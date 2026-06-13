Anthropic coupe Fable 5 et Mythos 5 pour les étrangers sur ordre de Trump

On en dit quoi ?



On a connu des lancements plus tranquilles. Sortir ses deux modèles les plus avancés pour devoir les éteindre 72 heures plus tard, ça fait désordre, et ça en dit surtout long sur le flou total qui entoure aujourd'hui la régulation de l'IA outre-Atlantique. Le plus gênant reste l'argument avancé: une directive tombée un vendredi soir, sans motif détaillé, qui exige un tri des utilisateurs par nationalité tout bonnement impossible à mettre en œuvre dans la vraie vie. Anthropic n'a pas tort sur ce coup. Avec une règle pareille appliquée à tout le secteur, plus aucun modèle de pointe ne verrait jamais le jour. Sauf que la boîte avait elle-même passé des semaines à marteler la dangerosité de Mythos. À force d'agiter le risque, difficile de s'étonner que Washington finisse par taper du poing sur la table.