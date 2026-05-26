Steve Wozniak a plus fort que l'IA

Qu’en penser ?



Le plus intéressant dans cette séquence est peut-être le fossé grandissant entre la Silicon Valley et une partie du grand public. Pendant que les géants technologiques promettent une révolution totale grâce à l’IA, beaucoup commencent surtout à ressentir de l’anxiété, de la fatigue, voire une forme de rejet. Et au milieu de cette euphorie algorithmique, Steve Wozniak vient peut-être de rappeler quelque chose de simple : la technologie reste censée servir l’humain… et non l’inverse.