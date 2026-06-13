Anthropic coupe Fable 5 et Mythos 5 pour les étrangers sur ordre de Trump
Par Vincent Lautier - Publié le
Anthropic vient de couper l'accès à Claude Fable 5 et Mythos 5, ses deux modèles les plus puissants, à peine trois jours après leur sortie. En cause, une directive de l'administration Trump qui veut en réserver l'usage aux seuls ressortissants américains. Une condition que la start-up se dit incapable de respecter, et qui l'oblige à tout éteindre.
Vendredi 12 juin, Anthropic a annoncé suspendre l'accès à Claude Fable 5 et Mythos 5 pour se plier à une directive du gouvernement américain qui invoque la sécurité nationale. L'administration Trump a ordonné, au titre du contrôle des exportations, de couper l'accès à ces IA pour tout ressortissant étranger, à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis, employés d'Anthropic compris. La société dit avoir reçu le texte à 17h21 heure locale, soit 23h21 à Paris, sans la moindre explication précise sur les motifs avancés.
Estimant qu'elle ne pouvait pas filtrer ses utilisateurs selon leur passeport, Anthropic a préféré tout débrancher pour l'ensemble de ses clients. Selon Axios, la directive émane du secrétaire au commerce Howard Lutnick, qui aurait tranché après avoir appris qu'une entreprise cliente avait réussi à contourner les garde-fous censés bloquer les usages malveillants. Sollicité par l'AFP, le ministère du commerce n'a pas réagi. La start-up, elle, conteste: un simple contournement ne justifie pas selon elle le rappel d'un modèle déployé auprès de centaines de millions de personnes. Elle parle d'un malentendu et dit travailler à rétablir l'accès au plus vite.
Lancé le 9 juin, Claude Fable 5 était la version grand public de Mythos, volontairement bridée sur les sujets sensibles comme la cybersécurité et, fait nouveau, les risques d'attaque biologique ou chimique. Les requêtes les plus délicates basculaient alors automatiquement vers Claude Opus 4.8, soit le modèle le plus puissant juste en dessous de cette nouvelle gamme. Mythos 5 jouait dans une autre cour. Réservée aux entreprises déjà clientes, cette version débridée était présentée comme capable de repérer et d'exploiter des failles de sécurité à une vitesse encore jamais vue, au point qu'Orange et le Crédit agricole étaient en pleine discussion pour y accéder. Le tout dévoilé en avril seulement, avec déjà à la clé des accusations de marketing de la peur.
On a connu des lancements plus tranquilles. Sortir ses deux modèles les plus avancés pour devoir les éteindre 72 heures plus tard, ça fait désordre, et ça en dit surtout long sur le flou total qui entoure aujourd'hui la régulation de l'IA outre-Atlantique. Le plus gênant reste l'argument avancé: une directive tombée un vendredi soir, sans motif détaillé, qui exige un tri des utilisateurs par nationalité tout bonnement impossible à mettre en œuvre dans la vraie vie. Anthropic n'a pas tort sur ce coup. Avec une règle pareille appliquée à tout le secteur, plus aucun modèle de pointe ne verrait jamais le jour. Sauf que la boîte avait elle-même passé des semaines à marteler la dangerosité de Mythos. À force d'agiter le risque, difficile de s'étonner que Washington finisse par taper du poing sur la table.
Une directive tombée un vendredi soir
Vendredi 12 juin, Anthropic a annoncé suspendre l'accès à Claude Fable 5 et Mythos 5 pour se plier à une directive du gouvernement américain qui invoque la sécurité nationale. L'administration Trump a ordonné, au titre du contrôle des exportations, de couper l'accès à ces IA pour tout ressortissant étranger, à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis, employés d'Anthropic compris. La société dit avoir reçu le texte à 17h21 heure locale, soit 23h21 à Paris, sans la moindre explication précise sur les motifs avancés.
Trier ses utilisateurs par nationalité, mission impossible
Estimant qu'elle ne pouvait pas filtrer ses utilisateurs selon leur passeport, Anthropic a préféré tout débrancher pour l'ensemble de ses clients. Selon Axios, la directive émane du secrétaire au commerce Howard Lutnick, qui aurait tranché après avoir appris qu'une entreprise cliente avait réussi à contourner les garde-fous censés bloquer les usages malveillants. Sollicité par l'AFP, le ministère du commerce n'a pas réagi. La start-up, elle, conteste: un simple contournement ne justifie pas selon elle le rappel d'un modèle déployé auprès de centaines de millions de personnes. Elle parle d'un malentendu et dit travailler à rétablir l'accès au plus vite.
Fable et Mythos, deux IA déjà très encadrées
Lancé le 9 juin, Claude Fable 5 était la version grand public de Mythos, volontairement bridée sur les sujets sensibles comme la cybersécurité et, fait nouveau, les risques d'attaque biologique ou chimique. Les requêtes les plus délicates basculaient alors automatiquement vers Claude Opus 4.8, soit le modèle le plus puissant juste en dessous de cette nouvelle gamme. Mythos 5 jouait dans une autre cour. Réservée aux entreprises déjà clientes, cette version débridée était présentée comme capable de repérer et d'exploiter des failles de sécurité à une vitesse encore jamais vue, au point qu'Orange et le Crédit agricole étaient en pleine discussion pour y accéder. Le tout dévoilé en avril seulement, avec déjà à la clé des accusations de marketing de la peur.
On en dit quoi ?
On a connu des lancements plus tranquilles. Sortir ses deux modèles les plus avancés pour devoir les éteindre 72 heures plus tard, ça fait désordre, et ça en dit surtout long sur le flou total qui entoure aujourd'hui la régulation de l'IA outre-Atlantique. Le plus gênant reste l'argument avancé: une directive tombée un vendredi soir, sans motif détaillé, qui exige un tri des utilisateurs par nationalité tout bonnement impossible à mettre en œuvre dans la vraie vie. Anthropic n'a pas tort sur ce coup. Avec une règle pareille appliquée à tout le secteur, plus aucun modèle de pointe ne verrait jamais le jour. Sauf que la boîte avait elle-même passé des semaines à marteler la dangerosité de Mythos. À force d'agiter le risque, difficile de s'étonner que Washington finisse par taper du poing sur la table.