OpenAI veut faire de ChatGPT une super app !
Par Laurence - Publié le
OpenAI prépare une nouvelle transformation majeure de ChatGPT. Selon le Financial Times, l'entreprise travaille sur une version profondément remaniée de son assistant qui pourrait être déployée dans les prochaines semaines. La startup entend bien faire de ChatGPT plus qu'un simple chatbot et le transformer en une véritable super app capable de centraliser l'ensemble des services IA du groupe.
Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT est devenu la principale porte d'entrée vers les technologies d'OpenAI. Mais pour la société dirigée par Sam Altman, le modèle conversationnel ne suffit plus.
Selon plusieurs responsables d'OpenAI cités par le Financial Times, l'avenir passe désormais par une plateforme beaucoup plus complète intégrant des agents autonomes, des outils de développement et différents services spécialisés.
L'idée est de faire évoluer ChatGPT vers un environnement capable de guider les utilisateurs vers des services plus avancés, susceptibles de générer davantage de revenus.
Cette nouvelle version de ChatGPT s'appuierait largement sur les agents IA, un domaine qui concentre aujourd'hui les investissements de la plupart des acteurs du secteur. Thibault Sottiaux, responsable des produits et de la plateforme chez OpenAI, décrit l'objectif comme
Concrètement, ChatGPT pourrait progressivement devenir un point d'entrée unique permettant d'automatiser des tâches, gérer des projets, effectuer des recherches complexes ou encore interagir avec différents services numériques sans intervention humaine permanente. Or, cette vision n'est pas sans rappeler fortement les ambitions récemment affichées par Microsoft avec Scout ou encore Anthropic avec ses futurs assistants autonomes.
Parmi les services appelés à prendre davantage d'importance figure notamment Codex, la plateforme de développement d'OpenAI. L'entreprise cherche depuis plusieurs mois à séduire davantage les développeurs et les entreprises avec ses outils de programmation assistée par IA.
Intégrer directement ces fonctionnalités dans ChatGPT permettrait de simplifier leur adoption tout en augmentant les opportunités de monétisation. Cette stratégie vise également à réduire la dépendance aux abonnements classiques en proposant davantage de services premium au sein d'un même environnement.
Derrière cette évolution se cache également un enjeu financier. OpenAI continue d'investir massivement dans l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de ses modèles, notamment à travers le projet Stargate et ses gigantesques centres de données.
Transformer ChatGPT en plateforme centrale pourrait permettre à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité avant une éventuelle introduction en Bourse régulièrement évoquée dans les milieux financiers. L'approche rappelle celle des grandes plateformes technologiques qui cherchent à concentrer un maximum d'usages au sein d'une même application afin de fidéliser les utilisateurs et multiplier les sources de revenus.
Cette orientation ne constitue pas totalement une surprise. Dès 2025, plusieurs rapports évoquaient déjà l'ambition d'OpenAI de créer une application universelle autour de ChatGPT. Le Wall Street Journal révélait récemment que l'entreprise avait commencé à revoir certaines de ses priorités afin de se concentrer davantage sur cette vision. Des projets plus expérimentaux (comme l'a été Sora) seraient désormais considérés comme secondaires par rapport à l'objectif principal : faire de ChatGPT le centre névralgique de l'écosystème OpenAI.
Après avoir popularisé le chatbot conversationnel, OpenAI semble désormais vouloir dépasser ce modèle pour construire une véritable plateforme IA universelle. Face à Anthropic, Google ou Microsoft, l'enjeu n'est plus seulement de proposer le meilleur modèle, mais de devenir l'interface principale à travers laquelle les utilisateurs accèdent à l'intelligence artificielle. La bataille qui s'ouvre ressemble de plus en plus à celle des systèmes d'exploitation ou des magasins d'applications : celui qui contrôlera l'accès aux agents IA pourrait bien contrôler la prochaine grande plateforme informatique.
ChatGPT ne veut plus être seulement un chatbot
Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT est devenu la principale porte d'entrée vers les technologies d'OpenAI. Mais pour la société dirigée par Sam Altman, le modèle conversationnel ne suffit plus.
Selon plusieurs responsables d'OpenAI cités par le Financial Times, l'avenir passe désormais par une plateforme beaucoup plus complète intégrant des agents autonomes, des outils de développement et différents services spécialisés.
L'idée est de faire évoluer ChatGPT vers un environnement capable de guider les utilisateurs vers des services plus avancés, susceptibles de générer davantage de revenus.
Les agents IA au centre du projet
Cette nouvelle version de ChatGPT s'appuierait largement sur les agents IA, un domaine qui concentre aujourd'hui les investissements de la plupart des acteurs du secteur. Thibault Sottiaux, responsable des produits et de la plateforme chez OpenAI, décrit l'objectif comme
la création d'un assistant personnel capable d'accompagner l'utilisateur dans tous les aspects de sa vie professionnelle et personnelle.
Concrètement, ChatGPT pourrait progressivement devenir un point d'entrée unique permettant d'automatiser des tâches, gérer des projets, effectuer des recherches complexes ou encore interagir avec différents services numériques sans intervention humaine permanente. Or, cette vision n'est pas sans rappeler fortement les ambitions récemment affichées par Microsoft avec Scout ou encore Anthropic avec ses futurs assistants autonomes.
Codex pourrait jouer un rôle clé
Parmi les services appelés à prendre davantage d'importance figure notamment Codex, la plateforme de développement d'OpenAI. L'entreprise cherche depuis plusieurs mois à séduire davantage les développeurs et les entreprises avec ses outils de programmation assistée par IA.
Intégrer directement ces fonctionnalités dans ChatGPT permettrait de simplifier leur adoption tout en augmentant les opportunités de monétisation. Cette stratégie vise également à réduire la dépendance aux abonnements classiques en proposant davantage de services premium au sein d'un même environnement.
Une préparation à l'introduction en Bourse ?
Derrière cette évolution se cache également un enjeu financier. OpenAI continue d'investir massivement dans l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de ses modèles, notamment à travers le projet Stargate et ses gigantesques centres de données.
Transformer ChatGPT en plateforme centrale pourrait permettre à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité avant une éventuelle introduction en Bourse régulièrement évoquée dans les milieux financiers. L'approche rappelle celle des grandes plateformes technologiques qui cherchent à concentrer un maximum d'usages au sein d'une même application afin de fidéliser les utilisateurs et multiplier les sources de revenus.
Cette orientation ne constitue pas totalement une surprise. Dès 2025, plusieurs rapports évoquaient déjà l'ambition d'OpenAI de créer une application universelle autour de ChatGPT. Le Wall Street Journal révélait récemment que l'entreprise avait commencé à revoir certaines de ses priorités afin de se concentrer davantage sur cette vision. Des projets plus expérimentaux (comme l'a été Sora) seraient désormais considérés comme secondaires par rapport à l'objectif principal : faire de ChatGPT le centre névralgique de l'écosystème OpenAI.
Qu'en penser ?
Après avoir popularisé le chatbot conversationnel, OpenAI semble désormais vouloir dépasser ce modèle pour construire une véritable plateforme IA universelle. Face à Anthropic, Google ou Microsoft, l'enjeu n'est plus seulement de proposer le meilleur modèle, mais de devenir l'interface principale à travers laquelle les utilisateurs accèdent à l'intelligence artificielle. La bataille qui s'ouvre ressemble de plus en plus à celle des systèmes d'exploitation ou des magasins d'applications : celui qui contrôlera l'accès aux agents IA pourrait bien contrôler la prochaine grande plateforme informatique.