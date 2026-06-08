Siri AI bloqué en Europe : Apple accuse le DMA de priver les utilisateurs de ses nouvelles fonctions
Par Laurence - Publié le
Lors de la présentation de Siri AI, la version entièrement repensée de son assistant vocal propulsée par Apple Intelligence, la firme a annoncé que cette nouveauté ne sera pas disponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne lors du lancement d’iOS 27 et d’iPadOS 27.
Selon Apple, l’interprétation du Digital Markets Act (DMA) par les régulateurs européens l'a contrainte à cette décision. La société affirme avoir multiplié les propositions techniques pour rendre Siri AI compatible avec les exigences réglementaires tout en préservant la confidentialité des utilisateurs, mais aucune n’aurait été acceptée par la Commission européenne.
Présenté comme l’une des principales nouveautés d’Apple Intelligence, Siri AI transforme profondément l’assistant d’Apple. Cette nouvelle version est capable de conserver le contexte des conversations, d’analyser le contenu affiché à l’écran, de comprendre des informations visuelles, de retrouver des données dans différentes applications et d’exécuter des actions complexes à travers l’ensemble du système.
Apple a également dévoilé une application dédiée permettant de retrouver l’historique des conversations avec Siri, ainsi qu’une intégration renforcée de l’intelligence artificielle dans les outils d’écriture, l’appareil photo et de nombreuses applications du système. Mais aucune de ces fonctionnalités ne sera disponible sur iPhone et iPad dans les 27 pays de l’Union européenne lors du lancement des nouveaux systèmes.
Dans un communiqué particulièrement offensif, Apple ne cache pas son mécontentement.
Il affirme que l’entreprise souhaite toujours déployer Siri AI en Europe mais qu’elle se heurte à un manque de coopération des autorités européennes.
Selon elle, le problème ne concerne pas directement Siri AI mais les obligations imposées par le DMA aux grandes plateformes numériques. La firme explique que l’interprétation actuelle du texte obligerait Apple à offrir à n’importe quel assistant virtuel tiers le même niveau d’accès au système que Siri AI.
Concrètement, cela pourrait permettre à des IA concurrentes d’accéder aux messages, aux fichiers, aux achats, aux photos et à de nombreuses fonctions sensibles de l’iPhone, tout en étant capables d’agir de manière autonome à travers les applications installées.
Apple estime qu’un tel niveau d’accès présente des risques majeurs pour la sécurité des utilisateurs. L’entreprise souligne que plusieurs chercheurs en cybersécurité ont déjà démontré que certains systèmes d’intelligence artificielle pouvaient être détournés afin de voler des données personnelles, récupérer des mots de passe, modifier des fichiers ou changer des paramètres sans le consentement de l’utilisateur.
Pour répondre aux exigences européennes, Apple dit avoir développé une solution baptisée
Apple indique également avoir proposé un déploiement progressif de cette architecture sur une période de dix-huit mois afin de laisser le temps aux développeurs et aux régulateurs de valider son fonctionnement. Selon l’entreprise, la Commission européenne a rejeté cette proposition ainsi que toutes les autres solutions présentées au cours des derniers mois.
Fait notable, Siri AI ne sera pas totalement absent du marché européen. Apple précise que les utilisateurs de l’Union européenne pourront accéder aux nouvelles fonctions sur Mac avec macOS 27, sur l’Apple Watch avec watchOS 27 et sur le casque Vision Pro avec visionOS 27.
Le blocage concerne uniquement l’iPhone et l’iPad, précisément les plateformes visées par les obligations du DMA. Les développeurs européens seront également impactés. Ils ne pourront ni tester ni intégrer les nouvelles fonctionnalités Siri AI dans leurs applications sur iOS et iPadOS tant que la situation réglementaire restera inchangée.
Cette annonce marque une nouvelle étape dans les tensions croissantes entre Apple et les autorités européennes. Après les débats sur les magasins d’applications alternatifs, les systèmes de paiement tiers, les navigateurs web ou encore l’interopérabilité des services, l’intelligence artificielle devient à son tour un terrain d’affrontement entre Cupertino et Bruxelles.
Apple cherche à présenter le dossier comme une question de sécurité et de protection de la vie privée. Les régulateurs européens, eux, considèrent généralement que ces mêmes arguments sont parfois utilisés pour limiter la concurrence au sein de l’écosystème Apple.
En attendant une éventuelle solution, les utilisateurs européens d’iPhone et d’iPad risquent donc d’être les grands absents de la révolution Siri AI promise par Apple pour la fin de l’année.
Un Siri nouvelle génération réservé... au reste du monde
Selon Apple, l’interprétation du Digital Markets Act (DMA) par les régulateurs européens l'a contrainte à cette décision. La société affirme avoir multiplié les propositions techniques pour rendre Siri AI compatible avec les exigences réglementaires tout en préservant la confidentialité des utilisateurs, mais aucune n’aurait été acceptée par la Commission européenne.
