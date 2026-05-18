ChatGPT veut désormais remplacer votre comptable ! Allez-vous lui faire confiance ?
Par Laurence - Publié le
OpenAI continue d’étendre les usages de ChatGPT bien au-delà du simple chatbot conversationnel. La société vient donc d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonction de gestion financière personnelle, qui va permettre aux utilisateurs de connecter directement leurs comptes bancaires, cartes de crédit et portefeuilles d’investissement à ChatGPT afin d’obtenir des conseils budgétaires personnalisés.
Cette nouveauté repose sur un partenariat avec Plaid, une plateforme déjà utilisée par de nombreuses applications fintech pour agréger les données bancaires. Selon OpenAI, plus de 12 000 institutions financières sont compatibles dès le lancement.
Une fois les comptes connectés, ChatGPT peut afficher une vue consolidée des dépenses, abonnements, investissements et paiements à venir. L’idée est de transformer le chatbot en véritable assistant comptable capable d’analyser les habitudes de consommation et de répondre à des questions contextualisées.
OpenAI montre plusieurs exemples d’usage particulièrement parlants, du genre
Forcément au vu de la nature des informations impliquées dans cette nouvelle fonction, OpenAI précise toutefois que ChatGPT ne peut ni voir les numéros complets des comptes ni effectuer des opérations bancaires. L’IA peut uniquement accéder aux soldes, transactions, investissements et dettes afin de fournir des recommandations.
Mais il reste bien évidemment la question sensible de la confidentialité. Confier l’intégralité de ses finances à un assistant IA risque de susciter quelques interrogations, même si Plaid est déjà largement implanté dans l’écosystème fintech américain. OpenAI semble d’ailleurs avancer prudemment avec un déploiement limité dans un premier temps.
La fonctionnalité est pour l’instant disponible uniquement pour les abonnés ChatGPT Pro situés aux États-Unis, sur iOS et sur le web. OpenAI prévoit d’ajouter prochainement l’intégration avec Intuit, connu notamment pour TurboTax et Credit Karma. L’entreprise indique également que les abonnés ChatGPT Plus y auront accès plus tard, une fois les premiers retours des utilisateurs Pro analysés.
Avec cette annonce, OpenAI continue de transformer ChatGPT en plateforme multifonction, capable de gérer aussi bien la productivité, la recherche web que désormais les finances personnelles. Un terrain particulièrement stratégique, où les géants de la tech et les fintechs cherchent depuis des années à s’imposer. La dernière inconnue est désormais de savoir si vous allez lui faire confiance ou pas ?
Un tableau de bord financier directement dans ChatGPT
Cette nouveauté repose sur un partenariat avec Plaid, une plateforme déjà utilisée par de nombreuses applications fintech pour agréger les données bancaires. Selon OpenAI, plus de 12 000 institutions financières sont compatibles dès le lancement.
Une fois les comptes connectés, ChatGPT peut afficher une vue consolidée des dépenses, abonnements, investissements et paiements à venir. L’idée est de transformer le chatbot en véritable assistant comptable capable d’analyser les habitudes de consommation et de répondre à des questions contextualisées.
OpenAI montre plusieurs exemples d’usage particulièrement parlants, du genre
construit un plan pour acheter une maison dans ma région dans les cinq prochaines années,
quel a été le cout réel de mes dernières vacances ?voire de
déterminer le plus gros risque de son portefeuille d’investissement. ChatGPT ne se contente plus de répondre à des questions générales, mais peut désormais croiser les données personnelles de l’utilisateur avec ses capacités d’analyse et de synthèse.
OpenAI insiste sur la confidentialité
Forcément au vu de la nature des informations impliquées dans cette nouvelle fonction, OpenAI précise toutefois que ChatGPT ne peut ni voir les numéros complets des comptes ni effectuer des opérations bancaires. L’IA peut uniquement accéder aux soldes, transactions, investissements et dettes afin de fournir des recommandations.
Mais il reste bien évidemment la question sensible de la confidentialité. Confier l’intégralité de ses finances à un assistant IA risque de susciter quelques interrogations, même si Plaid est déjà largement implanté dans l’écosystème fintech américain. OpenAI semble d’ailleurs avancer prudemment avec un déploiement limité dans un premier temps.
La fonctionnalité est pour l’instant disponible uniquement pour les abonnés ChatGPT Pro situés aux États-Unis, sur iOS et sur le web. OpenAI prévoit d’ajouter prochainement l’intégration avec Intuit, connu notamment pour TurboTax et Credit Karma. L’entreprise indique également que les abonnés ChatGPT Plus y auront accès plus tard, une fois les premiers retours des utilisateurs Pro analysés.
Qu'en penser ?
Avec cette annonce, OpenAI continue de transformer ChatGPT en plateforme multifonction, capable de gérer aussi bien la productivité, la recherche web que désormais les finances personnelles. Un terrain particulièrement stratégique, où les géants de la tech et les fintechs cherchent depuis des années à s’imposer. La dernière inconnue est désormais de savoir si vous allez lui faire confiance ou pas ?