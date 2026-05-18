ChatGPT veut désormais remplacer votre comptable ! Allez-vous lui faire confiance ?

Un tableau de bord financier directement dans ChatGPT

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quel a été le cout réel de mes dernières vacances ?

déterminer le plus gros risque de son portefeuille d’investissement

OpenAI insiste sur la confidentialité

Qu'en penser ?



Avec cette annonce, OpenAI continue de transformer ChatGPT en plateforme multifonction, capable de gérer aussi bien la productivité, la recherche web que désormais les finances personnelles. Un terrain particulièrement stratégique, où les géants de la tech et les fintechs cherchent depuis des années à s’imposer. La dernière inconnue est désormais de savoir si vous allez lui faire confiance ou pas ?

Cette nouveauté repose sur un partenariat avec. Selon OpenAI, plus de 12 000 institutions financières sont compatibles dès le lancement.Une fois les comptes connectés,L’idée est de transformer le chatbot encapable d’analyser les habitudes de consommation et de répondre à des questions contextualisées.OpenAI montre plusieurs exemples d’usage particulièrement parlants, du genrevoire de. ChatGPT ne se contente plus de répondre à des questions générales, mais peut désormais croiser les données personnelles de l’utilisateur avec ses capacités d’analyse et de synthèse.Forcément au vu de la nature des informations impliquées dans cette nouvelle fonction, OpenAI précise toutefois queL’IA peut uniquement accéder aux soldes, transactions, investissements et dettes afin de fournir des recommandations.Confier l’intégralité de ses finances à un assistant IA risque de susciter quelques interrogations, même si Plaid est déjà largement implanté dans l’écosystème fintech américain. OpenAI semble d’ailleurs avancer prudemment avec un déploiement limité dans un premier temps.. OpenAI prévoit d’ajouter prochainement l’intégration avec Intuit, connu notamment pour TurboTax et Credit Karma. L’entreprise indique également que les abonnés ChatGPT Plus y auront accès plus tard, une fois les premiers retours des utilisateurs Pro analysés.