macOS 27 cache une interface inédite pour Siri AI

Qu’en penser ?



Cette interface flottante est sans doute l’une des pistes les plus intéressantes aperçues jusqu’à présent dans macOS 27. Plutôt que de lancer Siri dans une fenêtre dédiée, Apple semble privilégier une approche plus discrète et contextuelle, directement intégrée au texte sélectionné. Si cette fonctionnalité aboutit, elle pourrait rendre Apple Intelligence beaucoup plus naturelle à utiliser...