est apparu fin 2022, peu imaginaient que l’outil atteindrait une telle ampleur en quelques années. Le service avait déjà marqué les esprits en atteignant 100 millions d’utilisateurs dès janvier 2023, un record à l’époque.
Depuis, OpenAI a multiplié les évolutions : modèles plus performants, intégration de fonctionnalités multimodales, outils de création, assistants spécialisés et offres destinées aux entreprises.
Résultat : ChatGPT rejoint désormais le cercle très fermé des plateformes capables de rassembler plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels, aux côtés de géants comme Facebook ou YouTube.
Ce succès intervient pourtant dans un contexte particulier. Les débats autour de l’IA n’ont jamais été aussi nombreux. Risques pour l’emploi, biais algorithmiques, désinformation, respect de la vie privée ou encore impact environnemental : les critiques se multiplient depuis plusieurs mois. De nombreuses enquêtes d’opinion montrent d’ailleurs une montée de la méfiance du public envers ces technologies. Pourtant, les usages continuent de progresser.
Les mêmes utilisateurs qui s’inquiètent des conséquences de l’IA l’utilisent quotidiennement pour rédiger des e-mails, résumer des documents, préparer des présentations ou automatiser certaines tâches professionnelles. Un phénomène qui rappelle les débuts des réseaux sociaux : beaucoup dénonçaient déjà leurs effets négatifs tout en continuant à les utiliser massivement.
La croissance de ChatGPT ne repose plus uniquement sur le grand public. Les offres Team et Enterprise rencontrent un succès croissant auprès des entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité. De nombreuses organisations qui bloquaient encore l’accès aux IA génératives il y a un an travaillent désormais à leur intégration dans les processus internes.
L’argument économique reste difficile à ignorer. Qu’il s’agisse d’assistance au développement logiciel, de support client ou de création de contenu, les gains de productivité promis par ces outils séduisent de plus en plus de décideurs.
Parallèlement, les critiques concernant l’empreinte écologique de l’IA continuent de prendre de l’ampleur. Microsoft, principal partenaire d’OpenAI, fait régulièrement l’objet d’interrogations sur la compatibilité entre ses ambitions dans l’IA et ses engagements climatiques.
Les modèles de langage nécessitent des infrastructures gigantesques, capables de traiter des milliards de requêtes chaque mois. Cette puissance de calcul se traduit par une consommation énergétique considérable et une utilisation croissante de ressources pour refroidir les centres de données.
Le cap du milliard d’utilisateurs illustre finalement l’une des grandes contradictions de 2026. Les inquiétudes liées à l’intelligence artificielle sont réelles, mais elles ne freinent pas son adoption. Face à Gemini de Google, Claude d’Anthropic ou encore aux outils IA de Meta, ChatGPT conserve une avance considérable en termes de notoriété et d’usage quotidien. OpenAI a peut-être remporté la bataille de l’adoption, mais celle de la confiance est loin d’être terminée.
L’entrée en vigueur progressive de réglementations comme l’AI Act européen montre d’ailleurs que les pouvoirs publics commencent seulement à rattraper une technologie qui s’est imposée beaucoup plus vite que prévu. Une chose semble désormais acquise : l’intelligence artificielle n’est plus une expérimentation. Elle est devenue un outil du quotidien pour une partie croissante de la population mondiale.
Un chiffre impressionnant, mais qui met aussi en lumière un paradoxe de plus en plus visible : jamais l’intelligence artificielle n’a été autant utilisée… et jamais elle n’a suscité autant d’inquiétudes.
UNE ADOPTION FULGURANTE
Lorsque ChatGPT est apparu fin 2022, peu imaginaient que l’outil atteindrait une telle ampleur en quelques années. Le service avait déjà marqué les esprits en atteignant 100 millions d’utilisateurs dès janvier 2023, un record à l’époque.
Depuis, OpenAI a multiplié les évolutions : modèles plus performants, intégration de fonctionnalités multimodales, outils de création, assistants spécialisés et offres destinées aux entreprises.
Résultat : ChatGPT rejoint désormais le cercle très fermé des plateformes capables de rassembler plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels, aux côtés de géants comme Facebook ou YouTube.
CRITIQUÉ PAR TOUS (MAIS UTILISÉ PAR TOUT LE MONDE)
Ce succès intervient pourtant dans un contexte particulier. Les débats autour de l’IA n’ont jamais été aussi nombreux. Risques pour l’emploi, biais algorithmiques, désinformation, respect de la vie privée ou encore impact environnemental : les critiques se multiplient depuis plusieurs mois. De nombreuses enquêtes d’opinion montrent d’ailleurs une montée de la méfiance du public envers ces technologies. Pourtant, les usages continuent de progresser.
Les mêmes utilisateurs qui s’inquiètent des conséquences de l’IA l’utilisent quotidiennement pour rédiger des e-mails, résumer des documents, préparer des présentations ou automatiser certaines tâches professionnelles. Un phénomène qui rappelle les débuts des réseaux sociaux : beaucoup dénonçaient déjà leurs effets négatifs tout en continuant à les utiliser massivement.
UNE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE
La croissance de ChatGPT ne repose plus uniquement sur le grand public. Les offres Team et Enterprise rencontrent un succès croissant auprès des entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité. De nombreuses organisations qui bloquaient encore l’accès aux IA génératives il y a un an travaillent désormais à leur intégration dans les processus internes.
L’argument économique reste difficile à ignorer. Qu’il s’agisse d’assistance au développement logiciel, de support client ou de création de contenu, les gains de productivité promis par ces outils séduisent de plus en plus de décideurs.
QUID DE L'ENVIRONNEMENT ?
Parallèlement, les critiques concernant l’empreinte écologique de l’IA continuent de prendre de l’ampleur. Microsoft, principal partenaire d’OpenAI, fait régulièrement l’objet d’interrogations sur la compatibilité entre ses ambitions dans l’IA et ses engagements climatiques.
Les modèles de langage nécessitent des infrastructures gigantesques, capables de traiter des milliards de requêtes chaque mois. Cette puissance de calcul se traduit par une consommation énergétique considérable et une utilisation croissante de ressources pour refroidir les centres de données.
QU'EN PENSER ?
Le cap du milliard d’utilisateurs illustre finalement l’une des grandes contradictions de 2026. Les inquiétudes liées à l’intelligence artificielle sont réelles, mais elles ne freinent pas son adoption. Face à Gemini de Google, Claude d’Anthropic ou encore aux outils IA de Meta, ChatGPT conserve une avance considérable en termes de notoriété et d’usage quotidien. OpenAI a peut-être remporté la bataille de l’adoption, mais celle de la confiance est loin d’être terminée.
L’entrée en vigueur progressive de réglementations comme l’AI Act européen montre d’ailleurs que les pouvoirs publics commencent seulement à rattraper une technologie qui s’est imposée beaucoup plus vite que prévu. Une chose semble désormais acquise : l’intelligence artificielle n’est plus une expérimentation. Elle est devenue un outil du quotidien pour une partie croissante de la population mondiale.