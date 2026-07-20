macOS 27 cache une interface inédite pour Siri AI
Par Laurence - Publié le
Apple continue de peaufiner les fonctions d’Apple Intelligence avant la sortie de macOS 27 Golden Gate. Des développeurs viennent de découvrir une interface cachée dans la dernière bêta du système, qui laisse entrevoir une nouvelle manière d’utiliser Siri AI directement lors de la sélection d’un texte. Désactivée par défaut, cette fonctionnalité semble encore en plein développement, mais elle donne un aperçu des ambitions d’Apple pour rendre son assistant beaucoup plus contextuel.
Repérée sur Reddit, cette interface prend la forme d’une petite icône qui apparaît en haut à gauche du texte sélectionné. Au survol de la souris, cette icône se transforme en une fenêtre flottante regroupant plusieurs outils d’Apple Intelligence.
On y retrouve notamment
Au-delà des outils de rédaction, Apple semble vouloir transformer cette fenêtre en véritable assistant contextuel. Selon le texte sélectionné, Siri peut proposer différentes actions, comme ajouter une fiche de contact, préparer un e-mail, créer un événement dans le calendrier, afficher une adresse dans Plans ou encore suivre un colis ou un vol.
L’objectif est de limiter les manipulations et d’exécuter directement certaines tâches sans avoir à ouvrir plusieurs applications. Cette approche rapproche Siri des assistants IA proposés par plusieurs concurrents, capables d’analyser le contenu affiché à l’écran avant de suggérer des actions pertinentes.
Pour l’instant, cette interface n’est pas accessible au grand public. Elle est désactivée par défaut dans macOS 27 bêta 3 ainsi que dans la première bêta publique. Les développeurs ont toutefois découvert qu’il était possible de l’activer grâce à un indicateur interne du système.
Tout indique néanmoins qu’il s’agit d’un projet encore en cours de développement. Plusieurs commandes ne répondent pas correctement et certaines fonctionnalités semblent incomplètes. Apple n’a d’ailleurs fait aucune annonce officielle concernant cette nouveauté.
Comme souvent avec les fonctionnalités cachées découvertes dans les versions bêta, rien ne garantit que cette interface sera présente dans la version finale de macOS 27 attendue cet automne. Apple teste régulièrement des fonctions en interne avant de décider de les intégrer — ou non — dans une future mise à jour. Cette découverte montre en tout cas que la firme poursuit ses travaux autour de Siri AI et cherche à rendre son assistant plus présent dans les usages quotidiens, sans pour autant envahir l’interface.
Cette interface flottante est sans doute l’une des pistes les plus intéressantes aperçues jusqu’à présent dans macOS 27. Plutôt que de lancer Siri dans une fenêtre dédiée, Apple semble privilégier une approche plus discrète et contextuelle, directement intégrée au texte sélectionné. Si cette fonctionnalité aboutit, elle pourrait rendre Apple Intelligence beaucoup plus naturelle à utiliser...
Une bulle Siri
Repérée sur Reddit, cette interface prend la forme d’une petite icône qui apparaît en haut à gauche du texte sélectionné. Au survol de la souris, cette icône se transforme en une fenêtre flottante regroupant plusieurs outils d’Apple Intelligence.
On y retrouve notamment
Réécrire,
Relire,
Comment cela rend-il ?,
Modifier avec Siri, mais aussi des fonctions permettant de générer un résumé ou d’extraire les points clés d’un document. L’idée rappelle les
Outils d'écrituredéjà présents dans Apple Intelligence, mais avec une interface bien plus discrète et accessible.
Des actions adaptées au contexte
Au-delà des outils de rédaction, Apple semble vouloir transformer cette fenêtre en véritable assistant contextuel. Selon le texte sélectionné, Siri peut proposer différentes actions, comme ajouter une fiche de contact, préparer un e-mail, créer un événement dans le calendrier, afficher une adresse dans Plans ou encore suivre un colis ou un vol.
L’objectif est de limiter les manipulations et d’exécuter directement certaines tâches sans avoir à ouvrir plusieurs applications. Cette approche rapproche Siri des assistants IA proposés par plusieurs concurrents, capables d’analyser le contenu affiché à l’écran avant de suggérer des actions pertinentes.
Une fonction encore très expérimentale
Pour l’instant, cette interface n’est pas accessible au grand public. Elle est désactivée par défaut dans macOS 27 bêta 3 ainsi que dans la première bêta publique. Les développeurs ont toutefois découvert qu’il était possible de l’activer grâce à un indicateur interne du système.
Tout indique néanmoins qu’il s’agit d’un projet encore en cours de développement. Plusieurs commandes ne répondent pas correctement et certaines fonctionnalités semblent incomplètes. Apple n’a d’ailleurs fait aucune annonce officielle concernant cette nouveauté.
Comme souvent avec les fonctionnalités cachées découvertes dans les versions bêta, rien ne garantit que cette interface sera présente dans la version finale de macOS 27 attendue cet automne. Apple teste régulièrement des fonctions en interne avant de décider de les intégrer — ou non — dans une future mise à jour. Cette découverte montre en tout cas que la firme poursuit ses travaux autour de Siri AI et cherche à rendre son assistant plus présent dans les usages quotidiens, sans pour autant envahir l’interface.
Qu’en penser ?
Cette interface flottante est sans doute l’une des pistes les plus intéressantes aperçues jusqu’à présent dans macOS 27. Plutôt que de lancer Siri dans une fenêtre dédiée, Apple semble privilégier une approche plus discrète et contextuelle, directement intégrée au texte sélectionné. Si cette fonctionnalité aboutit, elle pourrait rendre Apple Intelligence beaucoup plus naturelle à utiliser...