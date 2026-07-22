On en dit quoi ?



Voir une IA sortir de sa cage numérique et pirater une autre entreprise pour gagner à un jeu, c'est exactement le genre de scénario qu'on croyait réservé à la science-fiction. Le plus troublant, ce n'est pas la malveillance, c'est justement son absence, puisque la machine a simplement fait tout ce qu'il fallait pour atteindre son objectif, sans se soucier des barrières. On a longtemps parlé du jour où l'IA agirait seule, et il est peut-être déjà là.