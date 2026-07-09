Doctolib verse vos données de santé dans un projet d'IA par défaut, voici comment refuser

On en dit quoi ?



Se servir de données pseudonymisées pour améliorer les soins avec l'Inria et l'Inserm, sur le fond, ça se défend très bien, et l'opt-out reste tout ce qu'il y a de légal. Ce qui laisse un goût amer, c'est d'enrôler des millions de gens sans leur demander leur avis et de planquer le bouton du refus tout en bas d'un mail.