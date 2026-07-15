Le HomePod selon Jony Ive et ChatGPT se précise
Par Laurence - Publié le
L’affrontement entre Apple et OpenAI prend une nouvelle dimension. Alors que les deux entreprises viennent de s’opposer devant les tribunaux dans une affaire de secrets industriels, les premiers détails du tout premier appareil conçu par OpenAI commencent à émerger. Selon Bloomberg, il ne s’agirait ni d’un smartphone ni d’une enceinte connectée classique, mais d’un nouveau type de compagnon intelligent destiné à accompagner les utilisateurs au quotidien.
À première vue, le produit pourrait faire penser à une petite enceinte connectée. En réalité, OpenAI le présente comme un véritable compagnon IA domestique, capable de comprendre son environnement et d’interagir de manière beaucoup plus naturelle qu’un assistant vocal traditionnel.
L’appareil fonctionnerait grâce à ChatGPT et pourrait répondre aux questions, contrôler les objets connectés de la maison, lire de la musique, gérer les messages ou encore dialoguer avec son propriétaire tout au long de la journée. Contrairement au HomePod, il embarquerait une batterie rechargeable, permettant de le transporter facilement d’une pièce à l’autre.
L’une des ambitions d’OpenAI est de proposer une intelligence artificielle beaucoup plus personnalisée. Au fil du temps, l’appareil apprendrait les habitudes de son utilisateur afin d’anticiper certaines demandes et d’offrir des réponses toujours plus pertinentes.
Grâce à GPT-Live, les conversations se voudraient plus naturelles, presque humaines. Bloomberg indique également que le produit intégrerait une caméra afin de mieux comprendre son environnement, tandis que certains éléments mécaniques pourraient bouger pour donner l’impression d’un objet vivant.
Ce projet est piloté par Sam Altman, le patron d’OpenAI, en collaboration avec Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple. Depuis plusieurs mois, les deux hommes multiplient les déclarations énigmatiques autour de cet appareil.
Ils évoquent un produit doté d’une conscience contextuelle exceptionnelle, capable de comprendre ce qui se passe autour de lui et de devenir un véritable ordinateur conçu dès l’origine pour l’intelligence artificielle. Selon eux, les premiers prototypes seraient même
Cette révélation intervient quelques jours seulement après la plainte déposée par Apple contre OpenAI. Comme nous l’évoquions récemment, Cupertino accuse plusieurs anciens employés d’avoir emporté des informations confidentielles au profit d’OpenAI, notamment des procédés industriels liés à la fabrication de futurs produits.
Dans sa plainte, Apple affirme même que l’activité matérielle d’OpenAI repose en partie sur des secrets industriels détournés (plus que volés), notamment autour de techniques exclusives de finition des matériaux. La firme demande à la justice américaine de prononcer une injonction qui pourrait, si elle était acceptée, empêcher OpenAI de commercialiser son premier appareil.
Officiellement, les personnes proches du projet estiment que cet appareil n’a rien de comparable avec le HomePod. Pourtant, plusieurs similitudes apparaissent. Apple développe de son côté un hub domestique attendu pour les prochains mois, intégrant un écran d’environ 7 pouces, une caméra pour FaceTime, Siri AI et le contrôle des accessoires HomeKit.
Les deux entreprises semblent donc converger vers une même vision : faire de l’intelligence artificielle le nouveau centre de la maison connectée. Le premier appareil d’OpenAI n’est désormais plus attendu avant 2027, même si une présentation pourrait intervenir dès cette année. Mais on peut se demander si les procédures judiciaires engagées par Apple viendront bouleverser ce calendrier.
Le véritable enjeu dépasse largement ce premier appareil. OpenAI et Apple semblent désormais engagés dans une course pour définir le successeur du smartphone, avec des assistants capables de comprendre leur environnement, de dialoguer naturellement et d’agir de manière proactive. La bataille ne se jouera donc plus uniquement sur les modèles d’IA, mais aussi sur le matériel qui leur donnera vie. Et à en croire les poursuites engagées par Apple, cette nouvelle guerre technologique ne fait que commencer.
