Steve Wozniak a plus fort que l'IA
Par Laurence - Publié le
Alors que la Silicon Valley multiplie les discours ultra enthousiastes sur l’intelligence artificielle, Steve Wozniak a choisi à nouveau de se faire remarqué lors d'un discours de remise de diplômes. Et visiblement, les étudiants ont adoré.
Le cofondateur d’Apple intervenait récemment lors de la cérémonie de graduation de la Grand Valley State University. Face à une génération de jeunes diplômés qui voit l’IA transformer brutalement le marché du travail, il a encore une fois pris le contre-pied des grands patrons de la tech. On le sait plutôt opposé sur le sujet depuis le début :
La phrase a immédiatement déclenché des applaudissements et des rires dans l’audience, avant d'enchaîner :
Comme le pape, le discours du Woz intervient dans un contexte assez particulier. Depuis plusieurs semaines, plusieurs cérémonies universitaires américaines tournent mal dès qu’un dirigeant commence à parler d’IA. De nombreux étudiants semblent désormais extrêmement fatigués par le discours permanent autour de l’automatisation, des IA génératives, et de la transformation du travail.
L’exemple le plus spectaculaire reste probablement celui d'Eric Schmidt. Lors d’un discours à l’Université d’Arizona, l’ancien patron de Google a été massivement hué après avoir expliqué que l’IA allait transformer tous les métiers, toutes les écoles, tous les hôpitaux, et toutes les relations humaines. Les réactions du public sont devenues encore plus hostiles lorsqu’il a affirmé
Ce rejet commence à révéler quelque chose de plus profond. Pendant que la Silicon Valley présente l’IA comme une révolution inévitable et positive, une partie des jeunes générations semble surtout y voir une menace pour l’emploi, une automatisation massive, ou encore une technologie imposée sans réel débat.
Plutôt que de glorifier l’IA, Woz a recentré son discours sur la créativité humaine, l’individualité, et l’esprit critique.
Ce n’est pas la première fois que Steve Wozniak adopte une position beaucoup plus nuancée que la plupart des géants de la tech. Ces dernières années, il a régulièrement alerté sur les risques de désinformation, les deepfakes, les usurpations d'identité ou les déchets dans l'espace !
Le plus intéressant dans cette séquence est peut-être le fossé grandissant entre la Silicon Valley et une partie du grand public. Pendant que les géants technologiques promettent une révolution totale grâce à l’IA, beaucoup commencent surtout à ressentir de l’anxiété, de la fatigue, voire une forme de rejet. Et au milieu de cette euphorie algorithmique, Steve Wozniak vient peut-être de rappeler quelque chose de simple : la technologie reste censée servir l’humain… et non l’inverse.
Qui a besoin d'une IA ?
Le cofondateur d’Apple intervenait récemment lors de la cérémonie de graduation de la Grand Valley State University. Face à une génération de jeunes diplômés qui voit l’IA transformer brutalement le marché du travail, il a encore une fois pris le contre-pied des grands patrons de la tech. On le sait plutôt opposé sur le sujet depuis le début :
Nous avons l’IA aujourd’hui ? Vous, vous avez déjà une intelligence : l’intelligence réelle.
La phrase a immédiatement déclenché des applaudissements et des rires dans l’audience, avant d'enchaîner :
Avant, j’étais dans une entreprise où les ingénieurs ont réussi à fabriquer un cerveau… Oui, ça prend neuf mois. Merci maman donc ! Mais il s'agit surtout de rappeler les limites actuelles de l’intelligence artificielle.
UN courant d'opposition
Comme le pape, le discours du Woz intervient dans un contexte assez particulier. Depuis plusieurs semaines, plusieurs cérémonies universitaires américaines tournent mal dès qu’un dirigeant commence à parler d’IA. De nombreux étudiants semblent désormais extrêmement fatigués par le discours permanent autour de l’automatisation, des IA génératives, et de la transformation du travail.
L’exemple le plus spectaculaire reste probablement celui d'Eric Schmidt. Lors d’un discours à l’Université d’Arizona, l’ancien patron de Google a été massivement hué après avoir expliqué que l’IA allait transformer tous les métiers, toutes les écoles, tous les hôpitaux, et toutes les relations humaines. Les réactions du public sont devenues encore plus hostiles lorsqu’il a affirmé
comprendreles inquiétudes des étudiants. Même scénario pour plusieurs autres dirigeants américains récemment invités dans des universités.
Une génération de plus en plus méfiante face à l’IA
Ce rejet commence à révéler quelque chose de plus profond. Pendant que la Silicon Valley présente l’IA comme une révolution inévitable et positive, une partie des jeunes générations semble surtout y voir une menace pour l’emploi, une automatisation massive, ou encore une technologie imposée sans réel débat.
Plutôt que de glorifier l’IA, Woz a recentré son discours sur la créativité humaine, l’individualité, et l’esprit critique.
Think Different, aurait-on dit à une certaine époque. D'ailleurs, Woz ne se gêne pas :
Ce qui est important dans le monde, c’est vous-mêmes. Vous devez toujours essayer de penser différemment.
Ce n’est pas la première fois que Steve Wozniak adopte une position beaucoup plus nuancée que la plupart des géants de la tech. Ces dernières années, il a régulièrement alerté sur les risques de désinformation, les deepfakes, les usurpations d'identité ou les déchets dans l'espace !
Qu’en penser ?
Le plus intéressant dans cette séquence est peut-être le fossé grandissant entre la Silicon Valley et une partie du grand public. Pendant que les géants technologiques promettent une révolution totale grâce à l’IA, beaucoup commencent surtout à ressentir de l’anxiété, de la fatigue, voire une forme de rejet. Et au milieu de cette euphorie algorithmique, Steve Wozniak vient peut-être de rappeler quelque chose de simple : la technologie reste censée servir l’humain… et non l’inverse.