"Vos papiers s'il vous plaît ?" Voilà ce que pourrait demander Claude à ses utilisateurs

Passeport, permis de conduire et selfie à l’appui

dans certaines circonstances

Une mesure qui concernerait une minorité d’utilisateurs

petit sous-ensemble

Une réponse aux pressions réglementaires

Un contexte politique particulièrement tendu

Persona au cœur du dispositif

Qu’en penser ?



L’annonce d’Anthropic illustre une tendance qui risque de se généraliser dans l’industrie de l’IA. À mesure que ces outils deviennent plus puissants et plus sensibles sur le plan réglementaire, les entreprises cherchent à mieux identifier leurs utilisateurs afin de limiter les abus et répondre aux exigences des autorités. Reste que demander un passeport, un permis de conduire ou un selfie biométrique pour accéder à un assistant conversationnel constitue un changement important dans la relation entre les plateformes d’IA et leurs utilisateurs. La question de l’équilibre entre sécurité, conformité réglementaire et respect de la vie privée risque donc de devenir l’un des grands débats des prochaines années.

Dans une nouvelle version de sa politique de confidentialité qui entrera en vigueur le 8 juillet,L’entreprise ne détaille pas précisément les situations concernées, mais les personnes visées pourraient devoir fournir une copie numérique d’un document officiel, comme un passeport ou un permis de conduire.La procédure pourrait également inclureafin de comparer le visage de l’utilisateur au document fourni. Anthropic précise même qu’un modèle biométrique du visage pourra être généré dans le cadre de cette vérification. L, notamment le résultat de la vérification ou la confirmation qu’un utilisateur a atteint l’âge requis.Face aux inquiétudes suscitées par cette mise à jour, Anthropic a rapidement. Selon Thariq Shihipar, responsable au sein de l’entreprise, cette procédure ne viserait qu’unde comptes faisant l’objet d’un signalement ou d’une suspicion d’activité frauduleuse.L’objectif serait notamment de. Anthropic n’a toutefois pas précisé combien de personnes pourraient être concernées. Claude compte aujourd’hui plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs chaque mois.Cette évolution n'arrive pas à l'impromptu. Comme l’ensemble du secteur de l’IA générative, Anthropic fait face à uneliées à la sécurité, à la lutte contre la fraude et à la protection des mineurs.L’entreprise explique ainsi que cespourront être utilisés pour faire respecter ses conditions d’utilisation, enquêter sur d’éventuelles activités frauduleuses, prévenir les abus ou encore répondre à certaines obligations légales. Anthropic a déjà commencé à déployer des mécanismes de vérification d’âge dans plusieurs pays et juridictions où la réglementation l’impose.Cette décision intervient également alors que. Selon plusieurs médias américains,. D’autres désaccords porteraient sur l’utilisation potentielle de l’IA dans des programmes gouvernementaux sensibles, notamment dans les domaines de la surveillance ou de la défense.Plus tôt cette année, le Département de la Défense américain aurait même classé Anthropic parmi les fournisseurs présentant un risque pour certaines chaînes d’approvisionnement gouvernementales. Même si aucun lien direct n’est officiellement établi, le renforcement des contrôles d’identité pourrait aussi être perçu comme une manière pour l’entreprise de démontrer sa bonne volonté face aux autorités.Pour réaliser ces vérifications,. Les utilisateurs pourraient ainsi voir apparaître des demandes de vérification lors de l’accès à certaines fonctionnalités ou dans le cadre de contrôles de sécurité jugés nécessaires par l’entreprise.: combien de temps ces documents seront-ils conservés ? Anthropic indique pouvoir déterminer la durée de conservation des données par Persona, mais n’a pas encore communiqué de calendrier précis concernant leur suppression.