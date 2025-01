La Cnil renforce son contrôle sur l’IA à l’approche du sommet de Paris

Stratégie IA !

Ce développement soulève des enjeux cruciaux en matière de protection des données personnelles, de sécurité et d’éthique. Sa présidente, Marie-Laure Denis, a d'ailleurs insisté surPour ce faire, la Cnil prévoit deavec les autres autorités de protection des données européennes, notamment sur l’analyse et le contrôle des grands modèles de langage comme ceux alimentant des chatbots ou des systèmes de recommandations.La Cnil a également réaffirmé sa vigilance concernant l’utilisation de la(VSA), particulièrement lors d’événements à fort enjeu comme ce qui a pu être fait lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle entend veiller au respect du cadre légal encadrant ces technologies pour limiter tout risque de dérive.: 17 193 plaintes déposées en 2024, un nouveau record, portant à près de 45 000 plaintes traitées entre 2022 et 2024. Ces signalements concernent principalement des violations de données personnelles et témoignent de l’inquiétude croissante des citoyens face aux atteintes potentielles à leur vie privée.Au-delà de l’intelligence artificielle, la Cnil se penchera sur deux autres enjeux majeurs, à savoir(surtout sur les réseaux sociaux et les applications mobiles) mais également ldans un contexte de multiplication des cyberattaques ciblant les entreprises et les institutions. En septembre dernier, l’autorité a publié uneet s’engage à intensifier ses contrôles dans ce domaine.Le sommet de Paris pour l’IA, prévu en février 2025, sera une opportunité pour les décideurs et les experts de discuter des cadres réglementaires nécessaires pour encadrer cette technologie. Enfin, s'ils s'en donnent les moyens...Parmi les figures très attendues lors de ce sommet, on trouve bien évidemment l'homme à l'origine de tout () :, CEO d’OpenAI et papa de ChatGPT. D'autres personnalités ont confirmé leur participation comme Dario Amodei (), Arthur Mensch () et des dirigeants d'l. On comptera également sur le lauréat du prixet le lauréat du prixL’événement met en avant l’ambition européenne et française de jouer un rôle clé dans le futur de l’ intelligence artificielle . Il devrait réunir près d’, incluant des chefs d’État, des groupes de réflexion, des ONG, des chercheurs, et aussi des artistes.seront également présents pour souligner l’importance géopolitique de l’IA. On notera aussi que) ont été invités par le Président de la République , mais que leur présence n'a pas été confirmée officiellement.