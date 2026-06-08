OpenAI veut faire de ChatGPT une super app !

Qu'en penser ?



Après avoir popularisé le chatbot conversationnel, OpenAI semble désormais vouloir dépasser ce modèle pour construire une véritable plateforme IA universelle. Face à Anthropic, Google ou Microsoft, l'enjeu n'est plus seulement de proposer le meilleur modèle, mais de devenir l'interface principale à travers laquelle les utilisateurs accèdent à l'intelligence artificielle. La bataille qui s'ouvre ressemble de plus en plus à celle des systèmes d'exploitation ou des magasins d'applications : celui qui contrôlera l'accès aux agents IA pourrait bien contrôler la prochaine grande plateforme informatique.