Un compagnon IA plus qu'une énième enceinte connectée
À première vue, le produit pourrait faire penser à une petite enceinte connectée. En réalité, OpenAI le présente comme un véritable compagnon IA domestique, capable de comprendre son environnement et d’interagir de manière beaucoup plus naturelle qu’un assistant vocal traditionnel.
L’appareil fonctionnerait grâce à ChatGPT et pourrait répondre aux questions, contrôler les objets connectés de la maison, lire de la musique, gérer les messages ou encore dialoguer avec son propriétaire tout au long de la journée. Contrairement au HomePod, il embarquerait une batterie rechargeable, permettant de le transporter facilement d’une pièce à l’autre.
Une IA qui apprend à connaître
L’une des ambitions d’OpenAI est de proposer une intelligence artificielle beaucoup plus personnalisée. Au fil du temps, l’appareil apprendrait les habitudes de son utilisateur afin d’anticiper certaines demandes et d’offrir des réponses toujours plus pertinentes.
Grâce à GPT-Live, les conversations se voudraient plus naturelles, presque humaines. Bloomberg indique également que le produit intégrerait une caméra afin de mieux comprendre son environnement, tandis que certains éléments mécaniques pourraient bouger pour donner l’impression d’un objet vivant.
Jony Ive aux commandes
Ce projet est piloté par Sam Altman, le patron d’OpenAI, en collaboration avec Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple. Depuis plusieurs mois, les deux hommes multiplient les déclarations énigmatiques autour de cet appareil.
Ils évoquent un produit doté d’une conscience contextuelle exceptionnelle, capable de comprendre ce qui se passe autour de lui et de devenir un véritable ordinateur conçu dès l’origine pour l’intelligence artificielle. Selon eux, les premiers prototypes seraient même
bluffants.
Et Apple ?
Cette révélation intervient quelques jours seulement après la plainte déposée par Apple contre OpenAI. Comme nous l’évoquions récemment, Cupertino accuse plusieurs anciens employés d’avoir emporté des informations confidentielles au profit d’OpenAI, notamment des procédés industriels liés à la fabrication de futurs produits.
Dans sa plainte, Apple affirme même que l’activité matérielle d’OpenAI repose en partie sur des secrets industriels détournés (plus que volés), notamment autour de techniques exclusives de finition des matériaux. La firme demande à la justice américaine de prononcer une injonction qui pourrait, si elle était acceptée, empêcher OpenAI de commercialiser son premier appareil.
Un concurrent direct pour le HomePod
Officiellement, les personnes proches du projet estiment que cet appareil n’a rien de comparable avec le HomePod. Pourtant, plusieurs similitudes apparaissent. Apple développe de son côté un hub domestique attendu pour les prochains mois, intégrant un écran d’environ 7 pouces, une caméra pour FaceTime, Siri AI et le contrôle des accessoires HomeKit.
Les deux entreprises semblent donc converger vers une même vision : faire de l’intelligence artificielle le nouveau centre de la maison connectée. Le premier appareil d’OpenAI n’est désormais plus attendu avant 2027, même si une présentation pourrait intervenir dès cette année. Mais on peut se demander si les procédures judiciaires engagées par Apple viendront bouleverser ce calendrier.
Qu’en penser ?
Le véritable enjeu dépasse largement ce premier appareil. OpenAI et Apple semblent désormais engagés dans une course pour définir le successeur du smartphone, avec des assistants capables de comprendre leur environnement, de dialoguer naturellement et d’agir de manière proactive. La bataille ne se jouera donc plus uniquement sur les modèles d’IA, mais aussi sur le matériel qui leur donnera vie. Et à en croire les poursuites engagées par Apple, cette nouvelle guerre technologique ne fait que commencer.