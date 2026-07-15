Le HomePod selon Jony Ive et ChatGPT se précise

Un compagnon IA plus qu'une énième enceinte connectée

Une IA qui apprend à connaître

Jony Ive aux commandes

bluffants

Et Apple ?

Un concurrent direct pour le HomePod

Qu’en penser ?



Le véritable enjeu dépasse largement ce premier appareil. OpenAI et Apple semblent désormais engagés dans une course pour définir le successeur du smartphone, avec des assistants capables de comprendre leur environnement, de dialoguer naturellement et d’agir de manière proactive. La bataille ne se jouera donc plus uniquement sur les modèles d’IA, mais aussi sur le matériel qui leur donnera vie. Et à en croire les poursuites engagées par Apple, cette nouvelle guerre technologique ne fait que commencer.

À première vue,En réalité, OpenAI le présente comme un, capable de comprendre son environnement et d’interagir de manière beaucoup plus naturelle qu’un assistant vocal traditionnel.et pourrait répondre aux questions, contrôler les objets connectés de la maison, lire de la musique, gérer les messages ou encore dialoguer avec son propriétaire tout au long de la journée. Contrairement au HomePod, il embarquerait une batterie rechargeable, permettant de le transporter facilement d’une pièce à l’autre.L’une des ambitions d’OpenAI est de proposer. Au fil du temps, l’appareil apprendrait les habitudes de son utilisateur afin d’anticiper certaines demandes et d’offrir des réponses toujours plus pertinentes.Grâce à GPT-Live,indique également que le produit intégrerait une caméra afin de mieux comprendre son environnement, tandis que certains éléments mécaniques pourraient bouger pour donner l’impression d’un objet vivant.Ce projet est piloté par Sam Altman, le patron d’OpenAI, en collaboration avec, l’ancien directeur du design d’Apple. Depuis plusieurs mois, les deux hommes multiplient les déclarations énigmatiques autour de cet appareil.Ils évoquent un produit doté d’une conscience contextuelle exceptionnelle, capable de comprendre ce qui se passe autour de lui et de devenir un véritable ordinateur conçu dès l’origine pour l’intelligence artificielle. Selon eux,Cette révélation intervient quelques jours seulement aprèsComme nous l’évoquions récemment, Cupertino accuse plusieurs anciens employés d’avoir emporté des informations confidentielles au profit d’OpenAI, notamment des procédés industriels liés à la fabrication de futurs produits.Dans sa plainte, Apple affirme même que l’activité matérielle d’OpenAI repose en partie sur(plus que volés), notamment autour de techniques exclusives de finition des matériaux. La firme demande à la justice américaine de prononcer une injonction qui pourrait, si elle était acceptée, empêcher OpenAI de commercialiser son premier appareil.Officiellement, les personnes proches du projet estiment que. Pourtant, plusieurs similitudes apparaissent. Apple développe de son côté un hub domestique attendu pour les prochains mois, intégrant un écran d’environ 7 pouces, une caméra pour FaceTime, Siri AI et le contrôle des accessoires HomeKit.: faire de l’intelligence artificielle le nouveau centre de la maison connectée. Le premier appareil d’OpenAI n’est désormais plus attendu avant 2027, même si une présentation pourrait intervenir dès cette année. Mais on peut se demander si les procédures judiciaires engagées par Apple viendront bouleverser ce calendrier.