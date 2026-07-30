Des millions de livres détruits pour entraîner certaines IA ? Une enquête relance le débat

Qu’en penser ?



Il est ici mis en lumière une conséquence inattendue de la course à l’intelligence artificielle. Les modèles les plus performants ont besoin de données de qualité, et les livres imprimés constituent probablement l’une des meilleures sources disponibles. Pourtant, cette quête pose une question fondamentale : jusqu’où peut-on sacrifier des ouvrages physiques pour alimenter des bases de données privées ?



Le recours à la numérisation destructive n’est pas nouveau dans le monde de l’archivage, mais son industrialisation à très grande échelle par les entreprises d’IA change la donne. Si les exemplaires concernés sont le plus souvent des livres courants, le manque de transparence entretenu par certains acteurs nourrit les inquiétudes. À mesure que les contenus humains deviennent une ressource stratégique, la pression sur les bibliothèques, les libraires et le patrimoine éditorial pourrait encore s’accentuer dans les années à venir.