ChatGPT franchit le cap du milliard d’utilisateurs

UNE ADOPTION FULGURANTE

CRITIQUÉ PAR TOUS (MAIS UTILISÉ PAR TOUT LE MONDE)

UNE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE

QUID DE L'ENVIRONNEMENT ?

QU'EN PENSER ?



Le cap du milliard d’utilisateurs illustre finalement l’une des grandes contradictions de 2026. Les inquiétudes liées à l’intelligence artificielle sont réelles, mais elles ne freinent pas son adoption. Face à Gemini de Google, Claude d’Anthropic ou encore aux outils IA de Meta, ChatGPT conserve une avance considérable en termes de notoriété et d’usage quotidien. OpenAI a peut-être remporté la bataille de l’adoption, mais celle de la confiance est loin d’être terminée.



L’entrée en vigueur progressive de réglementations comme l’AI Act européen montre d’ailleurs que les pouvoirs publics commencent seulement à rattraper une technologie qui s’est imposée beaucoup plus vite que prévu. Une chose semble désormais acquise : l’intelligence artificielle n’est plus une expérimentation. Elle est devenue un outil du quotidien pour une partie croissante de la population mondiale.

Lorsque, peu imaginaient que l’outil atteindrait une telle ampleur en quelques années. Le service avait déjà marqué les esprits en atteignant 100 millions d’utilisateurs dès janvier 2023, un record à l’époque.Depuis,: modèles plus performants, intégration de fonctionnalités multimodales, outils de création, assistants spécialisés et offres destinées aux entreprises.Résultat : ChatGPT rejoint désormais le cercle très fermé des plateformes capables de rassembler, aux côtés de géants comme Facebook ou YouTube.Ce succès intervient pourtant dans un contexte particulier.Risques pour l’emploi, biais algorithmiques, désinformation, respect de la vie privée ou encore impact environnemental : les critiques se multiplient depuis plusieurs mois. De nombreuses enquêtes d’opinion montrent d’ailleurs une montée de la méfiance du public envers ces technologies. Pourtant, les usages continuent de progresser.pour rédiger des e-mails, résumer des documents, préparer des présentations ou automatiser certaines tâches professionnelles. Un phénomène qui rappelle les débuts des réseaux sociaux : beaucoup dénonçaient déjà leurs effets négatifs tout en continuant à les utiliser massivement.Les offres Team et Enterprise rencontrent un succès croissant auprès des entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité. De nombreuses organisations qui bloquaient encore l’accès aux IA génératives il y a un an travaillent désormais à leur intégration dans les processus internes.Qu’il s’agisse d’assistance au développement logiciel, de support client ou de création de contenu, les gains de productivité promis par ces outils séduisent de plus en plus de décideurs.Parallèlement, les critiques concernantcontinuent de prendre de l’ampleur. Microsoft, principal partenaire d’OpenAI, fait régulièrement l’objet d’interrogations sur la compatibilité entre ses ambitions dans l’IA et ses engagements climatiques.Les modèles de langage nécessitentCette puissance de calcul se traduit par une consommation énergétique considérable et une utilisation croissante de ressources pour refroidir les centres de données.