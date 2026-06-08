Siri AI bloqué en Europe : Apple accuse le DMA de priver les utilisateurs de ses nouvelles fonctions

Qu'en penser ?



Cette annonce marque une nouvelle étape dans les tensions croissantes entre Apple et les autorités européennes. Après les débats sur les magasins d’applications alternatifs, les systèmes de paiement tiers, les navigateurs web ou encore l’interopérabilité des services, l’intelligence artificielle devient à son tour un terrain d’affrontement entre Cupertino et Bruxelles.



Apple cherche à présenter le dossier comme une question de sécurité et de protection de la vie privée. Les régulateurs européens, eux, considèrent généralement que ces mêmes arguments sont parfois utilisés pour limiter la concurrence au sein de l’écosystème Apple.



En attendant une éventuelle solution, les utilisateurs européens d’iPhone et d’iPad risquent donc d’être les grands absents de la révolution Siri AI promise par Apple pour la fin de l’année.