Présenté comme l’une des principales nouveautés d’Apple Intelligence, Siri AI transforme profondément l’assistant d’Apple. Cette nouvelle version est capable de conserver le contexte des conversations, d’analyser le contenu affiché à l’écran, de comprendre des informations visuelles, de retrouver des données dans différentes applications et d’exécuter des actions complexes à travers l’ensemble du système.
Apple a également dévoilé une application dédiée permettant de retrouver l’historique des conversations avec Siri, ainsi qu’une intégration renforcée de l’intelligence artificielle dans les outils d’écriture, l’appareil photo et de nombreuses applications du système. Mais aucune de ces fonctionnalités ne sera disponible sur iPhone et iPad dans les 27 pays de l’Union européenne lors du lancement des nouveaux systèmes.
Craig Federighi affiche sa déception
Dans un communiqué particulièrement offensif, Apple ne cache pas son mécontentement.
Nous sommes profondément déçus que nos utilisateurs européens ne puissent pas bénéficier de Siri AI sur iPhone et iPad lorsque nous lancerons nos nouvelles versions logicielles plus tard cette année, a écrit Craig Federighi, vice-président senior chargé de l’ingénierie logicielle chez Apple.
Il affirme que l’entreprise souhaite toujours déployer Siri AI en Europe mais qu’elle se heurte à un manque de coopération des autorités européennes.
Nous continuerons à échanger avec les régulateurs européens afin de trouver une solution. Cependant, leur refus d’engager un dialogue constructif sur des solutions préservant la confidentialité et la sécurité signifie que nous ne disposons actuellement d’aucun calendrier pour le lancement de Siri AI sur iOS et iPadOS dans l’Union européenne.
Pourquoi ?
Selon elle, le problème ne concerne pas directement Siri AI mais les obligations imposées par le DMA aux grandes plateformes numériques. La firme explique que l’interprétation actuelle du texte obligerait Apple à offrir à n’importe quel assistant virtuel tiers le même niveau d’accès au système que Siri AI.
Concrètement, cela pourrait permettre à des IA concurrentes d’accéder aux messages, aux fichiers, aux achats, aux photos et à de nombreuses fonctions sensibles de l’iPhone, tout en étant capables d’agir de manière autonome à travers les applications installées.
Apple estime qu’un tel niveau d’accès présente des risques majeurs pour la sécurité des utilisateurs. L’entreprise souligne que plusieurs chercheurs en cybersécurité ont déjà démontré que certains systèmes d’intelligence artificielle pouvaient être détournés afin de voler des données personnelles, récupérer des mots de passe, modifier des fichiers ou changer des paramètres sans le consentement de l’utilisateur.
un intermédiaire sécurisé ?
Pour répondre aux exigences européennes, Apple dit avoir développé une solution baptisée
Trusted System Agent. Cette couche intermédiaire aurait permis aux assistants virtuels tiers d’accéder aux mêmes capacités que Siri AI tout en maintenant un contrôle strict sur les données personnelles et les actions réalisées sur l’appareil.
Apple indique également avoir proposé un déploiement progressif de cette architecture sur une période de dix-huit mois afin de laisser le temps aux développeurs et aux régulateurs de valider son fonctionnement. Selon l’entreprise, la Commission européenne a rejeté cette proposition ainsi que toutes les autres solutions présentées au cours des derniers mois.
Une situation paradoxale pour les utilisateurs européens
Fait notable, Siri AI ne sera pas totalement absent du marché européen. Apple précise que les utilisateurs de l’Union européenne pourront accéder aux nouvelles fonctions sur Mac avec macOS 27, sur l’Apple Watch avec watchOS 27 et sur le casque Vision Pro avec visionOS 27.
Le blocage concerne uniquement l’iPhone et l’iPad, précisément les plateformes visées par les obligations du DMA. Les développeurs européens seront également impactés. Ils ne pourront ni tester ni intégrer les nouvelles fonctionnalités Siri AI dans leurs applications sur iOS et iPadOS tant que la situation réglementaire restera inchangée.
Qu'en penser ?
Cette annonce marque une nouvelle étape dans les tensions croissantes entre Apple et les autorités européennes. Après les débats sur les magasins d’applications alternatifs, les systèmes de paiement tiers, les navigateurs web ou encore l’interopérabilité des services, l’intelligence artificielle devient à son tour un terrain d’affrontement entre Cupertino et Bruxelles.
Apple cherche à présenter le dossier comme une question de sécurité et de protection de la vie privée. Les régulateurs européens, eux, considèrent généralement que ces mêmes arguments sont parfois utilisés pour limiter la concurrence au sein de l’écosystème Apple.
En attendant une éventuelle solution, les utilisateurs européens d’iPhone et d’iPad risquent donc d’être les grands absents de la révolution Siri AI promise par Apple pour la fin de l’année.